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«Спасибо всем засранцам за комплименты». Что означает прощальное видео Дзюбы в образе Дэдпула

Футболист Артем Дзюба записал прощальное видео в образе Дэдпула после ухода из «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба в образе Дэдпула.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
1/10
Разобрали пасхалки и декодинг форварда «Зенита».

Дзюба эффектно попрощался с «Зенитом» — на следующий день после заключительного матча в сине-бело-голубой футболке с «Нижним Новгородом» он в своих соцсетях опубликовал прощальное двухминутное видео. В нем футболист в образе Дэдпула вспоминает семь лет в «Зените».

Артем Дзюба. Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности

Герой-одиночка

Дзюба явно готовился к финалу. Дэдпул — один из его самых любимых супергероев комиксов Marvel. Символично, что Дэдпул — обособленный супергерой. Он не принадлежит ни к клану «Мстителей», ни «Людей Х», то есть сам по себе и против всех. Франшиза с его участием характеризуется чрезвычайно жестким и переперченным юмором, так что выбор Артема совсем не удивителен: у него тоже острый язык.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Настоящий Дэдпул

Дэдпул в прощальном видеоролике появляется у «Газпром Арены». Озвучивает его узнаваемый голос Петра Гланца — это актер, чей голос российские зрители знают и по самой франшизе. Именно Гланц озвучивал Райана Рейнолдса, исполнявшего роль Дэдпула. То есть Артем настолько заморочился с видео, что пригласил (и, вероятно, не бесплатно) самого актера озвучки.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Награждение-2021

Дэдпул начинает ролик с обращения к зрителю: «Ну что, дружок. Это я! Скучал? Мы с тобой провели на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев».

Это очевидная отсылка к финалу чемпионата России-2020/21. Тогда Дзюба эпатировал публику тем, что вышел на награждение золотыми медалями в костюме Дэдпула. Причем в первые минуты никто даже не знал, что за маской скрывается именно Дзюба. Уже потом Артем снял маску и дал интервью, в котором назвал Дэдпула самым лучшим.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Неточность с титулами

Далее на видео показано, как Дзюба забивает «Спартаку» и ЦСКА. Дэдпул в это время говорит: «А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России». Здесь есть неточность: в «Зените» Дзюба выиграл два Кубка России (в 2016-м и 2020-м). В 2014 году он тоже стал обладателем Кубка, но в составе «Ростова». Суперкубков у Дзюбы тоже не три, а четыре (2015, 2016, 2020, 2021).

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Акцент на бывших

«Большое спасибо и привет всем моим партнерам, — продолжает супергерой. — Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот». В это время показывают бывших атакующих игроков «Зенита»: Сердара Азмуна, Халка, Олега Шатова. На действующих футболистах команды акцента нет, хотя на этом отрезке мелькают Ерохин с Суторминым.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Лучший бомбардир лиги

Дэдпул продолжает: «В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть как круто!» Здесь все ясно: по ходу минувшего сезона Артем вышел на первое место по числу голов в чемпионатах России. В это же время на видео показан момент из игры против тульского «Арсенала» прошлой осенью: Дзюба после забитого мяча показывает футболку с числом 100 — в тот день он преодолел отметку в сотню голов за невский клуб.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Без Семака

«Спасибо всему персоналу и всем тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь и я, черт побери, не подвел вас», — говорит Дэдпул следом. Параллельно на видео показывают ликующего Андре Виллаш-Боаша и патрона клуба Алексея Миллера. Действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака и нынешнего непосредственного руководства сине-бело-голубых в ролике не видно. Хотя при АВБ Дзюба провел лишь сезон и выиграл только один Кубок России, а при Семаке четырежды взял золото лиги.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

Ни слова о болельщиках

Следующая реплика: «Спасибо Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты: вы постоянно давали мне силы и заставляли обгонять вас на виражах. Но без вас было бы скучно».

Здесь явное обращение к активным болельщикам «Зенита». «Вираж» в последние годы постоянно освистывал и откровенно оскорблял Дзюбу на матчах. Артем не обращал на это внимания, но тут не удержался: «обгонять вас на виражах» — явно о фанатах.

В клипе во время этих слов почти не показывают болельщиков. Есть кадры с ними из чемпионского автобуса, но видео трибун стадиона нет совсем. Отношения с поклонниками «Зенита» у Дзюбы сложные, и он напрямую не говорит «спасибо болельщикам». Зато говорит «спасибо Питеру», но это другое.

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram

«Увидимся»

В конце ролика Дэдпул снимает маску, и Дзюба уже своим голосом говорит: «Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся!» Камера отъезжает, и начинает играть песня Careless Whisper группы Wham! Здесь тоже отсылка к Дэдпулу — этой композицией начинались финальные титры первого фильма франшизы.

Где-то Дзюба с нами увидится, но только где?

Кадр из прощального видео Артема Дзюбы. Фото Telegram
Кадр из прощального видео Артема Дзюбы.
Фото Telegram
Артем Дзюба. Дзюба ушел из «Зенита». В Питере его любили и ненавидели, но точно запомнят

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Сочи 5
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25%

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П1

20%

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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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5
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6
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