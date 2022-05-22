«Спасибо всем засранцам за комплименты». Что означает прощальное видео Дзюбы в образе Дэдпула
Дзюба эффектно попрощался с «Зенитом» — на следующий день после заключительного матча в сине-бело-голубой футболке с «Нижним Новгородом» он в своих соцсетях опубликовал прощальное двухминутное видео. В нем футболист в образе Дэдпула вспоминает семь лет в «Зените».
Герой-одиночка
Дзюба явно готовился к финалу. Дэдпул — один из его самых любимых супергероев комиксов Marvel. Символично, что Дэдпул — обособленный супергерой. Он не принадлежит ни к клану «Мстителей», ни «Людей Х», то есть сам по себе и против всех. Франшиза с его участием характеризуется чрезвычайно жестким и переперченным юмором, так что выбор Артема совсем не удивителен: у него тоже острый язык.
Настоящий Дэдпул
Дэдпул в прощальном видеоролике появляется у «Газпром Арены». Озвучивает его узнаваемый голос Петра Гланца — это актер, чей голос российские зрители знают и по самой франшизе. Именно Гланц озвучивал Райана Рейнолдса, исполнявшего роль Дэдпула. То есть Артем настолько заморочился с видео, что пригласил (и, вероятно, не бесплатно) самого актера озвучки.
Награждение-2021
Дэдпул начинает ролик с обращения к зрителю: «Ну что, дружок. Это я! Скучал? Мы с тобой провели на берегах Невы охренительные семь лет. Четыре раза стали чемпионами России. Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев».
Это очевидная отсылка к финалу чемпионата России-2020/21. Тогда Дзюба эпатировал публику тем, что вышел на награждение золотыми медалями в костюме Дэдпула. Причем в первые минуты никто даже не знал, что за маской скрывается именно Дзюба. Уже потом Артем снял маску и дал интервью, в котором назвал Дэдпула самым лучшим.
Неточность с титулами
Далее на видео показано, как Дзюба забивает «Спартаку» и ЦСКА. Дэдпул в это время говорит: «А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России». Здесь есть неточность: в «Зените» Дзюба выиграл два Кубка России (в 2016-м и 2020-м). В 2014 году он тоже стал обладателем Кубка, но в составе «Ростова». Суперкубков у Дзюбы тоже не три, а четыре (2015, 2016, 2020, 2021).
Акцент на бывших
«Большое спасибо и привет всем моим партнерам, — продолжает супергерой. — Без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот». В это время показывают бывших атакующих игроков «Зенита»: Сердара Азмуна, Халка, Олега Шатова. На действующих футболистах команды акцента нет, хотя на этом отрезке мелькают Ерохин с Суторминым.
Лучший бомбардир лиги
Дэдпул продолжает: «В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть как круто!» Здесь все ясно: по ходу минувшего сезона Артем вышел на первое место по числу голов в чемпионатах России. В это же время на видео показан момент из игры против тульского «Арсенала» прошлой осенью: Дзюба после забитого мяча показывает футболку с числом 100 — в тот день он преодолел отметку в сотню голов за невский клуб.
Без Семака
«Спасибо всему персоналу и всем тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь и я, черт побери, не подвел вас», — говорит Дэдпул следом. Параллельно на видео показывают ликующего Андре Виллаш-Боаша и патрона клуба Алексея Миллера. Действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака и нынешнего непосредственного руководства сине-бело-голубых в ролике не видно. Хотя при АВБ Дзюба провел лишь сезон и выиграл только один Кубок России, а при Семаке четырежды взял золото лиги.
Ни слова о болельщиках
Следующая реплика: «Спасибо Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты: вы постоянно давали мне силы и заставляли обгонять вас на виражах. Но без вас было бы скучно».
Здесь явное обращение к активным болельщикам «Зенита». «Вираж» в последние годы постоянно освистывал и откровенно оскорблял Дзюбу на матчах. Артем не обращал на это внимания, но тут не удержался: «обгонять вас на виражах» — явно о фанатах.
В клипе во время этих слов почти не показывают болельщиков. Есть кадры с ними из чемпионского автобуса, но видео трибун стадиона нет совсем. Отношения с поклонниками «Зенита» у Дзюбы сложные, и он напрямую не говорит «спасибо болельщикам». Зато говорит «спасибо Питеру», но это другое.
«Увидимся»
В конце ролика Дэдпул снимает маску, и Дзюба уже своим голосом говорит: «Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения. Увидимся!» Камера отъезжает, и начинает играть песня Careless Whisper группы Wham! Здесь тоже отсылка к Дэдпулу — этой композицией начинались финальные титры первого фильма франшизы.
Где-то Дзюба с нами увидится, но только где?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0