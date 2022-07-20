«У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»

Рассказываем о южноамериканце, который в ближайшие дни подпишет контракт с бело-голубыми.

Замена Генерала

В теории в этом сезоне в «Динамо» мог быть парагвайский центр обороны, однако все планы спутал внезапный отъезд приостановившего контракт и перешедшего в бразильский «Коринтианс» Фабиана Бальбуэны. Получается, Генерал, как называют защитника на родине, уступит свой пост более молодому соотечественнику — 22-летнему Роберто Фернандесу. Тот в четверг должен прибыть в Москву, пройти медосмотр и подписать соглашение на пять лет.

Нужно сказать, что бело-голубым пришлось выдержать серьезную конкуренцию, так как «Гуарани», за который выступал защитник, получил официальные предложения о трансфере от аргентинского «Лануса» и мексиканского «Крус Азуль». Еще месяц назад второй из этих вариантов казался практически решенным делом, однако предложение из России оказалось более интересным, и сейчас Фернандес говорит, что его мечта сбылась.

«Я никогда не думал, что перейду так быстро и напрямую в Европу. Очень горжусь этим и благодарю «Гуарани», который дал мне все», — сказал новоиспеченный динамовец в интервью D10.

В клубе к уходу Фернандеса морально давно были готовы, однако осенью отказались отпускать защитника в аренду в одну из мексиканских команд. «Я думаю, что он подходит для того, чтобы сразу перейти в другой клуб, а не быть отданным в аренду, и теперь он показал, что готов играть за любой клуб мира. Это игрок с первоклассными данными. У него нет потолка, он растет все больше и больше, и, надеюсь, он у нас будет долгое время. Но на самом деле я не думаю, что мы сможем удержать его надолго из-за того качества, которое у него есть», — не жалел комплиментов в адрес футболиста спортивный директор «Гуарани» Карлос Хавьер Акоста.

Еще он акцентировал внимание на технике, прекрасной игре левой ногой и физических данных 188-сантиметрового Фернандеса. Рост, кстати, сыграл значительную роль в выборе амплуа динамовского новичка. А еще история школьных времен показала, насколько дисциплинированным игроком является Роберто.

«В детстве я играл «девятку». Однако мой наставник в футбольной школе поставил меня в центр обороны. Я не спрашивал его, почему, а просто согласился», — рассказывал Фернандес в интервью FALG.

Против Винисиуса Жуниора

Слова благодарности футболиста в адрес «Гуарани» — не пустой звук. Это родной клуб Фернандеса, который переехал из родного Консепсьона в академию «легендарных» в 13 лет. Смена обстановки далась Роберто непросто, и, как потом признавался, первые две недели он провел в слезах. Однако что школе, что в главной команде он никогда не чувствовал себя одиноким.

Роберто Фернандес. ФК «Гуарани»

«Достоинство «Гуарани» — в коллективе, где все поддерживают тех, кто играет, и тех, кто не играет», — вспоминал Фернандес. Это помогало и в жизни, и в футболе, где юноша стремительно прогрессировал и регулярно вызывался в сборные разных возрастов.

Премьера состоялась на чемпионате Южной Америки U-17 и получилась восхитительной. В девяти матчах Фернандес забил три мяча, отличившись в победной игре с Венесуэлой, спас команду против Эквадора (2:2), а потом на последних минутах повторил номер против занявшей первое место Бразилии (2:2). И, кстати, в том матче не смог отличиться готовившийся к переходу в «Реал» лучший снайпер турнира Винисиус Жуниор, а бросивший недавно «Зенит» Юри Алберто наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Уже на мировом чемпионате в той же возрастной категории Парагвай мощно прошел групповой турнир, выиграв все три матча, включая встречу с будущими финалистами — малийцами. А вот в плей-офф «альбироху» ждало настоящее унижение — пять безответных мячей от США. Что касается сборных старших возрастов, то Фернандес сыграл на южноамериканском чемпионате U-20, где Парагвай не вышел из группы, но отнял очки у Аргентины, которой в концовке пытался помочь не сумевший проявить себя в ЦСКА Адольфо Гайч (1:1).

А на предолимпийском турнире Фернандес оказался запасным. Лишь раз вышел на замену и сразу забил начинавшим свой путь к триумфу на пекинских Играх бразильцам. Те, правда, все же выиграли (2:1) не без помощи Юри Алберто и армейца Бруно Фукса. То есть с игроками РПЛ динамовский новобранец уже пересекался.

И, возможно, в Москве он реализует еще одну мечту — о национальной сборной. О ней, даже став важной фигурой в одном из лучших клубов страны, Фернандес прежде высказывался скромно и говорил очевидные вещи о том, что ему еще надо прибавлять. Конкуренция в традиционно сильной парагвайской обороне сумасшедшая, и тот же Бальбуэна не всегда попадает в состав.

А Фернандес пока только в начале большого пути. «Маркос мне очень помог, и я учусь у него каждый день», — благодарил Роберто своего опытного одноклубника Касереса. Иметь возможность играть рядом с 36-летним ветераном, который становился вице-чемпионом Кубка Америки в далеком уже 2011-м, — прекрасная школа. Вот только в «Динамо» Фернандесу нужно будет самому становиться лидером обороны. Получится ли? Болельщикам бело-голубых остается верить в то, что Роберто окажется достойным наследником своего однофамильца — Леандро Фернандеса.