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Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

«Спартак» дома обыграл «Ростов»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Квинси Промес в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Атакующая связка красно-белых забила два гола в самом начале и сделала результат.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ростов

Подавать матчи «Спартака» и «Ростова» как противостояние Валерия Карпина и красно-белых — уже моветон. Больше 10 лет прошло с момента его ухода из клуба, все «сбитые летчики» давно в прошлом. Важнее то, что для Гильермо Абаскаля сейчас огромное значение несет любой матч, даже фактически товарищеский в Кубке, а тут встреча влияла на турнирное положение. К концу первого круга таблица начала расслаиваться: «Краснодар» и «Зенит» ушли разыгрывать золото, а вот из претендентов на бронзу выстраивается приличная очередь. «Крылья», «Локомотив» и «Динамо» в этом туре победили, и в случае осечки «Спартак» рисковал отстать. «Ростов» же после неудачного старта потихоньку выправляет ситуацию: команда за последние два месяца в РПЛ проиграла лишь раз. И если Карпин после прошлогоднего четвертого места заявлял цель не вылететь из РПЛ, то у «Ростова» вообще все в порядке.

В составе «Спартака» не оказалось отбывшего дисквалификацию Бабича. Но тут дело не в неочевидных (и уже привычных) решениях Абаскаля: серб всего лишь приболел. Но и без этого хватало неожиданных ходов от испанца. Во-первых, по набору игроков не было понятно, по какой схеме сыграет «Спартак». Вариантов было много, но на деле расстановка оказалась вполне стандартной, а справа в защите действовал Зобнин. Позиция для него не новая, но подзабытая: здесь он не появлялся аж со времен Тедеско. Да и то «Спартак» тогда практически неизменно играл в три центральных защитника. Правда, Зобнин не провел на поле и тайма: получил повреждение и до перерыва уступил место Денисову.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Спартак» победил «Ростов». Онлайн-трансляция матча

Ну и во-вторых, Соболев опять оказался в запасе. Вперед были выдвинуты Промес и Игнатов, которые располагались друг над другом в зависимости от ситуации.

Уже к 15-й минуте «Спартак» повел с преимуществом в два мяча, причем оба сделала связка Промес — Игнатов. В первом случае голландец исполнил проникающую передачу в штрафную, и защитники «Ростова» дали Игнатову ровно столько свободы, что он принял мяч и успел точно пробить. А затем в роли ассистента выступил уже Игнатов, который выиграл борьбу у Глебова и покатил на 11 метров под удар Промесу. Идеальное начало для красно-белых.

Дальше игра пошла по более ожидаемому сценарию: «Ростов» очень высоко накрывал «Спартак», с самого розыгрыша от вратаря. Если красно-белым удавалось выходить из-под этого прессинга, атака получала огромное пространство. У красно-белых было несколько скоростных атак, в которых счет должен был доходить до крупного. Команда смотрелась легко и мобильно, как это было при Абаскале год назад или в первых турах нынешнего чемпионата. Проходили пятки у Игнатова, Промес выдавал классные переводы на другой фланг — действительно многое получалось. Не сильно испортили впечатление опасные удары Байрамяна и Уткина, а также помарки Максименко при игре ногами.

В перерыве Карпин сделал три замены, выпустив в том числе Комличенко. «Ростов» ожидаемо пошел отыгрываться со второго этажа, но «Спартак» этот наскок отразил. Естественно, красно-белые искали свой третий гол на контратаках. Время шло, игра вроде бы успокоилась, но за 10 минут до завершения основного времени Литвинов неудачно махнул рукой в своей штрафной, и Левников после подхода к монитору назначил пенальти. Осипенко в прошлом туре не забил с точки, но тут исполнил просто безукоризненно.

Реакцией Абаскаля стал выход Соболева. В прошлом матче с «Локо» ведущий форвард «Спартака» с лавки не поднялся; здесь же ему дали пять минут. А «Ростов» в концовке здорово прижал хозяев, обеспечив болельщикам красно-белых классическую валидольную концовку. Ударов по воротам Максименко хватило бы на целый матч, но «Ростов» не сравнял. К большому разочарованию Карпина.

2:1 — Абаскаль продолжает поиски оптимального состава, и на этот раз ставка на легкую атаку без номинальных форвардов сработала. Впечатление от неплохой в целом игры красно-белых смазали пропущенный гол и нервная концовка. Как бы то ни было, три очка «Спартак» забрал и не отстал от остальных претендентов на бронзу. Хоть и закончил первый круг на неприглядном для себя шестом месте.

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
4
18
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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