«Зенит» потеряет очки, «Спартак» не проиграет «Химкам», ЦСКА победит «Краснодар». Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий «Динамо», «Фоджи» и «Болоньи», заслуженный тренер России Игорь Колыванов и солист рок-группы Catharsis Олег Жиляков.

«Ахмат» — «Тамбов»

Игорь Колыванов — 3:1. «Ахмат» обязан победить. После серии неудачных матчей грозненцам нужно оправдаться перед своими болельщиками — этот матч как нельзя более кстати. Несмотря на турнирную ситуацию, подопечные Андрея Талалаева уверенно играют дома.

Олег Жиляков — 3:0. «Тамбову» ничего не светит. Атмосфера в клубе не добавляет игрокам мотивации. «Ахмату», по сути, тоже ничего не надо, но, учитывая, что игра проходит в Грозном (а соперникам там всегда тяжело), я думаю, что будет разгром.

«Сочи» — «Ротор»

Колыванов — 2:1. Если «Сочи» в следующем сезоне хочет выступать в Лиге конференций, то ему необходима победа в этом матче. «Ротор» в зоне «стыков», у «Уфы» столько же очков. «Сочи» — опытная и организованная команда с более высоким классом игроков. Будет непросто, но все же «Cочи» победит.

Жиляков — 2:0. Хорошо отношусь к обеим командам, но, судя по турнирной таблице, сочинцам кровь из носу нужны очки для борьбы за Лигу конференций. «Ротор», думаю, цепляться за очки не будет. Волгоградцы на данный момент находятся в зоне «стыков», а пока неизвестно, будут ли они проводиться. Однозначно победа «Сочи».

«Уфа» — «Зенит»

Колыванов — 2:2. Все зависит от решения Сергея Семака, а именно — даст ли он отдохнуть основным игрокам. «Зенит» едет в ранге чемпиона, но я не думаю, что он будет играть в неполную силу. Мы увидим результативную игру.

Жиляков — 1:0. На эту игру «Зенит» летит в качестве чемпиона, выпускать основной состав не имеет смысла. На стадионе искусственное покрытие, игроки могут получить травму, а впереди Евро. Все эти факты играют в пользу «Уфы», у которой равное количество очков с «Ротором» и которой нужна победа.

«Локомотив» — «Динамо»

Колыванов — 2:1. После крупного поражения в Петербурге «Локомотив» очень хочет реабилитироваться в глазах болельщиков. Сделать это против «Динамо» Сандро Шварца, которое также желает реабилитироваться за два поражения подряд, будет крайне нелегко. Но поставлю на «Локомотив».

Жиляков — 1:2. «Динамо» показывает классный футбол, и что-то мне подсказывает, что оно сейчас будет рвать и метать. Подопечные Шварца еще могут зацепиться за еврокубки, а «Локомотив» с большой вероятностью уже обеспечил себе евросезон. Впереди у железнодорожников борьба за Кубок России, и все свои силы они бросят на него.

«Арсенал» — «Рубин»

Колыванов — 1:0. «Рубин» набрал ход при Леониде Слуцком. Никто не ожидал, что его команда составит серьезную конкуренцию лучшим, а у «Арсенала» задача не вылететь. Думаю, «пушкари» могут нас удивить.

Жиляков — 0:2. Работа Слуцкого дает о себе знать, и «Рубин» сейчас на подъеме. У казанцев мотивации хоть отбавляй — борьба за еврокубки с соседями по таблице и, конечно же, прошедший юбилей Леонида Викторовича. Игроки сделают все, чтобы преподнести подарок своему тренеру.

ЦСКА — «Краснодар»

Колыванов — 2:0. Армейцев в этом году сильно лихорадит, идет черная полоса. Думаю, с «Краснодаром» она подойдет к концу.

Жиляков — 2:1. В этом матче одному надо доказать, другому проявить, но победа армейцам нужнее, чем «быкам». И несмотря на мою симпатию к «Краснодару», в этом противостоянии отдам преимущество хозяевам.

«Урал» — «Ростов»

Колыванов — 2:1. Что одному, что другому уже ничего не нужно. Команды идут в середине таблицы. Но пусть покажут красивую и результативную игру, победителями в которой станут хозяева.

Жиляков — 0:2. «Урал» оторвался от зоны «стыков», так что свою задачу он выполнил. Не тяготею ни к одной, ни к другой команде, но «Ростов» мне ближе из-за Валерия Карпина.

«Спартак» — «Химки»

Колыванов — 2:2 . От «Спартака» можно ожидать многого. Красно-белые проводят то блестящий матч, то провальный. У «Химок» же после прихода нового тренера появилась уверенная игра, и победы над «Динамо» и «Уралом» это подтверждают. Поставлю на результативную ничью.

Жиляков — 2:0. Здесь понятно, за кого надо болеть. Даже несмотря на последние матчи, которые «Спартак» провел крайне удручающе, он играет у себя дома, и ничто не мешает ему добиться успешного результата.

Иван Кузнецов