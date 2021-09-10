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Судейство

Арбитра Безбородова отправили в ФНЛ. Почему перестал судить Карасев?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 08:15
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Владислав Безбородов. Фото ФК «Рубин» Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РФС объявил арбитров, назначенных на игры 7-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 11 по 13 сентября. Выбор Виктора Кашшаи вызвал ряд вопросов.
Скриншот эфира &laquo;Матч&nbsp;ТВ&raquo;.«Зенит» — «Краснодар»: нарушены правила работы ВАР. Судьи повели себя неверно, когда был забит гол «быков»

Матюнин — снова «Ростов» — «Краснодар»

После матча 3-го тура «Зенит» — «Краснодар» (3:2) Алексей Матюнин не работал в РПЛ в роли арбитра и ВАР. Он был наказан и отстранен. И вот — возвращение. Сразу на такую игру. Зачем?

Напомню, что 16 мая Алексей работал на матче 30-го тура предыдущего чемпионата страны «Ростов» — «Краснодар» (1:3). В конце той встречи он удалил Валерия Карпина за бросок бутылки в сторону резервного судьи.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;: у&nbsp;железнодорожников украли гол?«Локомотив» — «Арсенал»: у железнодорожников украли гол?

Жвакин

Возвращен и Дмитрий Жвакин. Но он пропустил намного больше туров, чем Матюнин, — пять. Его глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи наказал за ошибку, допущенную на 4-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (3:1).

Помощник арбитра слишком рано поднял флаг, сигнализируя о положении «вне игры» у Рифата Жемалетдинова в очень спорной ситуации. А сам рефери Игорь Панин слишком рано дал свисток. Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк забил гол уже после того, как прозвучал сигнал об остановке игры.

Жвакину следовало подождать с определением офсайда и поднять флаг уже после того, как Крыховяк отправил бы мяч в сетку. А Панину не нужно было торопиться со свистком.

Ошибка Жвакина — серьезная, но она не повлияла на исход матча. Тем не менее он «отсидел» очень долго. А Панин до сих пор не работает в РПЛ в поле. Почему?

Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов.6-й тур РПЛ: в пользу «Ростова» не назначен пенальти, «Крылья» вправе обжаловать удаление Ежова

Безбородов и Казарцев

Разные последствия для арбитра и видеоарбитра матча 6-го тура «Уфа» — «Крылья Советов» (1:2) повлек эпизод на 56-й минуте. Владислав Безбородов допустил ошибку, решив, что Филип Мрзляк упал в штрафной площади самарцев из-за фола Романа Ежова. И назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

Полузащитник «Крыльев» действительно коснулся руки соперника, но тот упал, потому что пытался в падении пробить по воротам, а не из-за действий Ежова. Судя по всему, так оценил случившееся видеоарбитр Василий Казарцев. Он вместе с АВАР Александром Богдановым провел проверку и предложил Безбородову посмотреть видеозапись на мониторе, предполагая, что тот изменит свое решение и отменит пенальти.

Однако рефери оставил решение в силе. При этом он дополнительно наказал Ежова красной карточкой за лишение Мрзляка явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Самарцы обжаловали это удаление и добились его отмены.

В итоге Казарцев получил назначение арбитром в РПЛ. Значит, он действительно предлагал отменить 11-метровый.

А Безбородов, как Артем Любимов и Игорь Панин, отправлен в ФНЛ. Надолго?

Лидер Кукуляк

Евгений Кукуляк не пропускает ни одного тура в чемпионате-2021/22. Он судил пять игр в роли рефери и еще две — в качестве ВАР. В 4-м туре он работал сразу на двух играх. Арбитр из Калуги — лучший арбитр турнира?

Мнения по&nbsp;поводу правильности решения арбитра Алексея Сухого разделились.Иностранцы за пенальти, русские — против. Что решили эксперты по поводу 11-метрового, назначенного в пользу «Динамо»?

