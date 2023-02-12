«Дзюба — один из самых важных футболистов в истории России, он подает пример детям». Интервью Синама-Понголя

Бывший полузащитник сборной Франции и «Ростова» ответил на вопросы «СЭ».

Француз Флоран Синама-Понголь провел два года в «Ростове» в первой половине прошлого десятилетия. В 2023 году он вернулся в Россию в статусе игрока, хоть и на товарищеский турнир — Кубок Легенд. Бывший игрок французской национальной команды в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере на берегах Дона, высказался по поводу перехода Артема Дзюбы в «Локомотив» и рассказал, как оценивает эпоху Романа Абрамовича в «Челси».

Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб

— Как вам сейчас в Москве?

— Всегда хорошо чувствую себя в России. Нас очень тепло приняли люди — фанаты, организаторы. Всегда приятно возвращаться на Кубок Легенд. Моя семья живет в России, так что мне еще проще замечательно проводить здесь время.

— Сколько времени вы провели в России в этом году?

— Я приехал 30 января, пробыл тут почти две недели и пробуду еще неделю. Поездка помогает отвлечься от работы и всего-всего. Здесь великолепная атмосфера, люблю Москву. Эта поездка помогает мне перезагрузиться, быть вдали от рутины. Плюс здесь я играю со старыми приятелями, наслаждаюсь футболом.

Флоран Синама-Понголь (в центре) после победы «Ростова» в Кубке России-2013/14. Фото Сергей Расулов/NewsTeam Фото Сергей Расулов/NewsTeam

— Вы провели достаточно много времени в России. Что чаще всего вспоминаете?

— Вспоминаю все. В «Ростове» было хорошо. Победа в 2014 году в Кубке России над «Краснодаром» — определенно мой лучший опыт, лучшее воспоминание.

— Лучший тренер, под руководством которого играли в России?

— Божович. В команде мы разговаривали на английском, русском, у нас было взаимопонимание.

— Кого помните из РПЛ?

— Дзюба! Он тогда стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным.

— Дзюба играл за «Адану Демирспор», но контракт с ним расторгли. Что вы думаете об этом?

— Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина. Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб.

— Лучший ли он российский нападающий?

— Не знаю, не могу сказать ничего по этому поводу. Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям.

— Остались ли у вас воспоминания о Карпине?

— Да. Он очень опытный тренер, который возглавляет как сборную, так и клуб. Для российского футбола это всегда плюс.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

Абрамович — единственный инвестор, который выиграл все

— Сейчас он возглавляет «Ростов», который идет на третьем месте. Могут ли они забрать чемпионство?

— Все возможно. Я люблю футбол именно за это — никогда ничего нельзя знать заранее. После первой игры ты на одном месте в таблице, после семи матчей — на другом. Выиграть чемпионат в России очень сложно. «Зенит» очень хочет побеждать, они всегда готовы к борьбе. Но именно это и делает чемпионат интересным.

— В «Ростове» всегда были хорошие игроки. Чем их так привлекает этот клуб?

— «Ростов» — тот клуб, куда футболисты были счастливы переходить. Здесь мы наслаждались футболом, замечательный город, не так далеко от Москвы. Люди там любят футбол, что показала Лига чемпионов. Клуб все развивается и развивается, это идет только на пользу всей лиге.

— Что осталось у вас в памяти о российском футболе?

— Каждая победа в матчах за «Ростов». У нас была отличная команда.

— После нескольких лет в «Ростове» вы продолжили свою карьеру в США. В чем разница между американским и российским уровнем футбола?

— Футбол абсолютно разный. Люди другие, ментальность другая. Нельзя сравнить одну лигу с другой. Но всегда можно узнать какие-то новые моменты, особенности. Например, в США футбол основывается на атлетичности и «физике». Поэтому и тренировочный процесс был выстроен по-другому. Время, которое я провел в России, было хорошим, потому что меня окружали талантливые игроки.

— Во Франции сейчас играет Александр Головин. Что можете сказать о нем?

— Честно говоря, не так слежу за французским футболом. Работаю на телевидении, больше обозреваю английский футбол, Лигу чемпионов. Больше сфокусирован на том, что происходит на поле: как устроен футбол Гвардиолы, Клоппа. Я обожаю это!

Флоран Синама-Понголь работает репортером на матче АПЛ. Фото Соцсети Фото Соцсети

— Как вам трансферная кампания «Челси» этой зимой? Все выглядит хаотично после ухода Абрамовича.

— Абрамович работал очень много лет, он выиграл все. Единственный инвестор в мире, который выиграл все! «ПСЖ» и «Манчестер Сити», например, не выигрывали Лигу чемпионов. Единственный, кто смог, — Абрамович. Он пришел в «Челси», потратил время и все изучил. Понял, что важно для клуба. Для построения новой системы потребовалось время, но «Челси» стал потрясающей командой.

— Можете ли вы сравнить работу команды Абрамовича и Боэли?

— Нет, потому что это абсолютно разные стили работы. Такое нельзя сравнивать, потому что у них разные идеи. Все покажет время. Только так можно что-то проанализировать. Футбол всегда требует времени.