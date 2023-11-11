Помазун наиграл на вызов в сборную. Но Газинский психанул и угробил последние шансы «Урала»
«Крылья» не побеждали шесть матчей и накануне 15-го тура далековато отпустили претендентов на золото, но у «Урала» серия еще кошмарнее: в РПЛ «шмели» не побеждали с 19 августа! Представить понурые лица Гончаренко и Осинькина перед игрой было нетрудно — и в итоге тренеру «Урала» предстояло уехать еще более грустным. Радикально более грустным.
В рамку самарцев после паузы вернулся Иван Ломаев. Но это стало не единственным изменением — по сравнению с игрой в Краснодаре на поле появились Рассказов и Гапонов в защите, Горшков в опорной зоне и Шитов — в нападении. «Решили, что такой состав сейчас оптимален... Мы должны быть готовыми и к перестановкам соперника», — объяснил свой выбор Осинькин.
А вот «Урал» удивил — в ответственном матче против сильного соперника на скамейке остались важные для Екатеринбурга игроки. Шеттине, Эмерсон, Кики и обсуждаемый в последнее время Ишков начали матч в запасе. Аргументировать Гончаренко ничего не стал, хотя болельщики стали подозревать, что «шмели» начнут игру в пять защитников — ожидаемо на фоне печальных результатов.
Впрочем, сильно оборонительную схему белорусский тренер выставлять не стал. Да и старт игры быстро показал, что это было бы бесполезно. «Крылья» совершенно не волновало количество игроков в обороне «Урала» — хозяева поля просто полетели вперед и с первых же минут устроили бомбардировку.
За Екатеринбург отдувался один голкипер Помазун — он совершал суперсейв за суперсейвом уже на старте встречи, но на 13-й минуте команда все его старания обнулила — Эрик Бикфалви привез пенальти. Гарре, один из лидеров «Крыльев», уверенно пробил в «девятку».
Дальше лучше не стало. Через пять минут после первого 11-метрового «Урал» привез второй — на этот раз Бегич в подкате сбил Салтыкова. Вместо Гарре теперь отправился бить Костанца, но Помазун вдруг спас — а через несколько секунд сделал это повторно, отправив мяч на угловой после внезапной атаки самарцев.
Мучения «Урала» не закончились и на этом. 9:1 по ударам, 6:0 по ударам в створ — не в каждой топ-встрече есть такая статистика за матч, здесь же «Крылья» постарались за 24 минуты. В общем, гости рассыпались, а хозяева лютовали. Но после получаса игры все как-то остыло — и до перерыва вратарь екатеринбуржцев отметился лишь одним отличным сейвом. Ожидаемо, что на всех статистических порталах по итогам 45 минут Помазун стал лучшим игроком на поле — а уж в составе «Урала» конкуренты у него не проглядывались вообще.
Неизвестно, что именно сделал в перерыве Виктор Гончаренко (но догадаться просто), однако на второй тайм вышли другие «шмели». И дело не только в том, что тренер выпустил «тяжелую артиллерию» в виде Шеттине и Ишкова, но и в том, что «Урал» сравнял меньше чем через минуту после свистка. На счету Помазуна, кстати, предголевая — он выбил со своей половины поля на Бикфалви, того обокрал Бегич (который привез пенальти в первом тайме) и забил бывшей команде.
С этого момента избиение прекратилось. «Урал» стал действовать компактнее, плотнее, а еще быстрее — и пусть особыми моментами их атаки не заканчивались, прежней остроты от «Крыльев» уже почти не возникало. Впрочем, разок самарцы все же продрались к воротам гостей. Опять спас Помазун, отразив удар с острого угла от Гарре, но добивание в пустые от Шитова уже не парировал.
После этого игра заглохла до дополнительного времени, но это было «перед бурей». На 93-й минуте Ежов свалился на газон и корчился от боли, чем-то это не устроило Газинского, и Юрий натурально сглупил. Футболист «Урала», второй матч как вышедший с больничного, сначала схватил Романа за лицо с призывом подниматься, а когда тот встал — еще и оплеуху отвесил. Само собой, был удален, но запустил потасовку длиною в несколько минут.
А после, оставшись в большинстве, «Крылья» разошлись. Первая контратака прошла безуспешно — Малькевич успел прервать выход один на один. А вот вторая закончилась голом — высоченный Рахманович продавил молодого Ишкова, вывел Ежова на удар, который парировал Помазун — но опять добивание подвело. Писарский отличился за самарцев второй раз подряд, отпраздновал одинокой пантомимой — сел щелкать семечки.
С одной стороны, «Урал» мог пропустить три-четыре мяча уже в первом тайме. С другой — не пропустил и мог устроиться на условно приличный счет 1:2. Помазун точно достоин попасть в заявку сборной за такой перформанс (у Лунева как раз травма), а вот Газинский — это... Это было глупо. Четвертое поражение подряд у «Урала» и седьмое в десяти последних матчах.
Екатеринбуржцы в кризисе. А вот «Крылья» свой, шестиматчевый, только что прервали — вновь идут в погоню за «Краснодаром»?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3