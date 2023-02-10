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Первый трофей Абаскаля в «Спартаке». Красно-белые взяли межсезонный кубок

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Футболисты «Спартака» стали победителями Зимнего кубка РПЛ.
Фото ФК «Спартак»
Результативный матч связки Игнатов — Бальде и уверенная победа «Спартака» над «Сочи» — 2:0.
Товарищеские матчи. Клубы.
10 февр, 19:00. Baniyas Stadium (Абу-Даби)
Спартак
2:0
Сочи

«Спартаку» достаточно было не проиграть «Сочи» в основное время, чтобы обеспечить себе очередную победу на межсезонном турнире. Спартаковские недоброжелатели любят подкалывать красно-белых по поводу этих трофеев, хотя и в самом в «Спартаке» к ним относятся максимально иронично. Например, капитан команды Джикия, перечисляя свои победы с командой в декабрьском интервью «СЭ», говорил о трех кубках с улыбкой. А сами трофеи в клубном музее стоят далеко не на самом видном месте.

В составе «Спартака» прослеживалась прикидка на кубковый матч с «Локомотивом», который состоится уже 22 февраля. В нем не оказалось дисквалифицированных Соболева и Николсона, а Игнатова в тройке атаки дополнили Мелешин и Бальде. В центре обороны снова вышли Джикия и Дуарте, а другой новичок красно-белых Тавареш занял позицию на левом фланге (хотя его профильная позиция — правый фланг). Такую смену позиции они с Абаскалем практиковали еще во время совместной работы в Швейцарии.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. «Спартак» победил «Сочи» и выиграл Зимний кубок РПЛ. Онлайн-трансляция матча

Состав «Сочи» был очень похож на оптимальный, хоть Бердыев таковым его не признал. Единственная оговорка — ротация в воротах. Адамов стал уже третьим голкипером, заигранным командой на этом турнире. Правда, пришлось вынужденно вносить коррективы — уже на 10-й минуте травму получил Сарвели.

«Сочи», в отличие от двух предыдущих соперников «Спартака» на турнире, играл в три центральных защитника. Впрочем, никаких неудобств для «Спартака» это не создало: уже на первых минутах пара моментов была у Мелешина, но забить юниору не удалось. Правда, в обороне «Спартак» был далеко не безупречен. Самый верный момент «Сочи» упустил Мелкадзе, который с близкого расстояния не смог переиграть своего старого знакомого по спартаковской академии Максименко.

Результат для «Спартака» сделала связка Бальде — Игнатов. Сначала ассистировал сенегалец, Игнатов пробежал полполя и из-за пределов штрафной аккуратно пробил в угол. «Сочи» взял запрос на офсайд (фишка турнира), но Безбородов увидел, что спартаковец стартовал со своей половины поля.

Второй гол получился еще более красивым: оборону соперника «Спартак» прошел в три передачи. Пруцев — на Игнатова, Игнатов прострелил на Бальде, и сенегалец не промахнулся. Празднуя гол, Бальде полез на трибуну к спартаковским фанатам, которые снова создали на стадионе в Эмиратах классную атмосферу.

Оформив «гол + пас» за тайм, Игнатов еще больше обострил конкуренцию в атакующей линии «Спартака». В предыдущих матчах он выглядел не так ярко, как остальные, и его традиционно начали критиковать за отсутствие конкретики. В этот раз конкретики было предостаточно.

Незадолго до перерыва «Сочи» забил, но Безбородову пришлось опять смотреть повтор. И снова арбитр обоснованно принял решение в пользу «Спартака»: Мелкадзе наступил на ногу Максименко.

Второй тайм прошел очень спокойно, практически без моментов. Сочинцы не форсировали ситуацию, а «Спартак» все устраивало. Красно-белые спокойно доехали до победы и взяли кубок вместе с семью миллионами рублей. Не пропустив, кстати, ни одного мяча за три игры. «Спартак» есть за что похвалить по итогам этого турнира. А смогут ли красно-белые донести такую прекрасную форму до официальных матчей, увидим менее чем через две недели.

Кейта Бальде
Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
11
49
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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