Сине-бело-голубые не смогли вырвать победу в главном матче осени.

Визит лидера

Когда в последний раз в Санкт-Петербург приезжал в гости лидер премьер-лиги? А когда это была команда не из Москвы? Чтобы ответить на эти вопросы, требовалось прошерстить все футбольные энциклопедии, ведь субботний случай — редчайший.

За игру в первом круге «Краснодар» заслуживает только лестных слов. Владимир Ивич осмелился пойти наперекор привычному и родному для кубанцев авантюрно-романтическому стилю, но это сработало и принесло реальный результат. Правда, промежуточный. Для победы в первом круге «Краснодару» нужно было хотя бы добиться ничьей на «Газпром Арене».

Черно-зеленые никогда не находились на вершине так долго, поэтому для них нынешний успех — не только громадная радость, но и серьезное психологическое испытание. «Краснодар» никогда не сталкивался с таким мощным давлением, и только игра с «Зенитом» могла показать, справляются ли «быки» с ним. Парадоксально, но даже после столь мощных 14 туров мало кто считал кубанцев главными фаворитами чемпионской гонки. Победа в Санкт-Петербурге могла кардинально поменять отношение к «Краснодару».

Символичность и совпадения

У «Зенита» ситуация еще проще. Чемпионы России последних пяти лет за весь нынешний сезон ни разу не взбирались на первое место. Сине-бело-голубые соскучились по трону и видели в игре с «Краснодаром» замечательный шанс вернуться на него. Команда Семака в форме, одержала шесть побед подряд во всех турнирах, почти все здоровы и мотивированны — что еще нужно для успеха? Конечно, зрители. «Зенит» провел масштабную кампанию по привлечению болельщиков на трибуны. Матч с «Краснодаром» посетили 46 тысяч человек — это почти рекорд эры Fan ID.

Идеальной была и дата проведения встречи. Вернуться на первое место, когда на календаре 11.11 — разве это не символично? Мало того, в субботу «Зенит» отметил годовщину первого российского чемпионства — 16 лет с момента исторического триумфа в Раменском. Проще говоря, все указывало на то, что в этот день произойдет что-то очень важное.

Гибридная роль Олусегуна

Сергей Семак не стал ломать то, что и так работает: зрители вновь увидели привычную схему-трансформер с подвижной ролью Эраковича, да и стартовый состав угадывался легко. На этот раз Клаудиньо был готов начать матч в основе, а вот Караваев оказался вне заявки.

Владимир Ивич тоже не стал изобретать велосипед. Вопросы перед игрой касались разве что позиций на правой бровке, но главный тренер «Краснодара» предпочел авантюрному Волкову более дисциплинированного Петрова, у которого еще и была двойная мотивация на матч с родным клубом. Кроме того, на правом фланге появился Олусегун, и это было слегка неожиданно.

Две недели назад, в другом тяжелом выездном матче с ЦСКА, нигериец выходил на левой бровке и без мяча садился в оборону, трансформируя всю расстановку «быков». Сейчас Олусегун делал то же самое, но уже на правом краю.

Опасные угловые гостей

Матчи «Краснодара» и «Зенита» — это вещь в себе. Можно проводить долгую экскурсию по зрелищной истории их противостояния, но эта игра вряд ли возглавит хит-парад. И это было очевидно с самого начала.

Ивич — монстр аналитики и фанат подготовки к матчам. Он досконально изучает соперников и прекрасно знал, что лезть в любимый болельщиками открытый футбол в Санкт-Петербурге не стоит. Но и «автобус» «Краснодар» не парковал. Более того, до 40-й минуты «быки» вообще шли впереди по владению мячом.

Да и по голевым моментам тоже. Примерно до середины первого тайма оба соперника показывали довольно пресный футбол, и только на 32-й минуте градус повысился: Кордоба, Черников и Олусегун едва не открыли счет после углового, но каждому из них чего-то не хватило. Чуть позже еще один стандарт привел к опасности у ворот Кержакова, а Черников заодно показал выдающиеся навыки дриблинга.

Чемпионы приблизились к голу только перед самым перерывом, когда Сергеев пытался забить с лета, но последнее слово в тайме осталось за черно-зелеными — Сперцян промазал.

Эмоциональный второй тайм

Вторая половина встречи началась куда веселее первой. Хотя «Краснодар» сел немного глубже и отказался от высокого прессинга. Удивительного в этом ничего нет, при Ивиче «быки» нередко прибегают к подобной тактике, но это было симптоматично: серб будто бы понимал, что «Зенит» прибавит и лучше сохранять компактность.

Моменты у сине-бело-голубых действительно появились — к примеру, на исходе часа Клаудиньо вполне мог открывать счет. Но вместо бразильца забил Сперцян. Атаку начал, возможно, лучший пасующий защитник лиги Алонсо, дальше Батчи нашел Кордобу, с ударом которого Кержаков справился. Но Сперцян все-таки затолкал мяч в ворота. Другого глагола не подобрать: первый удар армянина пришелся в Кержакова, а второй — в Эраковича, которому немного не повезло.

Пропущенный мяч никак не мог входить в планы «Зенита», и это хозяев точно разозлило. Давление усилилось в несколько раз, вперед стал подключаться даже Барриос, который и сделал результативный пас, а Кассьерра забил очередной гол.

С этого момента начался отрезок тотального доминирования хозяев. Прекрасные моменты были у того же Кассьерры и у Изидора, а в добавленное время едва не сотворил шедевр Мостовой — мяч после удара Андрея попал в штангу, а француз на добивании не среагировал.

В концовке даже Семак включился в игру — он за бровкой поймал мяч, чтобы его команда быстрее вбросила мяч из-за боковой. Но и это «Зениту» не помогло дожать «Краснодар». Ничья делает «быков» чемпионами первого круга, чем они должны быть довольны. Кубанцы показали, что действительно готовы сражаться за золото даже с непотопляемым «Зенитом».