Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

«Зенит» — лидер РПЛ минимум до вечера воскресенья. Победа в Нижнем досталась легко

«Зенит» обыграл «Пари НН» и поднялся на первое место в РПЛ
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков (в центре) в матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) 23 ноября.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Голы Глушенкова и Вендела определили исход встречи.
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит

Волжский синдром Семака

«Зениту» в этом сезоне особенно тяжело даются матчи на Волге. В игре с «Рубином» во 2-м туре петербуржцы вели 2:0 к перерыву, но упустили победу. Оба матча в Самаре — с «Акроном» и «Крыльями Советов» — тоже обернулись ничьими. Причем перед всеми тремя играми сине-бело-голубые считались безоговорочными фаворитами, так что итоговый результат всякий раз сильно разочаровывал болельщиков.

Нижегородская «Совкомбанк Арена», к сожалению для сине-бело-голубых, стоит прямо на берегу Волги. Поэтому, если верить в «речное проклятие», «Зенит» тоже должен был потерять очки в матче с «Пари НН».

Но футбол все же не поддается логике и заговорам, и здравый смысл указывал на легкую победу вице-чемпиона. Сине-бело-голубые осенью набрали ход и имели отличную мотивацию: они уже знали, что ЦСКА уступил в дерби, а другой лидер таблицы «Краснодар» позже играл в гостях у «Локомотива». Проще говоря, из всей топ-3 у «Зенита» был самый простой соперник в 16-м туре.

 
&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 23&nbsp;ноября 2025 года.«Зенит» победил «Пари НН» на выезде: онлайн-трансляция матча РПЛ

Соболев в основе

Но «Пари НН» решал свои задачи. Алексей Шпилевский окончательно отказался от авантюрной для нынешнего набора игроков идеи с атакующим футболом и откатил настройки к базовым. У нижегородцев вышел чрезвычайно оборонительный состав, в котором еще и атака была наделена задачами по разрушению чужой игры. Линия обороны «Пари НН» находилась очень низко. Классическая автобусная тактика, доставившая гостям массу неудобств.

Семак удивил составом. С первых минут на поле появился Соболев, которого не видели в основе с начала октября. Однако во время паузы Александр оформил хет-трик в товарищеской встрече с «Зенитом»-2, и Семак перед игрой сам подчеркнул этот факт, объясняя свой выбор. Кроме того, в старте оказался и Вега, один из лучших исполнителей навесов в команде. Выход этого дуэта говорил о том, что верховой игры будет много.

Безголевой тайм

Соболев действительно был одним из главных действующих лиц первого тайма, но его роль оказалась неожиданной. На 18-й минуте он показал блистательную технику, когда получил передачу от Глушенкова и вывел на удар Жерсона. Редкая атака низом — но именно она стала самой опасной до перерыва.

Несмотря на глубокую оборону противника, «Зенит» не так уж часто использовал подачи. Но это была не самая крупная проблема гостей: они действовали медленно и совсем не ускоряли игру, что подходило волжанам. К тому же петербуржцы почти не растягивали чужую оборону переключением флангов.

Одну хорошую подачу на Соболева «Зенит» в первом тайме все же исполнил — Глушенков четко навесил с углового, но Александр не попал в створ. Однако этого было мало. Тем более что и «Нижний» огрызался: тоже пытался извлекать максимум из стандартных положений, а на 34-й минуте Сарфо ударом издали заставил поработать Адамова.

Глушенков снова блистает

Все, что требовалось «Зениту» — пространство. В первом тайме его не было: нижегородцы отдали мяч и почти не выходили за центральный круг. Но в начале второй половины хозяева приоткрылись — и поплатились. После выноса Медведева нижегородцы попытались зацепиться за мяч в середине поля, но вместо этого зевнули быструю атаку — Глушенков обнаружил свободную зону, ворвался в нее и замкнул передачу Луиса Энрике.

«Нижний» тут же мог отыграться с углового, но на этот раз автор голевого паса лишил Александрова шанса пробить по воротам. Стандарты у хозяев были неплохими, но редкими. А главное, что в позиционной игре у «Пари НН» не клеилось ничего.

Вряд ли «Зенит» переживал за результат, но для уверенности требовалось забить еще. И на 69-й минуте гости удвоили преимущество — как раз вовремя. Глушенков сделал все настолько классно, что заставил защитников самих отдать голевой пас на Вендела: бразилец забил первый мяч в чемпионате. Интересно, что в прошлом сезоне единственный раз Вендел тоже отличился в Нижнем Новгороде.

