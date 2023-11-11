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11 ноября, 23:40

«Зенит» — «Краснодар». Лучший матч нашего футбола

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью
Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Игровой момент в матче «Зенит» — «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Игровой момент в матче «Зенит» — «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
1/2
Дмитрий Егоров — о ничьей двух лидеров РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

«Зенит» — «Краснодар» — лучшее, что есть в российском футболе на сегодня. Матч лидеров в Санкт-Петербурге был вообще словно из прошлого. Прошлого, где уровень исполнителей не позволяет совершать жуткие технические и тактические ошибки.

Прошлого, где потери мяча происходят не из-за киксов, ляпов и неточных передач, а из-за удачного прессинга или единоборств от соперника. Прошлого, где темп и интенсивность не смертельно отличаются от того, что мы видим в середине недели в Лиге чемпионов.

«Зенит» — «Краснодар» — это еще и та благородная игра, где нам не приходится рассказывать о том, кто не пришел на завтрак, с кем не продлят контракт и кто обижен на тренера. Проблем и скандалов в клубах либо нет, либо это удается скрывать так искусно, что публике только и остается, что говорить о футболе. И это логично, что в РПЛ нужно говорить от футболе, ведь для всего остального есть медиалига и ее производные.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Краснодар» уберег первое место от «Зенита» и выиграл круг. В битве лидеров — ничья

А о футболе нам помогали говорить футболисты. Чуть ли не самый показательный момент в этом смысле — дриблинг Кривцова в штрафной «Зенита». Краснодарец раскачал Сергеева, прокинул мяч и получил касательный удар по ноге.

В ином матче эпизод закончился бы падением, паузой на пару минут из-за просмотра ВАР, сбитым темпом, итоговым решением судьи, которое в любом случае развязало бы споры, накалило бы градус и сделало бы из участников встречи не игроков, а гундосов. Все это могло случиться, но Кривцов не упал, а побежал к воротам дальше. Да, гола не случилось, но это был именно футбол.

Классически и по стандартам футбола развивался и матч. «Краснодар» Ивича — самый прагматичный «Краснодар» в истории. Да, мы уже не видим этого лихого контроля, зато порядок позволяет не только сдерживать «Зенит», но и создавать моменты. И если первый шанс после классного флангового навеса Сперцян не реализовал, то второй, после вскрывающего паса в штрафную и добивания после удара Кордобы, краснодарец использовал, затолкав мяч в ворота.

«Быки» же, как и полагается претендентам на титул, будто испугались победы и попятились к своим воротам, а питерцы, что сильнее на бумаге, сделали замены, запустили группу атакующих игроков и задавили соперника. Ответный гол Кассьерры, забитый с помощью Вендела и Барриоса, был логичным, а мяч Мостового на последней секунде, попади он не в штангу, а в сетку, мог бы считаться одним из лучших в РПЛ. Но «Краснодар» пронесло. Точнее, «Краснодар» заслужил, чтобы его пронесло. А еще точнее: обе команды заслужили, чтобы не проиграть.

Как там в гонке сложится дальше — не так важно. Главное, что в нашем футболе вновь есть хоть какая-то интрига, а победителя нельзя назвать после первого круга. И пусть «Зенит» точно сделает зимой жестокую закупку, но уже ясно — «Краснодар» в этом году титул просто так не отпустит.

Андрей Мостовой
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
27
52
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«Краснодар» уберег первое место от «Зенита» и выиграл круг. В битве лидеров — ничья

«Всем хочется быть на первом месте, но нужно еще и мочь». Слова Семака и Ивича после матча «Зенит» — «Краснодар»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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