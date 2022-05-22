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Чем Дзюба запомнился в «Зените»? Рекорд по голам, спор с Геничем и образ Дэдпула

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба в костюме Дэдпула.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Больщики «Зенита» уходят со стадиона.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«СЭ» вспоминает главные эпизоды карьеры нападающего в Санкт-Петербурге.
29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Побил вечный рекорд Веретенникова по голам

Одно из главных достижений Артема Дзюбы в «Зените» помимо трофеев — голевая статистика. С 148 голами он в Питере стал лучшим бомбардиром чемпионатов России.

Дзюба побил, казалось бы, вечный рекорд легендарного нападающего «Ротора» Олега Веретенникова, чей показатель в 143 гола никто не мог превзойти на протяжении 20 лет. В сезоне-2021/22 в матче с «Динамо» Артем забил 144-й мяч в РПЛ и превзошел легенду.

Отпраздновав гол, Дзюба обратился к Сергею Семаку — по губам можно было прочитать: «Я здесь должен быть!» Форвард в той игре вышел на замену и был недоволен ролью запасного.

Период в «Зените» — самый результативный для Дзюбы: в 249 матчах он забил 108 голов и сделал 70 ассистов.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Гави и&nbsp;Эрик Гарсия поздравляют Педри с&nbsp;голом в&nbsp;матче против &laquo;Леванте&raquo;. Невероятная победа «Барселоны», Кокорин помог обыграть команду Спаллетти, одноклубник Азмуна исполнил пенальти в стиле Промеса

Суперсвязка с Азмуном, которая принесла три чемпионства

Раскрыться в роли яркого бомбардира Дзюба смог во многом за счет партнера — связка с пришедшим из «Рубина» Сердаром Азмуном позволила россиянину заметно улучшить статистику.

Это самый результативный дуэт бомбардиров в истории чемпионатов России: в сезоне-2020/21 Азмун и Дзюба отгрузили 39 голов — ни в паре с Халком, ни с кем-то другим Дзюба не забивал так много.

«С Сердаром мне стало интересно в какой-то момент это переключение. То есть я играю в «Зените» и прямо вот стараюсь влево-вправо, потому что меня и партнеры просят: приходи туда, приходи сюда, помогай. Там получать мячи, создавать численное преимущество, подготавливать момент, потому что знаю, что Сердар уже там. На него иногда смотришь и думаешь: «А вот это было прям очень хорошо. Открылся бы я туда? Наверное, нет». Это такое умение — оно или есть, или его нет», — рассказывал Дзюба о взаимодействиях с иранцем.

Артем Дзюба. Дзюба ушел из «Зенита». В Питере его любили и ненавидели, но точно запомнят

Тяжелые отношения с «виражом»

На протяжении всей карьеры в «Зените» отношения с активными фанатами у Дзюбы складывались очень трудно. Артема тяжело принимали из-за спартаковского прошлого.

Баннеры в фан-секторе вывешивались по любому поводу: кошелек Быстрова, высказывание про «тренеришку» Эмери и прочие истории. После аренды в тульский «Арсенал» в выездном матче фанаты посвятили Дзюбе строки из песни группы «Ленинград» «Винни-Пух и все-все-все». Вместо фамилии Дзюбы в оригинале слово, которое вряд ли бы понравилось игроку.

Болельщики "Зенита". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

А после игры сборной с Сан-Марино, где фанаты посылали Дзюбу на три буквы, история приобрела характер взаимной ненависти.

После 100-го гола за «Зенит» Артем объяснил, что большая часть голов на домашнем поле — это заслуга «виража», который его заводил.

«Несмотря на то что определенная часть «виража» меня не любит, это заводит, подхлестывает. И этих людей я искренне не понимаю. Когда пришел, сразу сказал: «Меня любить не надо, но надо уважать мой вклад в дела команды». Думаю, я большой вклад сделал за время игры в «Зените». Не признавать этого — быть слепцами или глупцами. Остальные относятся ко мне хорошо, я это очень ценю. Эти люди не привязаны к стереотипам, ведь я полностью отдаюсь игре», — отмечал он.

