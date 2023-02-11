Череда травм после отсидки закончила карьеру Мамаева. В современном футболе год без регулярных нагрузок — приговор
Павел Мамаев закончил карьеру. Травма на травме после отсидки. Вероятно, просто устал от всего этого и махнул рукой.
Эта история лишний раз доказывает, каким физически требовательным к людям стал профессиональный спорт. В 60-е Эдуард Стрельцов вернулся после почти пяти лет в тюрьме и на зоне, после чего еще два года ему не давали играть. Но, пропустив игровое время с конца мая 58-го по начало 65-го, потом два года подряд становился лучшим футболистом СССР!
Конечно, он был гений и уникум. Но тогда и физически требования к футболистам были совсем другие. Как рассказывал мне Джонатан Уилсон, автор книги об эволюции мировой футбольной тактики и, кстати, автор новеллы «Стрельцов», резкий переход от старого к современному футболу случился именно во второй половине 60-х благодаря таким тренерам, как Виктор Маслов и Альф Рамсей. Они ввели прессинг, пусть еще и не такой энергозатратный, как потом у Валерия Лобановского, и далее по списку.
Но интенсивность стала уже совсем другой. И недаром тот же Уилсон предполагает, что если у Маслова в «Торпедо» 50-х Стрельцов был суперзвездой, то в киевском «Динамо» второй половины 60-х он не был бы органичен.
А теперь даже год без регулярных спортивных нагрузок и с тюремным питанием и образом жизни — это, извините за грустный каламбур, приговор. То, что у Кокорина сейчас покатило на Кипре, это не опровергает. Вспомните, как после возвращения в футбол и хорошего отрезка в «Сочи» у него посыпался организм сначала в «Спартаке», а потом в «Фиорентине». И это продолжалось пару лет.
К Кокорину я отношусь вы сами знаете как, но искренне желаю ему здоровья и футбольного долголетия. Надеюсь, его тело наконец справилось с испытанием, с которым столкнулось. Вот он и разговорился с этим своим рекордом бреда, что каждый настоящий мужчина должен отсидеть. Пока два года почти не играл, что-то такое бодрое от него не звучало. Тем не менее реально большой футбол, судя по всему, остался для любимца Капелло и Манчини позади.
А Мамаев ушел из футбола совсем. Понаблюдаем за ним дальше. Может, дело в той самой футбольной школе в ОАЭ совместно со Смоловым, которая так возмутила депутатов? Хотя, если футболисты откроют ее, то на лично заработанные деньги, а не на бюджетные.
Кстати, Мамаев говорит, что ему тюрьма ничего хорошего не принесла. Более адекватен, чем подельник.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2