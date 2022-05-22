«Спасибо всем засранцам за комплименты». Что означает прощальное видео Дзюбы в образе Дэдпула

Разобрали пасхалки и декодинг форварда «Зенита».

Дзюба эффектно попрощался с «Зенитом» — на следующий день после заключительного матча в сине-бело-голубой футболке с «Нижним Новгородом» он в своих соцсетях опубликовал прощальное двухминутное видео. В нем футболист в образе Дэдпула вспоминает семь лет в «Зените».

Герой-одиночка

Дзюба явно готовился к финалу. Дэдпул — один из его самых любимых супергероев комиксов Marvel. Символично, что Дэдпул — обособленный супергерой. Он не принадлежит ни к клану «Мстителей», ни «Людей Х», то есть сам по себе и против всех. Франшиза с его участием характеризуется чрезвычайно жестким и переперченным юмором, так что выбор Артема совсем не удивителен: у него тоже острый язык.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Настоящий Дэдпул

Дэдпул в прощальном видеоролике появляется у «Газпром Арены». Озвучивает его узнаваемый голос Петра Гланца — это актер, чей голос российские зрители знают и по самой франшизе. Именно Гланц озвучивал Райана Рейнолдса, исполнявшего роль Дэдпула. То есть Артем настолько заморочился с видео, что пригласил (и, вероятно, не бесплатно) самого актера озвучки.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Награждение-2021

Дэдпул начинает ролик с обращения к зрителю: «Ну что, дружок. Это я! Скучал? Мы с тобой провели на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев».

Это очевидная отсылка к финалу чемпионата России-2020/21. Тогда Дзюба эпатировал публику тем, что вышел на награждение золотыми медалями в костюме Дэдпула. Причем в первые минуты никто даже не знал, что за маской скрывается именно Дзюба. Уже потом Артем снял маску и дал интервью, в котором назвал Дэдпула самым лучшим.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Неточность с титулами

Далее на видео показано, как Дзюба забивает «Спартаку» и ЦСКА. Дэдпул в это время говорит: «А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России». Здесь есть неточность: в «Зените» Дзюба выиграл два Кубка России (в 2016-м и 2020-м). В 2014 году он тоже стал обладателем Кубка, но в составе «Ростова». Суперкубков у Дзюбы тоже не три, а четыре (2015, 2016, 2020, 2021).

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Акцент на бывших

«Большое спасибо и привет всем моим партнерам, — продолжает супергерой. — Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот». В это время показывают бывших атакующих игроков «Зенита»: Сердара Азмуна, Халка, Олега Шатова. На действующих футболистах команды акцента нет, хотя на этом отрезке мелькают Ерохин с Суторминым.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Лучший бомбардир лиги

Дэдпул продолжает: «В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть как круто!» Здесь все ясно: по ходу минувшего сезона Артем вышел на первое место по числу голов в чемпионатах России. В это же время на видео показан момент из игры против тульского «Арсенала» прошлой осенью: Дзюба после забитого мяча показывает футболку с числом 100 — в тот день он преодолел отметку в сотню голов за невский клуб.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Без Семака

«Спасибо всему персоналу и всем тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь и я, черт побери, не подвел вас», — говорит Дэдпул следом. Параллельно на видео показывают ликующего Андре Виллаш-Боаша и патрона клуба Алексея Миллера. Действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака и нынешнего непосредственного руководства сине-бело-голубых в ролике не видно. Хотя при АВБ Дзюба провел лишь сезон и выиграл только один Кубок России, а при Семаке четырежды взял золото лиги.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

Ни слова о болельщиках

Следующая реплика: «Спасибо Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты: вы постоянно давали мне силы и заставляли обгонять вас на виражах. Но без вас было бы скучно».

Здесь явное обращение к активным болельщикам «Зенита». «Вираж» в последние годы постоянно освистывал и откровенно оскорблял Дзюбу на матчах. Артем не обращал на это внимания, но тут не удержался: «обгонять вас на виражах» — явно о фанатах.

В клипе во время этих слов почти не показывают болельщиков. Есть кадры с ними из чемпионского автобуса, но видео трибун стадиона нет совсем. Отношения с поклонниками «Зенита» у Дзюбы сложные, и он напрямую не говорит «спасибо болельщикам». Зато говорит «спасибо Питеру», но это другое.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram

«Увидимся»

В конце ролика Дэдпул снимает маску, и Дзюба уже своим голосом говорит: «Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся!» Камера отъезжает, и начинает играть песня Careless Whisper группы Wham! Здесь тоже отсылка к Дэдпулу — этой композицией начинались финальные титры первого фильма франшизы.

Где-то Дзюба с нами увидится, но только где?