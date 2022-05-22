Чем Дзюба запомнился в «Зените»? Рекорд по голам, спор с Геничем и образ Дэдпула
Побил вечный рекорд Веретенникова по голам
Одно из главных достижений Артема Дзюбы в «Зените» помимо трофеев — голевая статистика. С 148 голами он в Питере стал лучшим бомбардиром чемпионатов России.
Дзюба побил, казалось бы, вечный рекорд легендарного нападающего «Ротора» Олега Веретенникова, чей показатель в 143 гола никто не мог превзойти на протяжении 20 лет. В сезоне-2021/22 в матче с «Динамо» Артем забил 144-й мяч в РПЛ и превзошел легенду.
Отпраздновав гол, Дзюба обратился к Сергею Семаку — по губам можно было прочитать: «Я здесь должен быть!» Форвард в той игре вышел на замену и был недоволен ролью запасного.
Период в «Зените» — самый результативный для Дзюбы: в 249 матчах он забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
Суперсвязка с Азмуном, которая принесла три чемпионства
Раскрыться в роли яркого бомбардира Дзюба смог во многом за счет партнера — связка с пришедшим из «Рубина» Сердаром Азмуном позволила россиянину заметно улучшить статистику.
Это самый результативный дуэт бомбардиров в истории чемпионатов России: в сезоне-2020/21 Азмун и Дзюба отгрузили 39 голов — ни в паре с Халком, ни с кем-то другим Дзюба не забивал так много.
«С Сердаром мне стало интересно в какой-то момент это переключение. То есть я играю в «Зените» и прямо вот стараюсь влево-вправо, потому что меня и партнеры просят: приходи туда, приходи сюда, помогай. Там получать мячи, создавать численное преимущество, подготавливать момент, потому что знаю, что Сердар уже там. На него иногда смотришь и думаешь: «А вот это было прям очень хорошо. Открылся бы я туда? Наверное, нет». Это такое умение — оно или есть, или его нет», — рассказывал Дзюба о взаимодействиях с иранцем.
Тяжелые отношения с «виражом»
На протяжении всей карьеры в «Зените» отношения с активными фанатами у Дзюбы складывались очень трудно. Артема тяжело принимали из-за спартаковского прошлого.
Баннеры в фан-секторе вывешивались по любому поводу: кошелек Быстрова, высказывание про «тренеришку» Эмери и прочие истории. После аренды в тульский «Арсенал» в выездном матче фанаты посвятили Дзюбе строки из песни группы «Ленинград» «Винни-Пух и все-все-все». Вместо фамилии Дзюбы в оригинале слово, которое вряд ли бы понравилось игроку.
А после игры сборной с Сан-Марино, где фанаты посылали Дзюбу на три буквы, история приобрела характер взаимной ненависти.
После 100-го гола за «Зенит» Артем объяснил, что большая часть голов на домашнем поле — это заслуга «виража», который его заводил.
«Несмотря на то что определенная часть «виража» меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого — быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре», — отмечал он.
Когда «Зенит» праздновал с фан-сектором последнее чемпионство, Дзюба подошел с командой, но выглядел отрешенно и не присоединился к общим торжествам. Сблизиться с фанатами он так и не смог.
Конфликт с Манчини и аренда в Тулу
Летом 2017-го Роберто Манчини был помпезно представлен в качестве нового тренера «Зенита». Но итальянец так и не сработался с Дзюбой. При нем Артем провел 24 матча и забил лишь 2 гола.
Зимой 2018-го Дзюба уехал в Тулу в аренду, чтобы доказать свою состоятельность и заслужить вызов в сборную России на домашний чемпионат мира. Все получилось: в 10 матчах за «Арсенал» нападающий забил 6 голов. Один из них — в ворота «Зенита» с эпичным празднованием у бровки рядом с Манчини.
После той игры болельщик «Зенита» спросил Дзюбу в соцсетях о том, что он пытался доказать.
«Доказал, что нельзя выкидывать игроков, как говно и шавок. Я против клуба не играл. Я играл против тех, кто пришел и все разваливает. Против Манчини и еще парочки человек», — ответил Артем.
Питерцы заняли 5-е место в чемпионате, а итальянца уволили. Дзюба вернулся в «Зенит» и дал хлесткое интервью о том, что было не так с Манчини.
«Как говорили помощники Манчини, я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю — нужно постараться, чтобы найти такое сходство. Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат — возможно», — рассказывал Артем «СЭ».
Спор с Геничем о Сергееве
Чемпионство-2022 затмила история со спором Дзюбы и комментатора Константина Генича. Между ними было заключено пари — сколько голов забьет нападающий Иван Сергеев: Генич считал, что больше восьми, а Дзюба ставил, что меньше. Проигравший должен был исполнить желание победителя. Спор якобы был публичный — в клубе Soho на юбилее Леонида Слуцкого. Пари выиграл Генич.
Но после чемпионства Дзюба заявил, что спора не было, и раскритиковал Генича. «Мы не спорили на что-то. Константин Генич — как желтая пресса. Журналист, с которым мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого просто раздул такую космическую... Не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно, честно», — заявил он в эфире «Матч ТВ».
Генич ответил: «Не склонен к оскорблениям, но Артем — фуфло. Просто фуфло. Когда мы спорили, рядом было много людей. Это не приватный спор. И то, что он говорил про Сергеева, если бы он воспроизвел сейчас или я, то Артему мало бы не показалось».
Похоже, Дзюба не воспринял спор с Геничем всерьез и решил отказаться от него, публично напав на комментатора. Так нападающий нажил себе еще одного недоброжелателя и вляпался в очередной конфликт.
Костюм Дэдпула на чемпионстве и прощании
Дзюба объявил об уходе из «Зенита» роликом в костюме своего любимого персонажа комиксов — Дэдпула.
В нем он впервые появился год назад на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями.
Дэдпул — не самый популярный персонаж вселенной Marvel, но полюбился после двух фильмов с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Дзюба объяснил свою любовь к персонажу тем, что его нельзя убить.
«Это костюм Дэдпула. Такие вещи надо знать! Дэдпул умеет все. Самая лучшая его способность — регенерация. Это я! Этот костюм у меня давно, я давно хотел побаловаться», — рассказывал он год назад.
Сегодня Артем заявил, что «супергероя ждут новые приключения», но уже не в «Зените».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0