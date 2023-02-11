Череда травм после отсидки закончила карьеру Мамаева. В современном футболе год без регулярных нагрузок — приговор

История Кокорина этот тезис не опровергает.

Павел Мамаев закончил карьеру. Травма на травме после отсидки. Вероятно, просто устал от всего этого и махнул рукой.

Эта история лишний раз доказывает, каким физически требовательным к людям стал профессиональный спорт. В 60-е Эдуард Стрельцов вернулся после почти пяти лет в тюрьме и на зоне, после чего еще два года ему не давали играть. Но, пропустив игровое время с конца мая 58-го по начало 65-го, потом два года подряд становился лучшим футболистом СССР!

Конечно, он был гений и уникум. Но тогда и физически требования к футболистам были совсем другие. Как рассказывал мне Джонатан Уилсон, автор книги об эволюции мировой футбольной тактики и, кстати, автор новеллы «Стрельцов», резкий переход от старого к современному футболу случился именно во второй половине 60-х благодаря таким тренерам, как Виктор Маслов и Альф Рамсей. Они ввели прессинг, пусть еще и не такой энергозатратный, как потом у Валерия Лобановского, и далее по списку.

Но интенсивность стала уже совсем другой. И недаром тот же Уилсон предполагает, что если у Маслова в «Торпедо» 50-х Стрельцов был суперзвездой, то в киевском «Динамо» второй половины 60-х он не был бы органичен.

А теперь даже год без регулярных спортивных нагрузок и с тюремным питанием и образом жизни — это, извините за грустный каламбур, приговор. То, что у Кокорина сейчас покатило на Кипре, это не опровергает. Вспомните, как после возвращения в футбол и хорошего отрезка в «Сочи» у него посыпался организм сначала в «Спартаке», а потом в «Фиорентине». И это продолжалось пару лет.

Александр Кокорин (слева). ФК «Арис»

К Кокорину я отношусь вы сами знаете как, но искренне желаю ему здоровья и футбольного долголетия. Надеюсь, его тело наконец справилось с испытанием, с которым столкнулось. Вот он и разговорился с этим своим рекордом бреда, что каждый настоящий мужчина должен отсидеть. Пока два года почти не играл, что-то такое бодрое от него не звучало. Тем не менее реально большой футбол, судя по всему, остался для любимца Капелло и Манчини позади.

А Мамаев ушел из футбола совсем. Понаблюдаем за ним дальше. Может, дело в той самой футбольной школе в ОАЭ совместно со Смоловым, которая так возмутила депутатов? Хотя, если футболисты откроют ее, то на лично заработанные деньги, а не на бюджетные.

Павел Мамаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кстати, Мамаев говорит, что ему тюрьма ничего хорошего не принесла. Более адекватен, чем подельник.