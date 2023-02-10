Первый трофей Абаскаля в «Спартаке». Красно-белые взяли межсезонный кубок
«Спартаку» достаточно было не проиграть «Сочи» в основное время, чтобы обеспечить себе очередную победу на межсезонном турнире. Спартаковские недоброжелатели любят подкалывать красно-белых по поводу этих трофеев, хотя и в самом в «Спартаке» к ним относятся максимально иронично. Например, капитан команды Джикия, перечисляя свои победы с командой в декабрьском интервью «СЭ», говорил о трех кубках с улыбкой. А сами трофеи в клубном музее стоят далеко не на самом видном месте.
В составе «Спартака» прослеживалась прикидка на кубковый матч с «Локомотивом», который состоится уже 22 февраля. В нем не оказалось дисквалифицированных Соболева и Николсона, а Игнатова в тройке атаки дополнили Мелешин и Бальде. В центре обороны снова вышли Джикия и Дуарте, а другой новичок красно-белых Тавареш занял позицию на левом фланге (хотя его профильная позиция — правый фланг). Такую смену позиции они с Абаскалем практиковали еще во время совместной работы в Швейцарии.
Состав «Сочи» был очень похож на оптимальный, хоть Бердыев таковым его не признал. Единственная оговорка — ротация в воротах. Адамов стал уже третьим голкипером, заигранным командой на этом турнире. Правда, пришлось вынужденно вносить коррективы — уже на 10-й минуте травму получил Сарвели.
«Сочи», в отличие от двух предыдущих соперников «Спартака» на турнире, играл в три центральных защитника. Впрочем, никаких неудобств для «Спартака» это не создало: уже на первых минутах пара моментов была у Мелешина, но забить юниору не удалось. Правда, в обороне «Спартак» был далеко не безупречен. Самый верный момент «Сочи» упустил Мелкадзе, который с близкого расстояния не смог переиграть своего старого знакомого по спартаковской академии Максименко.
Результат для «Спартака» сделала связка Бальде — Игнатов. Сначала ассистировал сенегалец, Игнатов пробежал полполя и из-за пределов штрафной аккуратно пробил в угол. «Сочи» взял запрос на офсайд (фишка турнира), но Безбородов увидел, что спартаковец стартовал со своей половины поля.
Второй гол получился еще более красивым: оборону соперника «Спартак» прошел в три передачи. Пруцев — на Игнатова, Игнатов прострелил на Бальде, и сенегалец не промахнулся. Празднуя гол, Бальде полез на трибуну к спартаковским фанатам, которые снова создали на стадионе в Эмиратах классную атмосферу.
Оформив «гол + пас» за тайм, Игнатов еще больше обострил конкуренцию в атакующей линии «Спартака». В предыдущих матчах он выглядел не так ярко, как остальные, и его традиционно начали критиковать за отсутствие конкретики. В этот раз конкретики было предостаточно.
Незадолго до перерыва «Сочи» забил, но Безбородову пришлось опять смотреть повтор. И снова арбитр обоснованно принял решение в пользу «Спартака»: Мелкадзе наступил на ногу Максименко.
Второй тайм прошел очень спокойно, практически без моментов. Сочинцы не форсировали ситуацию, а «Спартак» все устраивало. Красно-белые спокойно доехали до победы и взяли кубок вместе с семью миллионами рублей. Не пропустив, кстати, ни одного мяча за три игры. «Спартак» есть за что похвалить по итогам этого турнира. А смогут ли красно-белые донести такую прекрасную форму до официальных матчей, увидим менее чем через две недели.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2