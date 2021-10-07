Арбитр Василий Казарцев больше не будет судить

По информации «СЭ», Василий Казарцев, скорее всего, будет навсегда отстранен от судейства.

Любопытно, что еще недавно арбитр из Санкт-Петербурга был рекомендован для включения в число видеоассистентов ФИФА.

Ранее, 7 октября, «РБ Спорт» сообщил, что Казарцев будет отстранен от футбольной деятельности на один год.

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.