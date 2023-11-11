«Зенит» — «Краснодар». Лучший матч нашего футбола
«Зенит» — «Краснодар» — лучшее, что есть в российском футболе на сегодня. Матч лидеров в Санкт-Петербурге был вообще словно из прошлого. Прошлого, где уровень исполнителей не позволяет совершать жуткие технические и тактические ошибки.
Прошлого, где потери мяча происходят не из-за киксов, ляпов и неточных передач, а из-за удачного прессинга или единоборств от соперника. Прошлого, где темп и интенсивность не смертельно отличаются от того, что мы видим в середине недели в Лиге чемпионов.
«Зенит» — «Краснодар» — это еще и та благородная игра, где нам не приходится рассказывать о том, кто не пришел на завтрак, с кем не продлят контракт и кто обижен на тренера. Проблем и скандалов в клубах либо нет, либо это удается скрывать так искусно, что публике только и остается, что говорить о футболе. И это логично, что в РПЛ нужно говорить от футболе, ведь для всего остального есть медиалига и ее производные.
А о футболе нам помогали говорить футболисты. Чуть ли не самый показательный момент в этом смысле — дриблинг Кривцова в штрафной «Зенита». Краснодарец раскачал Сергеева, прокинул мяч и получил касательный удар по ноге.
В ином матче эпизод закончился бы падением, паузой на пару минут из-за просмотра ВАР, сбитым темпом, итоговым решением судьи, которое в любом случае развязало бы споры, накалило бы градус и сделало бы из участников встречи не игроков, а гундосов. Все это могло случиться, но Кривцов не упал, а побежал к воротам дальше. Да, гола не случилось, но это был именно футбол.
Классически и по стандартам футбола развивался и матч. «Краснодар» Ивича — самый прагматичный «Краснодар» в истории. Да, мы уже не видим этого лихого контроля, зато порядок позволяет не только сдерживать «Зенит», но и создавать моменты. И если первый шанс после классного флангового навеса Сперцян не реализовал, то второй, после вскрывающего паса в штрафную и добивания после удара Кордобы, краснодарец использовал, затолкав мяч в ворота.
«Быки» же, как и полагается претендентам на титул, будто испугались победы и попятились к своим воротам, а питерцы, что сильнее на бумаге, сделали замены, запустили группу атакующих игроков и задавили соперника. Ответный гол Кассьерры, забитый с помощью Вендела и Барриоса, был логичным, а мяч Мостового на последней секунде, попади он не в штангу, а в сетку, мог бы считаться одним из лучших в РПЛ. Но «Краснодар» пронесло. Точнее, «Краснодар» заслужил, чтобы его пронесло. А еще точнее: обе команды заслужили, чтобы не проиграть.
Как там в гонке сложится дальше — не так важно. Главное, что в нашем футболе вновь есть хоть какая-то интрига, а победителя нельзя назвать после первого круга. И пусть «Зенит» точно сделает зимой жестокую закупку, но уже ясно — «Краснодар» в этом году титул просто так не отпустит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3