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Судейство

Арбитр Василий Казарцев больше не будет судить

Российский арбитр Казарцев может быть отстранен навсегда от судейства
18:02
Судья Василий Казарцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Василий Казарцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», Василий Казарцев, скорее всего, будет навсегда отстранен от судейства.

Любопытно, что еще недавно арбитр из Санкт-Петербурга был рекомендован для включения в число видеоассистентов ФИФА.

Ранее, 7 октября, «РБ Спорт» сообщил, что Казарцев будет отстранен от футбольной деятельности на один год.

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

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