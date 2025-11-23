«Зенит» — лидер РПЛ минимум до вечера воскресенья. Победа в Нижнем досталась легко
Волжский синдром Семака
«Зениту» в этом сезоне особенно тяжело даются матчи на Волге. В игре с «Рубином» во 2-м туре петербуржцы вели 2:0 к перерыву, но упустили победу. Оба матча в Самаре — с «Акроном» и «Крыльями Советов» — тоже обернулись ничьими. Причем перед всеми тремя играми сине-бело-голубые считались безоговорочными фаворитами, так что итоговый результат всякий раз сильно разочаровывал болельщиков.
Нижегородская «Совкомбанк Арена», к сожалению для сине-бело-голубых, стоит прямо на берегу Волги. Поэтому, если верить в «речное проклятие», «Зенит» тоже должен был потерять очки в матче с «Пари НН».
Но футбол все же не поддается логике и заговорам, и здравый смысл указывал на легкую победу вице-чемпиона. Сине-бело-голубые осенью набрали ход и имели отличную мотивацию: они уже знали, что ЦСКА уступил в дерби, а другой лидер таблицы «Краснодар» позже играл в гостях у «Локомотива». Проще говоря, из всей топ-3 у «Зенита» был самый простой соперник в 16-м туре.
Соболев в основе
Но «Пари НН» решал свои задачи. Алексей Шпилевский окончательно отказался от авантюрной для нынешнего набора игроков идеи с атакующим футболом и откатил настройки к базовым. У нижегородцев вышел чрезвычайно оборонительный состав, в котором еще и атака была наделена задачами по разрушению чужой игры. Линия обороны «Пари НН» находилась очень низко. Классическая автобусная тактика, доставившая гостям массу неудобств.
Семак удивил составом. С первых минут на поле появился Соболев, которого не видели в основе с начала октября. Однако во время паузы Александр оформил хет-трик в товарищеской встрече с «Зенитом»-2, и Семак перед игрой сам подчеркнул этот факт, объясняя свой выбор. Кроме того, в старте оказался и Вега, один из лучших исполнителей навесов в команде. Выход этого дуэта говорил о том, что верховой игры будет много.
Безголевой тайм
Соболев действительно был одним из главных действующих лиц первого тайма, но его роль оказалась неожиданной. На 18-й минуте он показал блистательную технику, когда получил передачу от Глушенкова и вывел на удар Жерсона. Редкая атака низом — но именно она стала самой опасной до перерыва.
Несмотря на глубокую оборону противника, «Зенит» не так уж часто использовал подачи. Но это была не самая крупная проблема гостей: они действовали медленно и совсем не ускоряли игру, что подходило волжанам. К тому же петербуржцы почти не растягивали чужую оборону переключением флангов.
Одну хорошую подачу на Соболева «Зенит» в первом тайме все же исполнил — Глушенков четко навесил с углового, но Александр не попал в створ. Однако этого было мало. Тем более что и «Нижний» огрызался: тоже пытался извлекать максимум из стандартных положений, а на 34-й минуте Сарфо ударом издали заставил поработать Адамова.
Глушенков снова блистает
Все, что требовалось «Зениту» — пространство. В первом тайме его не было: нижегородцы отдали мяч и почти не выходили за центральный круг. Но в начале второй половины хозяева приоткрылись — и поплатились. После выноса Медведева нижегородцы попытались зацепиться за мяч в середине поля, но вместо этого зевнули быструю атаку — Глушенков обнаружил свободную зону, ворвался в нее и замкнул передачу Луиса Энрике.
«Нижний» тут же мог отыграться с углового, но на этот раз автор голевого паса лишил Александрова шанса пробить по воротам. Стандарты у хозяев были неплохими, но редкими. А главное, что в позиционной игре у «Пари НН» не клеилось ничего.
Вряд ли «Зенит» переживал за результат, но для уверенности требовалось забить еще. И на 69-й минуте гости удвоили преимущество — как раз вовремя. Глушенков сделал все настолько классно, что заставил защитников самих отдать голевой пас на Вендела: бразилец забил первый мяч в чемпионате. Интересно, что в прошлом сезоне единственный раз Вендел тоже отличился в Нижнем Новгороде.
Остаток игры гости провели на автопилоте, возможно, уже думая о следующей встрече против «Динамо» в Кубке, где нужно будет отыгрывать два мяча. А здесь все оказалось предсказуемо: «Зенит» победил и минимум до вечера воскресенья возглавил таблицу РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|2 : 0
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|0 : 2
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2