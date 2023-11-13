«Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»
— Победа «Спартака» закономерна или в концовке «Ростов» все же наиграл на ничью?
— Результат справедлив. Сказался более высокий класс красно-белых. Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи.
— Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?
— Да я бы сейчас не превозносил тренера «Спартака». Не считаю, что москвичи одержали победу исключительно из-за его решений по составу.
— А за счет чего они победили?
— Просто индивидуальное мастерство игроков «Спартака» намного выше, чем уровень футболистов «Ростова». Так что, в целом в таком результате нет ничего удивительного. На мой взгляд, лучшим на поле был Промес. Он и гол забил, и передачу отдал, и выводил партнеров один на один с вратарем. Такого исполнителя у дончан нет. Так что прежде всего надо говорить о подборе исполнителей, а не о тренерском гении Абаскаля.
— То есть вы не считаете, что без Соболева на острие «Спартак» смотрится интереснее в атаке?
— Вопрос дискуссионный. Да, пожалуй, как и любой высокий, тягучий форвард Соболев где-то замедляет атаки. Но у него есть свои козыри. Александр довольно разносторонний нападающий, который не только хорош в завершении, но и способен отдать тонкую передачу, неплох в подыгрыше. В общем, на мой взгляд, невключение Соболева в состав не стоит считать какой-то тренерской «фишкой» Абаскаля, которая обеспечивает его команде победу.
— Можно ли понять раздражение испанца, когда его спрашивают о том, почему Соболев опять не попал в состав? Вчера Гильермо, похоже, подарил нашему футболу очередной мем: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце».
— Вы знаете, тут можно провести параллели с Сергеем Семаком, который пять раз выигрывал чемпионат России с «Зенитом». Вы когда-нибудь видели, чтобы Сергей Богданович так реагировал на вопросы журналистов? Я — нет. Он старается в любом случае ответить, разъяснить, даже если ему не очень комфортно. Семак всегда уходит от конфликта. А тут... Не знаю... Все эти метафоры со стороны Абаскаля не идут на пользу клуба. После таких высказываний и рождаются предположения, что внутри коллектива далеко не все гладко. Если бы Абаскаль сейчас шел на первом месте, я бы еще, наверное, понял его реакцию на вопрос про того же Соболева. А пока команду лихорадит. Красно-белые вообще-то закончили первый круг на 6-й строчке. Так что, наверное, тренеру надо гораздо спокойнее отвечать на вполне нормальные вопросы журналистов.
— Что вас насторожило в игре «Спартака»?
— «Спартак» должен был брать три очка. Он их взял. Что тут еще можно добавить? Команда играла дома. Как можно сравнивать составы москвичей и дончан? Все закономерно, хотя концовка получилась интересной. Да, одержана победа, но для борьбы за самые высокие места нужно сделать еще очень многое.
— Например?
— Надо четко понимать, какие задачи перед командой ставят акционеры, как нужно укомплектовать состав в соответствии с целями на сезон. Ну и наконец, самое важное: руководители должны быть уверены в том, что при этом тренере футболисты будут расти, прогрессировать и решать высокие задачи.
— Вы в этом не уверены?
— Сомневаюсь в перспективах этого специалиста. Боюсь, что при испанце «Спартак» так и не обретет стабильность ни в игре, ни в результатах.
— После второго гола «Спартака» вновь будут язвить по поводу великолепной игры Песьякова ногами?
— Я в свое время, будучи генеральным директором «Ростова», приглашал Песьякова из «Томи» в нашу команду. Этот вратарь мне очень нравился. Продолжаю считать Сергея сильным голкипером. И в глобальном смысле это не его проблема, что он допустил ошибку. Тренерский штаб «Ростова» просит его так играть. Но что мы видим? Песьяков в очередной раз наступил на те же грабли. Может быть, все-таки стоит отходить этой философии игры?
— Думаете?
— Конечно. Надо исходить из тех футболистов, которые есть у тебя в команде. Разыгрывать мяч могут позволить себе в «Атлетико», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии». Там другой уровень индивидуального мастерства. В «Ростове» сложно обойтись без серьезных ошибок при таком стиле игры вратаря. Ты все время рискуешь. Так что не надо все валить сейчас на Песьякова. Лучше копнуть глубже.
— Кого бы вы выделили в составе дончан?
— Никого. Подвела реализация. В первом тайме два хороших шанса упустил Голенков. Забей он хотя бы один мяч — было бы легче. Байрамян тоже не попал в створ из убойной позиции. Ну как так? Камера в этот момент крупным планом показала Карпина. Так Валерий Георгиевич чуть себе харакири не сделал после удара своего полузащитника...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3