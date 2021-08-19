Где смотреть матчи Тинькофф РПЛ-2021/22?

Сезон-2021/22 в российской премьер-лиге стартовал 23 июля. Турнир проводится по системе «осень-весна» и завершится 21 мая 2022 года. Зимний перерыв в чемпионате запланирован на 28 февраля — 4 марта.

Трансляции матчей на территории России

Организацию и производство трансляций матчей РПЛ в сезоне-2021/22 осуществляет ООО «Национальный спортивный телеканал (НСТ)», который является оператором телеканала «Матч ТВ». Все игры чемпионата России в прямом эфире показывает тематический канал «Матч Премьер», некоторые матчи выборочно транслируются на федеральном канале «Матч ТВ». Годовая подписка на «Матч Премьер» стоит 2990 рублей, на 1 месяц — 299 рублей. Прямой эфир телеканала также доступен в Youtube при оформлении спонсорства в размере 399 рублей в месяц.

Также игры чемпионата России доступны на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!». Покупка одной трансляции обойдется в 149 рублей.

Где смотреть матчи РПЛ за рубежом

Трансляций матчей РПЛ также доступны тем, кто проживает или находится за пределами России. Основной вещатель лиги в СНГ — телеканал «Q Sport Arena», который можно смотреть в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

В Белоруссии, помимо «Q Sport Arena», игры чемпионата России можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV» и видеосервисе «Voka».

Телеканал «Sportklub» транслирует матчи РПЛ на территории стран Балканского полуострова, таких как Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория. Следить за чемпионатом России также можно на испанской интернет-платформе «La Liga Sports TV», кабельном канале «i-Cable» в Гонконге, норвежском онлайн-сервисе «VG TV», а также бразильском телеканале «Band» и кипрском «Cyta».

Стоить отметить, что российская премьер-лига первая в мире запустила сервис платной подписки на прямые трансляции матчей на базе спонсорства в YouTube. Подписка доступна для большинства стран за пределами России и СНГ и состоит из двух уровней. На базовом уровне доступны две трансляции матчей в туре с английским комментарием за 2,99 доллара в месяц. На расширенном зрителям будут предложены все матчи с русским комментарием, а также два с английским за 4,99 доллара в месяц. Кроме того, для всех платных подписчиков канала РПЛ в Youtube выходит еженедельный обзор тура с английским комментарием.

Страны Где смотреть РПЛ Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина Q Sport Arena Белоруссия Q Sport Arena, «ЯСНАе ТV», Voka Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория Sportklub Бразилия Band Гонконг i-Cable Испания La Liga Sport TV Кипр Cyta Норвегия VG TV Австралия, Австрия, Алжир, Американское Самоа, Аргентина, Аруба, Бахрейн, Бельгия, Бермудские Острова, Боливия, Великобритания, Венгрия, Виргинские Острова, Вьетнам, Гватемала, Германия, Гондурас, Гуам, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, ОАЭ, Оман, Острова Кайман, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Северные Марианские Острова, Сенегал, Сингапур, Словакия, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Уганда, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Французская Полинезия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония Youtube

Ближайшие трансляции матчей чемпионата России-2021/22

В сезоне РПЛ-2021/22 уже состоялось четыре тура, по итогам которых в турнирной таблице лидируют «Зенит» и «Рубин», набравшие по 10 очков. Матчи 5-го тура состоятся с 21 по 22 августа. Его расписание ранее было изменено по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022. В эфире федерального канала «Матч ТВ» будут показаны три матча: «Арсенал» — «Спартак», ЦСКА — «Ахмат» и «Нижний Новгород» — «Ростов».

Полное расписание матчей 5-го тура Тинькофф РПЛ