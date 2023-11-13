«Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус — о победе «Спартака» над командой Валерия Карпина (2:1).

— Победа «Спартака» закономерна или в концовке «Ростов» все же наиграл на ничью?

— Результат справедлив. Сказался более высокий класс красно-белых. Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи.

— Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

— Да я бы сейчас не превозносил тренера «Спартака». Не считаю, что москвичи одержали победу исключительно из-за его решений по составу.

— А за счет чего они победили?

— Просто индивидуальное мастерство игроков «Спартака» намного выше, чем уровень футболистов «Ростова». Так что, в целом в таком результате нет ничего удивительного. На мой взгляд, лучшим на поле был Промес. Он и гол забил, и передачу отдал, и выводил партнеров один на один с вратарем. Такого исполнителя у дончан нет. Так что прежде всего надо говорить о подборе исполнителей, а не о тренерском гении Абаскаля.

— То есть вы не считаете, что без Соболева на острие «Спартак» смотрится интереснее в атаке?

— Вопрос дискуссионный. Да, пожалуй, как и любой высокий, тягучий форвард Соболев где-то замедляет атаки. Но у него есть свои козыри. Александр довольно разносторонний нападающий, который не только хорош в завершении, но и способен отдать тонкую передачу, неплох в подыгрыше. В общем, на мой взгляд, невключение Соболева в состав не стоит считать какой-то тренерской «фишкой» Абаскаля, которая обеспечивает его команде победу.

— Можно ли понять раздражение испанца, когда его спрашивают о том, почему Соболев опять не попал в состав? Вчера Гильермо, похоже, подарил нашему футболу очередной мем: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце».

— Вы знаете, тут можно провести параллели с Сергеем Семаком, который пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом». Вы когда-нибудь видели, чтобы Сергей Богданович так реагировал на вопросы журналистов? Я — нет. Он старается в любом случае ответить, разъяснить, даже если ему не очень комфортно. Семак всегда уходит от конфликта. А тут... Не знаю... Все эти метафоры со стороны Абаскаля не идут на пользу клуба. После таких высказываний и рождаются предположения, что внутри коллектива далеко не все гладко. Если бы Абаскаль сейчас шел на первом месте, я бы еще, наверное, понял его реакцию на вопрос про того же Соболева. А пока команду лихорадит. Красно-белые вообще-то закончили первый круг на 6-й строчке. Так что, наверное, тренеру надо гораздо спокойнее отвечать на вполне нормальные вопросы журналистов.

— Что вас насторожило в игре «Спартака»?

— «Спартак» должен был брать три очка. Он их взял. Что тут еще можно добавить? Команда играла дома. Как можно сравнивать составы москвичей и дончан? Все закономерно, хотя концовка получилась интересной. Да, одержана победа, но для борьбы за самые высокие места нужно сделать еще очень многое.

— Например?

— Надо четко понимать, какие задачи перед командой ставят акционеры, как нужно укомплектовать состав в соответствии с целями на сезон. Ну и наконец, самое важное: руководители должны быть уверены в том, что при этом тренере футболисты будут расти, прогрессировать и решать высокие задачи.

— Вы в этом не уверены?

— Сомневаюсь в перспективах этого специалиста. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах.

— После второго гола «Спартака» вновь будут язвить по поводу великолепной игры Песьякова ногами?

— Я в свое время, будучи генеральным директором «Ростова», приглашал Песьякова из «Томи» в нашу команду. Этот вратарь мне очень нравился. Продолжаю считать Сергея сильным голкипером. И в глобальном смысле это не его проблема, что он допустил ошибку. Тренерский штаб «Ростова» просит его так играть. Но что мы видим? Песьяков в очередной раз наступил на те же грабли. Может быть, все-таки стоит отходить этой философии игры?

— Думаете?

— Конечно. Надо исходить из тех футболистов, которые есть у тебя в команде. Разыгрывать мяч могут позволить себе в «Атлетико», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии». Там другой уровень индивидуального мастерства. В «Ростове» сложно обойтись без серьезных ошибок при таком стиле игры вратаря. Ты все время рискуешь. Так что не надо все валить сейчас на Песьякова. Лучше копнуть глубже.

— Кого бы вы выделили в составе дончан?

— Никого. Подвела реализация. В первом тайме два хороших шанса упустил Голенков. Забей он хотя бы один мяч — было бы легче. Байрамян тоже не попал в створ из убойной позиции. Ну как так? Камера в этот момент крупным планом показала Карпина. Так Валерий Георгиевич чуть себе харакири не сделал после удара своего полузащитника...