Когда «Зенит» праздновал с фан-сектором последнее чемпионство, Дзюба подошел с командой, но выглядел отрешенно и не присоединился к общим торжествам. Сблизиться с фанатами он так и не смог.

Больщики "Зенита" уходят со стадиона. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Больщики «Зенита» уходят со стадиона.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Конфликт с Манчини и аренда в Тулу

Летом 2017-го Роберто Манчини был помпезно представлен в качестве нового тренера «Зенита». Но итальянец так и не сработался с Дзюбой. При нем Артем провел 24 матча и забил лишь 2 гола.

Зимой 2018-го Дзюба уехал в Тулу в аренду, чтобы доказать свою состоятельность и заслужить вызов в сборную России на домашний чемпионат мира. Все получилось: в 10 матчах за «Арсенал» нападающий забил 6 голов. Один из них — в ворота «Зенита» с эпичным празднованием у бровки рядом с Манчини.

После той игры болельщик «Зенита» спросил Дзюбу в соцсетях о том, что он пытался доказать.

«Доказал, что нельзя выкидывать игроков, как говно и шавок. Я против клуба не играл. Я играл против тех, кто пришел и все разваливает. Против Манчини и еще парочки человек», — ответил Артем.

Питерцы заняли 5-е место в чемпионате, а итальянца уволили. Дзюба вернулся в «Зенит» и дал хлесткое интервью о том, что было не так с Манчини.

«Как говорили помощники Манчини, я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю — нужно постараться, чтобы найти такое сходство. Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат — возможно», — рассказывал Артем «СЭ».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

Спор с Геничем о Сергееве

Чемпионство-2022 затмила история со спором Дзюбы и комментатора Константина Генича. Между ними было заключено пари — сколько голов забьет нападающий Иван Сергеев: Генич считал, что больше восьми, а Дзюба ставил, что меньше. Проигравший должен был исполнить желание победителя. Спор якобы был публичный — в клубе Soho на юбилее Леонида Слуцкого. Пари выиграл Генич.

Но после чемпионства Дзюба заявил, что спора не было, и раскритиковал Генича. «Мы не спорили на что-то. Константин Генич — как желтая пресса. Журналист, с которым мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого просто раздул такую космическую... Не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно, честно», — заявил он в эфире «Матч ТВ».

Генич ответил: «Не склонен к оскорблениям, но Артем — фуфло. Просто фуфло. Когда мы спорили, рядом было много людей. Это не приватный спор. И то, что он говорил про Сергеева, если бы он воспроизвел сейчас или я, то Артему мало бы не показалось».

Похоже, Дзюба не воспринял спор с Геничем всерьез и решил отказаться от него, публично напав на комментатора. Так нападающий нажил себе еще одного недоброжелателя и вляпался в очередной конфликт.

2&nbsp;мая. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Артем Дзюба в&nbsp;костюме Дэдпула празднует с&nbsp;одноклубниками чемпионство. Комикс дня. Дзюба отметил чемпионство в костюме Дэдпула

Костюм Дэдпула на чемпионстве и прощании

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» роликом в костюме своего любимого персонажа комиксов — Дэдпула.

В нем он впервые появился год назад на церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями.

Артем Дзюба в костюме Дэдпула. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба в костюме Дэдпула.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дэдпул — не самый популярный персонаж вселенной Marvel, но полюбился после двух фильмов с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Дзюба объяснил свою любовь к персонажу тем, что его нельзя убить.

«Это костюм Дэдпула. Такие вещи надо знать! Дэдпул умеет все. Самая лучшая его способность — регенерация. Это я! Этот костюм у меня давно, я давно хотел побаловаться», — рассказывал он год назад.

Сегодня Артем заявил, что «супергероя ждут новые приключения», но уже не в «Зените».

Артем Дзюба
Олег Веретенников
Роберто Манчини
Сердар Азмун
Футбол
ФК Зенит
Константин Генич
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