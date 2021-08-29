Российский футбольный союз согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенного количества зрителей на трибунах на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии, информирует сайт РФС.

Как отмечается, дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители.

Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50 процентов. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.

При входе на стадион у зрителей, имеющих входные билеты на верхние ярусы трибун А, В и С, будет осуществляться контроль наличия сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации, или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность.

Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.

Для доступа на нижние ярусы (3000 билетов, которые ранее поступили в продажу) требуется только входной билет.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в «Лужниках». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Подробную инструкцию о том, как получить сертификат, читайте в нашей инструкции.