Арбитра Безбородова отправили в ФНЛ. Почему перестал судить Карасев?

РФС объявил арбитров, назначенных на игры 7-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 11 по 13 сентября. Выбор Виктора Кашшаи вызвал ряд вопросов.

Матюнин — снова «Ростов» — «Краснодар»

После матча 3-го тура «Зенит» — «Краснодар» (3:2) Алексей Матюнин не работал в РПЛ в роли арбитра и ВАР. Он был наказан и отстранен. И вот — возвращение. Сразу на такую игру. Зачем?

Напомню, что 16 мая Алексей работал на матче 30-го тура предыдущего чемпионата страны «Ростов» — «Краснодар» (1:3). В конце той встречи он удалил Валерия Карпина за бросок бутылки в сторону резервного судьи.

Жвакин

Возвращен и Дмитрий Жвакин. Но он пропустил намного больше туров, чем Матюнин, — пять. Его глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи наказал за ошибку, допущенную на 4-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (3:1).

Помощник арбитра слишком рано поднял флаг, сигнализируя о положении «вне игры» у Рифата Жемалетдинова в очень спорной ситуации. А сам рефери Игорь Панин слишком рано дал свисток. Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк забил гол уже после того, как прозвучал сигнал об остановке игры.

Жвакину следовало подождать с определением офсайда и поднять флаг уже после того, как Крыховяк отправил бы мяч в сетку. А Панину не нужно было торопиться со свистком.

Ошибка Жвакина — серьезная, но она не повлияла на исход матча. Тем не менее он «отсидел» очень долго. А Панин до сих пор не работает в РПЛ в поле. Почему?

Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Безбородов и Казарцев

Разные последствия для арбитра и видеоарбитра матча 6-го тура «Уфа» — «Крылья Советов» (1:2) повлек эпизод на 56-й минуте. Владислав Безбородов допустил ошибку, решив, что Филип Мрзляк упал в штрафной площади самарцев из-за фола Романа Ежова. И назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

Полузащитник «Крыльев» действительно коснулся руки соперника, но тот упал, потому что пытался в падении пробить по воротам, а не из-за действий Ежова. Судя по всему, так оценил случившееся видеоарбитр Василий Казарцев. Он вместе с АВАР Александром Богдановым провел проверку и предложил Безбородову посмотреть видеозапись на мониторе, предполагая, что тот изменит свое решение и отменит пенальти.

Однако рефери оставил решение в силе. При этом он дополнительно наказал Ежова красной карточкой за лишение Мрзляка явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Самарцы обжаловали это удаление и добились его отмены.

В итоге Казарцев получил назначение арбитром в РПЛ. Значит, он действительно предлагал отменить 11-метровый.

А Безбородов, как Артем Любимов и Игорь Панин, отправлен в ФНЛ. Надолго?

Лидер Кукуляк

Евгений Кукуляк не пропускает ни одного тура в чемпионате-2021/22. Он судил пять игр в роли рефери и еще две — в качестве ВАР. В 4-м туре он работал сразу на двух играх. Арбитр из Калуги — лучший арбитр турнира?

Сухой — снова «Сочи» — «Уфа»

Два года назад, в августе 2019-го, Алексей Сухой судил матч «Сочи» — «Уфа» (0:0). На 13-й минуте он не назначил пенальти в ворота уфимской команды, когда Кэтэлин Карп задержал руками Федора Кудряшова. На 18-й минуте Сухой собирался назначить пенальти в ворота гостей, но ему помешал ассистент Егор Болховитин, ошибочно определивший офсайд у сочинца Дмитрия Полоза.

В конце июля этого года Алексей обслуживал игру с участием уфимцев — «Уфа» — «Динамо» (2:3). На 32-й минуте он назначил пенальти в ворота хозяев поля, когда динамовец Константин Тюкавин кинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо, в сторону Неманьи Милетича. После этого произошел контакт двух ног, нападающий упал, Сухой указал на 11-метровую отметку. В результате «Динамо» открыло счет.

«Прошедший матч с «Динамо» получился сверхэмоциональным: было два пенальти, удаление, пять забитых мячей и до последних минут встречи сохранялась интрига — именно за это болельщики и любят футбол. Вчера, когда мы посмотрели хайлайты встречи, нам показалось, что арбитр ошибся, назначив первый пенальти в наши ворота. Но сегодня, досконально изучив все имеющиеся видеоповторы, мы приносим извинение Алексею Сухому и бригаде ВАР, их решение было обоснованным», — заявил тогда генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Момент рассмотрела экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. Все русскоязычные эксперты высказались за то, что Сухой ошибся. А вот все иностранцы, включая Кашшаи, поддержали арбитра. Счет 4:4.

Как теперь отреагируют уфимцы на Сухого и потребуется ли оценка ЭСК?

Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что с Шадыхановым и Карасевым?

Второй тур подряд не будут работать в качестве судей Павел Шадыханов и Сергей Карасев. Что с ними случилось?

Кукуян и «Рубин»

После игры 3-го тура «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян отстранен от работы судьей в РПЛ. Но при этом его назначили видеоарбитром на матч с участием казанской команды. Это нормально?

Богданов

Александр Богданов в чемпионате-2021/22 не работает ассистентом судьи. Его назначают только помощником видеоарбитра. Он не может сдать какой-то из тестов по физподготовке?

Лунев, Болотенков и «Зенит»

Помощник арбитра Алексей Лунев в третий раз в семи турах будет работать на игре чемпиона России. До этого он выполнял функции ассистента в матче «Ростов» — «Зенит» (2:4) и АВАР — во встрече «Локомотив» — «Зенит» (1:1).

В такой же ситуации оказался Андрей Болотенков. Он работал ассистентом на матче за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» (3:0) и АВАР — на игре чемпионата «Химки» — «Зенит» (1:3).

У Кашшаи недостаток помощников судей?

Полный список

Полный список назначений арбитров и инспекторов выглядит так.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — Василий Казарцев, Андрей Веретешкин, Роман Милюченко, резервный Константин Аверьянов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Егор Болховитин, инспектор Николай Левников.

«Зенит» — «Ахмат» — Евгений Кукуляк, Алексей Лунев, Андрей Болотенков, резервный Юнус Кошко, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Тихон Калугин, инспектор Александр Гончар.

«Спартак» — «Химки» — Сергей Иванов, Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Кирилл Левников, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Александр Колобаев.

«Арсенал» — ЦСКА — Иван Сиденков, Алексей Ширяев, Александр Кудрявцев, резервный Ян Бобровский, ВАР Василий Казарцев, АВАР Александр Богданов, инспектор Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Уфа» — Алексей Сухой, Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко, резервный Сергей Куликов, ВАР Алексей Амелин, АВАР Арам Петросян, инспектор Николай Иванов.

«Динамо» — «Нижний Новгород» — Виталий Мешков, Алексей Воронцов, Варанцо Петросян, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Лапочкин.

«Рубин» — «Урал» — Владимир Москалев, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, резервный Игорь Низовцев, ВАР Павел Кукуян, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Краснодар» — Алексей Матюнин, Адлан Хатуев, Максим Ковалев, резервный Роман Сафьян, ВАР Сергей Карасев, АВАР Валерий Данченко, инспектор Юрий Баскаков.