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Помазун наиграл на вызов в сборную. Но Газинский психанул и угробил последние шансы «Урала»

«Урал» проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Илья Помазун («Урал») в матче против «Крыльев Советов».
Фото ФК «Урал»
«Крылья» нанесли екатеринбуржцам 7-е поражение в 10 последних матчах РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:1
Урал

«Крылья» не побеждали шесть матчей и накануне 15-го тура далековато отпустили претендентов на золото, но у «Урала» серия еще кошмарнее: в РПЛ «шмели» не побеждали с 19 августа! Представить понурые лица Гончаренко и Осинькина перед игрой было нетрудно — и в итоге тренеру «Урала» предстояло уехать еще более грустным. Радикально более грустным.

В рамку самарцев после паузы вернулся Иван Ломаев. Но это стало не единственным изменением — по сравнению с игрой в Краснодаре на поле появились Рассказов и Гапонов в защите, Горшков в опорной зоне и Шитов — в нападении. «Решили, что такой состав сейчас оптимален... Мы должны быть готовыми и к перестановкам соперника», — объяснил свой выбор Осинькин.

А вот «Урал» удивил — в ответственном матче против сильного соперника на скамейке остались важные для Екатеринбурга игроки. Шеттине, Эмерсон, Кики и обсуждаемый в последнее время Ишков начали матч в запасе. Аргументировать Гончаренко ничего не стал, хотя болельщики стали подозревать, что «шмели» начнут игру в пять защитников — ожидаемо на фоне печальных результатов.

Сергей Ташуев, Владимир Федотов, Игорь Осинькин, Виктор Гончаренко. «Факел» вырвал ничью в игре с ЦСКА, «Крылья» победили «Урал». Онлайн-трансляция матчей

Впрочем, сильно оборонительную схему белорусский тренер выставлять не стал. Да и старт игры быстро показал, что это было бы бесполезно. «Крылья» совершенно не волновало количество игроков в обороне «Урала» — хозяева поля просто полетели вперед и с первых же минут устроили бомбардировку.

За Екатеринбург отдувался один голкипер Помазун — он совершал суперсейв за суперсейвом уже на старте встречи, но на 13-й минуте команда все его старания обнулила — Эрик Бикфалви привез пенальти. Гарре, один из лидеров «Крыльев», уверенно пробил в «девятку».

Дальше лучше не стало. Через пять минут после первого 11-метрового «Урал» привез второй — на этот раз Бегич в подкате сбил Салтыкова. Вместо Гарре теперь отправился бить Костанца, но Помазун вдруг спас — а через несколько секунд сделал это повторно, отправив мяч на угловой после внезапной атаки самарцев.

Мучения «Урала» не закончились и на этом. 9:1 по ударам, 6:0 по ударам в створ — не в каждой топ-встрече есть такая статистика за матч, здесь же «Крылья» постарались за 24 минуты. В общем, гости рассыпались, а хозяева лютовали. Но после получаса игры все как-то остыло — и до перерыва вратарь екатеринбуржцев отметился лишь одним отличным сейвом. Ожидаемо, что на всех статистических порталах по итогам 45 минут Помазун стал лучшим игроком на поле — а уж в составе «Урала» конкуренты у него не проглядывались вообще.

Неизвестно, что именно сделал в перерыве Виктор Гончаренко (но догадаться просто), однако на второй тайм вышли другие «шмели». И дело не только в том, что тренер выпустил «тяжелую артиллерию» в виде Шеттине и Ишкова, но и в том, что «Урал» сравнял меньше чем через минуту после свистка. На счету Помазуна, кстати, предголевая — он выбил со своей половины поля на Бикфалви, того обокрал Бегич (который привез пенальти в первом тайме) и забил бывшей команде.

С этого момента избиение прекратилось. «Урал» стал действовать компактнее, плотнее, а еще быстрее — и пусть особыми моментами их атаки не заканчивались, прежней остроты от «Крыльев» уже почти не возникало. Впрочем, разок самарцы все же продрались к воротам гостей. Опять спас Помазун, отразив удар с острого угла от Гарре, но добивание в пустые от Шитова уже не парировал.

После этого игра заглохла до дополнительного времени, но это было «перед бурей». На 93-й минуте Ежов свалился на газон и корчился от боли, чем-то это не устроило Газинского, и Юрий натурально сглупил. Футболист «Урала», второй матч как вышедший с больничного, сначала схватил Романа за лицо с призывом подниматься, а когда тот встал — еще и оплеуху отвесил. Само собой, был удален, но запустил потасовку длиною в несколько минут.

А после, оставшись в большинстве, «Крылья» разошлись. Первая контратака прошла безуспешно — Малькевич успел прервать выход один на один. А вот вторая закончилась голом — высоченный Рахманович продавил молодого Ишкова, вывел Ежова на удар, который парировал Помазун — но опять добивание подвело. Писарский отличился за самарцев второй раз подряд, отпраздновал одинокой пантомимой — сел щелкать семечки.

С одной стороны, «Урал» мог пропустить три-четыре мяча уже в первом тайме. С другой — не пропустил и мог устроиться на условно приличный счет 1:2. Помазун точно достоин попасть в заявку сборной за такой перформанс (у Лунева как раз травма), а вот Газинский — это... Это было глупо. Четвертое поражение подряд у «Урала» и седьмое в десяти последних матчах.

Екатеринбуржцы в кризисе. А вот «Крылья» свой, шестиматчевый, только что прервали — вновь идут в погоню за «Краснодаром»?

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Игорь Осинькин
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3
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4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
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6
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