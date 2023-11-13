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«Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Спартак» — «Ростов» (2:1). Евгений Чернов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус — о победе «Спартака» над командой Валерия Карпина (2:1).
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ростов

— Победа «Спартака» закономерна или в концовке «Ростов» все же наиграл на ничью?

— Результат справедлив. Сказался более высокий класс красно-белых. Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи.

— Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

— Да я бы сейчас не превозносил тренера «Спартака». Не считаю, что москвичи одержали победу исключительно из-за его решений по составу.

Квинси Промес в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;. Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

— А за счет чего они победили?

— Просто индивидуальное мастерство игроков «Спартака» намного выше, чем уровень футболистов «Ростова». Так что, в целом в таком результате нет ничего удивительного. На мой взгляд, лучшим на поле был Промес. Он и гол забил, и передачу отдал, и выводил партнеров один на один с вратарем. Такого исполнителя у дончан нет. Так что прежде всего надо говорить о подборе исполнителей, а не о тренерском гении Абаскаля.

— То есть вы не считаете, что без Соболева на острие «Спартак» смотрится интереснее в атаке?

— Вопрос дискуссионный. Да, пожалуй, как и любой высокий, тягучий форвард Соболев где-то замедляет атаки. Но у него есть свои козыри. Александр довольно разносторонний нападающий, который не только хорош в завершении, но и способен отдать тонкую передачу, неплох в подыгрыше. В общем, на мой взгляд, невключение Соболева в состав не стоит считать какой-то тренерской «фишкой» Абаскаля, которая обеспечивает его команде победу.

Валерий Карпин и&nbsp;болельщики &laquo;Спартака&raquo;.

— Можно ли понять раздражение испанца, когда его спрашивают о том, почему Соболев опять не попал в состав? Вчера Гильермо, похоже, подарил нашему футболу очередной мем: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце».

— Вы знаете, тут можно провести параллели с Сергеем Семаком, который пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом». Вы когда-нибудь видели, чтобы Сергей Богданович так реагировал на вопросы журналистов? Я — нет. Он старается в любом случае ответить, разъяснить, даже если ему не очень комфортно. Семак всегда уходит от конфликта. А тут... Не знаю... Все эти метафоры со стороны Абаскаля не идут на пользу клуба. После таких высказываний и рождаются предположения, что внутри коллектива далеко не все гладко. Если бы Абаскаль сейчас шел на первом месте, я бы еще, наверное, понял его реакцию на вопрос про того же Соболева. А пока команду лихорадит. Красно-белые вообще-то закончили первый круг на 6-й строчке. Так что, наверное, тренеру надо гораздо спокойнее отвечать на вполне нормальные вопросы журналистов.

— Что вас насторожило в игре «Спартака»?

— «Спартак» должен был брать три очка. Он их взял. Что тут еще можно добавить? Команда играла дома. Как можно сравнивать составы москвичей и дончан? Все закономерно, хотя концовка получилась интересной. Да, одержана победа, но для борьбы за самые высокие места нужно сделать еще очень многое.

Алексис Дуарте и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»

— Например?

— Надо четко понимать, какие задачи перед командой ставят акционеры, как нужно укомплектовать состав в соответствии с целями на сезон. Ну и наконец, самое важное: руководители должны быть уверены в том, что при этом тренере футболисты будут расти, прогрессировать и решать высокие задачи.

— Вы в этом не уверены?

— Сомневаюсь в перспективах этого специалиста. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах.

— После второго гола «Спартака» вновь будут язвить по поводу великолепной игры Песьякова ногами?

— Я в свое время, будучи генеральным директором «Ростова», приглашал Песьякова из «Томи» в нашу команду. Этот вратарь мне очень нравился. Продолжаю считать Сергея сильным голкипером. И в глобальном смысле это не его проблема, что он допустил ошибку. Тренерский штаб «Ростова» просит его так играть. Но что мы видим? Песьяков в очередной раз наступил на те же грабли. Может быть, все-таки стоит отходить этой философии игры?

— Думаете?

— Конечно. Надо исходить из тех футболистов, которые есть у тебя в команде. Разыгрывать мяч могут позволить себе в «Атлетико», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии». Там другой уровень индивидуального мастерства. В «Ростове» сложно обойтись без серьезных ошибок при таком стиле игры вратаря. Ты все время рискуешь. Так что не надо все валить сейчас на Песьякова. Лучше копнуть глубже.

— Кого бы вы выделили в составе дончан?

— Никого. Подвела реализация. В первом тайме два хороших шанса упустил Голенков. Забей он хотя бы один мяч — было бы легче. Байрамян тоже не попал в створ из убойной позиции. Ну как так? Камера в этот момент крупным планом показала Карпина. Так Валерий Георгиевич чуть себе харакири не сделал после удара своего полузащитника...

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Белоус
7
2
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«На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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