Дмитрий Егоров — о ничьей двух лидеров РПЛ.

«Зенит» — «Краснодар» — лучшее, что есть в российском футболе на сегодня. Матч лидеров в Санкт-Петербурге был вообще словно из прошлого. Прошлого, где уровень исполнителей не позволяет совершать жуткие технические и тактические ошибки.

Прошлого, где потери мяча происходят не из-за киксов, ляпов и неточных передач, а из-за удачного прессинга или единоборств от соперника. Прошлого, где темп и интенсивность не смертельно отличаются от того, что мы видим в середине недели в Лиге чемпионов.

«Зенит» — «Краснодар» — это еще и та благородная игра, где нам не приходится рассказывать о том, кто не пришел на завтрак, с кем не продлят контракт и кто обижен на тренера. Проблем и скандалов в клубах либо нет, либо это удается скрывать так искусно, что публике только и остается, что говорить о футболе. И это логично, что в РПЛ нужно говорить от футболе, ведь для всего остального есть медиалига и ее производные.

А о футболе нам помогали говорить футболисты. Чуть ли не самый показательный момент в этом смысле — дриблинг Кривцова в штрафной «Зенита». Краснодарец раскачал Сергеева, прокинул мяч и получил касательный удар по ноге.

В ином матче эпизод закончился бы падением, паузой на пару минут из-за просмотра ВАР, сбитым темпом, итоговым решением судьи, которое в любом случае развязало бы споры, накалило бы градус и сделало бы из участников встречи не игроков, а гундосов. Все это могло случиться, но Кривцов не упал, а побежал к воротам дальше. Да, гола не случилось, но это был именно футбол.

Классически и по стандартам футбола развивался и матч. «Краснодар» Ивича — самый прагматичный «Краснодар» в истории. Да, мы уже не видим этого лихого контроля, зато порядок позволяет не только сдерживать «Зенит», но и создавать моменты. И если первый шанс после классного флангового навеса Сперцян не реализовал, то второй, после вскрывающего паса в штрафную и добивания после удара Кордобы, краснодарец использовал, затолкав мяч в ворота.

«Быки» же, как и полагается претендентам на титул, будто испугались победы и попятились к своим воротам, а питерцы, что сильнее на бумаге, сделали замены, запустили группу атакующих игроков и задавили соперника. Ответный гол Кассьерры, забитый с помощью Вендела и Барриоса, был логичным, а мяч Мостового на последней секунде, попади он не в штангу, а в сетку, мог бы считаться одним из лучших в РПЛ. Но «Краснодар» пронесло. Точнее, «Краснодар» заслужил, чтобы его пронесло. А еще точнее: обе команды заслужили, чтобы не проиграть.

Как там в гонке сложится дальше — не так важно. Главное, что в нашем футболе вновь есть хоть какая-то интрига, а победителя нельзя назвать после первого круга. И пусть «Зенит» точно сделает зимой жестокую закупку, но уже ясно — «Краснодар» в этом году титул просто так не отпустит.