Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберто Фернандес.
Фото ФК «Гуарани»
Роберто Фернандес.
Фото ФК «Гуарани»
1/2
Рассказываем о южноамериканце, который в ближайшие дни подпишет контракт с бело-голубыми.

Замена Генерала

В теории в этом сезоне в «Динамо» мог быть парагвайский центр обороны, однако все планы спутал внезапный отъезд приостановившего контракт и перешедшего в бразильский «Коринтианс» Фабиана Бальбуэны. Получается, Генерал, как называют защитника на родине, уступит свой пост более молодому соотечественнику — 22-летнему Роберто Фернандесу. Тот в четверг должен прибыть в Москву, пройти медосмотр и подписать соглашение на пять лет.

Славиша Йоканович. Что Йоканович поменял после Шварца? Кто заменит Шиманьски? Тюкавин вытеснит Смолова? Инсайды «СЭ»

Нужно сказать, что бело-голубым пришлось выдержать серьезную конкуренцию, так как «Гуарани», за который выступал защитник, получил официальные предложения о трансфере от аргентинского «Лануса» и мексиканского «Крус Азуль». Еще месяц назад второй из этих вариантов казался практически решенным делом, однако предложение из России оказалось более интересным, и сейчас Фернандес говорит, что его мечта сбылась.

«Я никогда не думал, что перейду так быстро и напрямую в Европу. Очень горжусь этим и благодарю «Гуарани», который дал мне все», — сказал новоиспеченный динамовец в интервью D10.

В клубе к уходу Фернандеса морально давно были готовы, однако осенью отказались отпускать защитника в аренду в одну из мексиканских команд. «Я думаю, что он подходит для того, чтобы сразу перейти в другой клуб, а не быть отданным в аренду, и теперь он показал, что готов играть за любой клуб мира. Это игрок с первоклассными данными. У него нет потолка, он растет все больше и больше, и, надеюсь, он у нас будет долгое время. Но на самом деле я не думаю, что мы сможем удержать его надолго из-за того качества, которое у него есть», — не жалел комплиментов в адрес футболиста спортивный директор «Гуарани» Карлос Хавьер Акоста.

Еще он акцентировал внимание на технике, прекрасной игре левой ногой и физических данных 188-сантиметрового Фернандеса. Рост, кстати, сыграл значительную роль в выборе амплуа динамовского новичка. А еще история школьных времен показала, насколько дисциплинированным игроком является Роберто.

«В детстве я играл «девятку». Однако мой наставник в футбольной школе поставил меня в центр обороны. Я не спрашивал его, почему, а просто согласился», — рассказывал Фернандес в интервью FALG.

Славиша Йоканович. «Противостояние со «Спартаком»? Я не жарю мясо, я его ем!» Первые слова Йокановича в России

Против Винисиуса Жуниора

Слова благодарности футболиста в адрес «Гуарани» — не пустой звук. Это родной клуб Фернандеса, который переехал из родного Консепсьона в академию «легендарных» в 13 лет. Смена обстановки далась Роберто непросто, и, как потом признавался, первые две недели он провел в слезах. Однако что школе, что в главной команде он никогда не чувствовал себя одиноким.

Роберто Фернандес. Фото ФК «Гуарани»
Роберто Фернандес.
ФК «Гуарани»

«Достоинство «Гуарани» — в коллективе, где все поддерживают тех, кто играет, и тех, кто не играет», — вспоминал Фернандес. Это помогало и в жизни, и в футболе, где юноша стремительно прогрессировал и регулярно вызывался в сборные разных возрастов.

Премьера состоялась на чемпионате Южной Америки U-17 и получилась восхитительной. В девяти матчах Фернандес забил три мяча, отличившись в победной игре с Венесуэлой, спас команду против Эквадора (2:2), а потом на последних минутах повторил номер против занявшей первое место Бразилии (2:2). И, кстати, в том матче не смог отличиться готовившийся к переходу в «Реал» лучший снайпер турнира Винисиус Жуниор, а бросивший недавно «Зенит» Юри Алберто наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Уже на мировом чемпионате в той же возрастной категории Парагвай мощно прошел групповой турнир, выиграв все три матча, включая встречу с будущими финалистами — малийцами. А вот в плей-офф «альбироху» ждало настоящее унижение — пять безответных мячей от США. Что касается сборных старших возрастов, то Фернандес сыграл на южноамериканском чемпионате U-20, где Парагвай не вышел из группы, но отнял очки у Аргентины, которой в концовке пытался помочь не сумевший проявить себя в ЦСКА Адольфо Гайч (1:1).

А на предолимпийском турнире Фернандес оказался запасным. Лишь раз вышел на замену и сразу забил начинавшим свой путь к триумфу на пекинских Играх бразильцам. Те, правда, все же выиграли (2:1) не без помощи Юри Алберто и армейца Бруно Фукса. То есть с игроками РПЛ динамовский новобранец уже пересекался.

И, возможно, в Москве он реализует еще одну мечту — о национальной сборной. О ней, даже став важной фигурой в одном из лучших клубов страны, Фернандес прежде высказывался скромно и говорил очевидные вещи о том, что ему еще надо прибавлять. Конкуренция в традиционно сильной парагвайской обороне сумасшедшая, и тот же Бальбуэна не всегда попадает в состав.

А Фернандес пока только в начале большого пути. «Маркос мне очень помог, и я учусь у него каждый день», — благодарил Роберто своего опытного одноклубника Касереса. Иметь возможность играть рядом с 36-летним ветераном, который становился вице-чемпионом Кубка Америки в далеком уже 2011-м, — прекрасная школа. Вот только в «Динамо» Фернандесу нужно будет самому становиться лидером обороны. Получится ли? Болельщикам бело-голубых остается верить в то, что Роберто окажется достойным наследником своего однофамильца — Леандро Фернандеса.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ
В «Спартаке» прокомментировали информацию о досрочном возвращении Хендрикса из аренды
Жоаозиньо о целях «Сочи» в новом сезоне РПЛ: «Наша миссия и реальная задача — стать чемпионами»
Сутормин рассказал, как в «Зените» приняли бразильских новичков Ивана и Мантуана
Ученые РАН определят точную дату основания «Локомотива»
Малафеев сравнил трансфер Ивана Куарежмы в «Зенит» с приходом Гильерме в «Локомотив»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Сутормин надеется, что «Зенит» добьется нужного результата в матче с «Крыльями Советов»
Сутормин рассказал, как в «Зените» приняли бразильских новичков Ивана и Мантуана
Сутормин: «В матче с «Химками» ход игры нас убаюкал, а соперник воспользовался этим. Надеюсь, с «Крыльями» это не повторится»
Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
Семак о том, что в «Зените» появилась «банда бразильцев»: «У нас команда, а не бандитские группировки»
Семак: «Зениту» в игре с «Крыльями Советов» нужно вернуть эмоции, которых не хватало в матче с «Химками»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латинизация. РПЛ определилась с вектором развития
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости