«СЭ» вместе с компанией ZTE, партнером ФК «Спартак-Москва», вспоминает, как полузащитник заменил в воротах Нигматуллина.

Ровно 25 лет назад полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов совершил маленький футбольный подвиг. На 88-й минуте матча 1/32 финала Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом» при счете 3:2 в пользу москвичей с поля был удален голкипер Руслан Нигматуллин. На тот момент главный тренер красно-белых Георгий Ярцев израсходовал все замены, и в ворота встал Тихонов, который практически тут же в красивом прыжке спас свою команду от верного гола.

А ведь все для «Спартака» в тот вечер начиналось совсем даже безоблачно.

«После первого тайма можно было только гадать, как датчане вообще пробились в Европу, — удивлялся корреспондент «СЭ». — Сказать, что до перерыва скандинавы не показали ничего вразумительного, значит не сказать ничего. «Силькеборг» был просто беспомощен».

На 14-й минуте отличная трехходовка Титов — Аленичев — Тихонов завершилась неотразимым ударом последнего под перекладину — 1:0. Второй гол Кечинов забивал уже, по сути, в пустые ворота после передачи головой Ширко. Третий мяч подопечных Ярцева, который, по идее, должен был убить интригу в игре, да и во всем противостоянии, стал результатом выстрела Тихонова с 25 метров в дальний левый от вратаря угол. Сразу после перерыва Цымбаларь ювелирным пасом вывел на убойную позицию Аленичева, но тот не попал в створ с линии вратарской.

— Увы, мы катастрофически плохо используем свои моменты, — констатировал на пресс-конференции Ярцев. — И это несмотря на то, что по результативности идем в чемпионате России на первом месте. Возможно, к осени у некоторых игроков накопилась усталость.

Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что этот промах спартаковского полузащитника станет последним реальным шансом хозяев в той встрече.

— Я дважды смотрел видеозапись того матча, — признавался Валерий Кечинов. — Сначала у нас один человек останавливается, не борется, потом второй, третий... В результате командная игра начисто исчезла. Все дело в самоуспокоенности, которая сыграла с нами злую шутку.

— После перерыва мы совершенно неоправданно стали играть верхом. На втором этаже с рослыми датчанами состязаться было бесполезно, а опустить мяч на землю никак не удавалось, — это уже рассуждения Егора Титова.

Андрей Тихонов — в воротах «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спартаковцы почему-то остановились, и к середине второго тайма их преимущество практически улетучилось — 3:2. А на 88-й минуте красно-белые и вовсе остались в меньшинстве. Последовала грубая ошибка Головского на своей половине поля, и Нигматуллину пришлось останавливать мяч рукой уже за пределами штрафной. Закономерное удаление.

— Защитник решил откинуть мяч мне, но сделал это очень слабо, — рассказывал после игры спартаковский вратарь. — Форвард датчан оказался ближе всех к мячу, и мне ничего не оставалось, кроме как сыграть рукой за пределами штрафной. Считаю, в данном случае мой фол был оправданным.

На тот момент Ярцев уже использовал все три замены, и вратарский свитер надел на себя Тихонов. И практически тут же после непростого удара Риисе новоиспеченный голкипер в прыжке намертво взял мяч, сохранив для «Спартака» победу — 3:2.

— В ворота раньше я вставал только во дворе, — улыбался после финального свистка герой матча. — Сегодня никто меня на эту роль не выбирал. Я сам подошел к Нигматуллину и взял свитер.

— Как вам удалось среагировать на удар?

— Не знаю. Вижу — мяч летит, бросился, поймал. Надо же, два мяча забить, потом встать в ворота и не пропустить... Сегодня Бог был на моей стороне.

— Когда новый «Спартак» сможет проводить оба тайма так, как играл в первом?

— Надеюсь, пройдет не очень много времени. И все-таки это время необходимо. Молодым надо еще набраться опыта, возмужать.

— А вы случаем не собираетесь уехать за границу?

— Нет. Я хочу играть в «Спартаке».

— После того матча ребята шутили над Андреем: «Готовься — будешь стоять в следующей игре», — смеялся Кечинов. — А если серьезно, то он нас всех невероятно удивил. Такой мяч намертво поймал! Да не каждый вратарь справился бы с таким ударом.

Андрей Тихонов — в воротах «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

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Больше Тихонову вставать в ворота не пришлось, но на этом его подвиги в сезоне-1996 не закончились. Именно Андрей стал ключевым игроком «пионеротряда» Ярцева в чемпионской гонке. Судите сами. На финишном отрезке первенства на его счету голы в ворота «Крыльев», «Уралмаша», «КАМАЗа», «Торпедо» (еще и результативный пас), «Зенита». Ну и конечно, второй мяч красно-белых в золотом матче с владикавказской «Аланией» (2:1).

По итогам голосования среди игроков чемпионата России именно Тихонов был признан лучшим футболистом сезона. Спартаковец набрал 329 баллов, волгоградец Олег Веретенников — 288.

— Тихонов вошел в историю. Во-первых, как автор золотых голов в ворота «Зенита» и «Алании». Во-вторых, как... вратарь! Когда он встал в ворота в матче против «Сикельборга» и отразил очень сложный удар — это была фантастика! — восхищался легенда красно-белых Никита Симонян.

— Тихонов весь сезон провел с подъемом, ни в одной игре не опускался ниже определенного уровня, — делился своим мнением с корреспондентом «СЭ» еще один прославленный ветеран «Спартака» Алексей Парамонов. — Мне кажется, в нем есть что-то от Галимзяна Хусаинова, который тоже был и техничным, и, главное, очень полезным игроком. Ну а своей порядочностью на поле он напоминает мне Никиту Симоняна.

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