Сухой — снова «Сочи» — «Уфа»

Два года назад, в августе 2019-го, Алексей Сухой судил матч «Сочи» — «Уфа» (0:0). На 13-й минуте он не назначил пенальти в ворота уфимской команды, когда Кэтэлин Карп задержал руками Федора Кудряшова. На 18-й минуте Сухой собирался назначить пенальти в ворота гостей, но ему помешал ассистент Егор Болховитин, ошибочно определивший офсайд у сочинца Дмитрия Полоза.

В конце июля этого года Алексей обслуживал игру с участием уфимцев — «Уфа» — «Динамо» (2:3). На 32-й минуте он назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда динамовец Константин Тюкавин кинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо, в сторону Неманьи Милетича. После этого произошел контакт двух ног, нападающий упал, Сухой указал на 11-метровую отметку. В результате «Динамо» открыло счет.

«Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига — именно за это болельщики и любят футбол. Вчера, когда мы посмотрели хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня, досконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинение Алексею Сухому и бригаде ВАР, их решение было обоснованным», — заявил тогда генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Момент рассмотрела экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. Все русскоязычные эксперты высказались за то, что Сухой ошибся. А вот все иностранцы, включая Кашшаи, поддержали арбитра. Счет 4:4.

Как теперь отреагируют уфимцы на Сухого и потребуется ли оценка ЭСК?

Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что с Шадыхановым и Карасевым?

Второй тур подряд не будут работать в качестве судей Павел Шадыханов и Сергей Карасев. Что с ними случилось?

Судья Павел Кукуян.«Рубин» — «Ахмат»: судьи допустили две ошибки в Казани. Они повлияли на ход игры

Кукуян и «Рубин»

После игры 3-го тура «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян отстранен от работы судьей в РПЛ. Но при этом его назначили видеоарбитром на матч с участием казанской команды. Это нормально?

Богданов

Александр Богданов в чемпионате-2021/22 не работает ассистентом судьи. Его назначают только помощником видеоарбитра. Он не может сдать какой-то из тестов по физподготовке?

Лунев, Болотенков и «Зенит»

Помощник арбитра Алексей Лунев в третий раз в семи турах будет работать на игре чемпиона России. До этого он выполнял функции ассистента в матче «Ростов» — «Зенит» (2:4) и АВАР — во встрече «Локомотив» — «Зенит» (1:1).

В такой же ситуации оказался Андрей Болотенков. Он работал ассистентом на матче за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» (3:0) и АВАР — на игре чемпионата «Химки» — «Зенит» (1:3).

У Кашшаи недостаток помощников судей?

Владислав Безбородов.6-й тур РПЛ: в пользу «Ростова» не назначен пенальти, «Крылья» вправе обжаловать удаление Ежова

Полный список

Полный список назначений арбитров и инспекторов выглядит так.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — Василий Казарцев, Андрей Веретешкин, Роман Милюченко, резервный Константин Аверьянов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Егор Болховитин, инспектор Николай Левников.

«Зенит» — «Ахмат» — Евгений Кукуляк, Алексей Лунев, Андрей Болотенков, резервный Юнус Кошко, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Тихон Калугин, инспектор Александр Гончар.

«Спартак» — «Химки» — Сергей Иванов, Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Кирилл Левников, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Александр Колобаев.

«Арсенал» — ЦСКА — Иван Сиденков, Алексей Ширяев, Александр Кудрявцев, резервный Ян Бобровский, ВАР Василий Казарцев, АВАР Александр Богданов, инспектор Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Уфа» — Алексей Сухой, Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко, резервный Сергей Куликов, ВАР Алексей Амелин, АВАР Арам Петросян, инспектор Николай Иванов.

«Динамо» — «Нижний Новгород» — Виталий Мешков, Алексей Воронцов, Варанцо Петросян, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Урал» — Владимир Москалев, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, резервный Игорь Низовцев, ВАР Павел Кукуян, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Краснодар» — Алексей Матюнин, Адлан Хатуев, Максим Ковалев, резервный Роман Сафьян, ВАР Сергей Карасев, АВАР Валерий Данченко, инспектор Юрий Баскаков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Александр Бобров все материалы автора

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