Остаток игры гости провели на автопилоте, возможно, уже думая о следующей встрече против «Динамо» в Кубке, где нужно будет отыгрывать два мяча. А здесь все оказалось предсказуемо: «Зенит» победил и минимум до вечера воскресенья возглавил таблицу РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: видео голов
«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Локомотив» — «Краснодар»: Комличенко, Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут
Семак после победы над «Пари НН»: «Брака у «Зенита» было много, но победили — это важно»
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: хозяева выигрывают после первого тайма
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • andrew.v.ch

    С какой стати Зенит стал лидером? У него 9 побед, у Краснодара и ЦСКА по 10 при равном количестве очков, так что он пока третий.

    23.11.2025

  • Мишандос

    3 очка взяли, идем дальше, поклонникам нашим беречь пуканы

    23.11.2025

  • Мишандос

    а ты под кого ложишься, лечись уже шизик

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну так-то да. Только голы забиты во втором тайме.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Согласно толковому словарю В. И. Даля: «обычно вечер считают с 6 или 7 часов пополудни до полуночи», то есть с 18:00 или 19:00 до 0:00 по местному солнечному времени.

    23.11.2025

  • Сергей Гречин

    по себе меряешь?

    23.11.2025

  • Говно полное, а не игра… нападающий не забивает больше года, но забив, пляшет танцы с родственником…

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    да не обычная мелкая правокация, но для них это намного интереснее, чем выход их клуба на первое место.

    23.11.2025

  • Niko McCowrey

    «Зенит» — лидер РПЛ минимум до вечера воскресенья.... Гошан! Твое эссе вышло в 17:30 мск. В России это уже вечер. И да, Чернов, воскресенье в европейской части России уже 17 с половиной часов!!! Зенит, Гошан, лидер до окончания матча Локо-Краснодар сегодня. С учетом начала в 19:45 и продолжительности в 1:45 минимум, то - до 21:30. И это - тоже вечер. И воскресенье. Хотел пригласить вас, автор, в dublingazette.com, но не потянете.

    23.11.2025

  • Заполярье

    ..."создал по сути". Это как почти взял Москву в 1941 но, что-то пошло не так! :relieved:

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Почему с Субулькой не здороваешься?

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    посмотрел голы( игру не смотрел). интересное наблюдение; второй гол создал по сути Глушенков, но я обратил внимание кто с кем и как праздновал этот гол. всего каких-нибудь 15-20 лет назад за такое вираж сжег бы мюллера на костре, а ща ниче радуются.

    23.11.2025

  • Фобия

    Второй гол, Зенитий позор России, забил после паса защитника "НН" в ногу Вендела! Это так, для знатоков футбола с Мойки, если что...:relieved:

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Жди:)

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Может по личным встречам между собой всех 3-х? У Зенита будет 4 очка, у ЦСКА - 2, у Краснодара - 1.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Поменяйте газовых управленцев на своих

    23.11.2025

  • К А

    Тоже не понимаю Почему Зенит выше ЦСКА? По матчам между собой - ничья, следующий критерий - количество побед, у ЦСКА их больше. По логике ЦСКА должен быть выше Зенита по количеству побед, Зенит (пока!) выше Краснодара по личным встречам, а Краснодар выше ЦСКА по разнице мячей... Интересная ситуация получается...))

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Но ведь делали. Достаточно вспомнить совсем нелицеприятные результаты этих других в матчах с Зенитом.

    23.11.2025

  • RobertH

    Если то была драка, то я Тайсон Майк!

    23.11.2025

  • meat58

    Глушенков продолжает тащить бомжей наверх.

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    А должны были?

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    По тем же, что и Динамо первый кубковый матч играло в гостях.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты хоть с Субулькой то поздоровайся. Вот же он при погонах

    23.11.2025

  • vv12

    "Что мешает другим так сделать?" - как ты это представляешь? газовые управленцы РФС и РПЛ(Дюков, Митрофанов и прочие) допустят это? напомнить, что творилось в сми, когда Карпов пустил утку, что Спартак собирается сделать Химки своим фарм клубом?

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    дежурная победа, дежурные три очка( писать не о чем) ну я и не буду.

    23.11.2025

  • Sinaron

    Придурок, ты решил со всех своих аккаунтов хрюкнуть?

    23.11.2025

  • blue-white!

    По каким критериям Зенит на первом?!

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А что сгубило тебя?

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    вся помойка была занята дракой на Спартаке. Зенит этим людям не интересен.

    23.11.2025

  • А где Субулька?

    уже

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    в Питере и Нижнем метро есть

    23.11.2025

  • Ilya Gudman

    В Москве )

    23.11.2025

  • Ilya Gudman

    Если Локо выиграет сегодня то прикольно будет таблица выглядеть , давно такого не было у четырёх команд по 33 очка )) Вперёд Локо , хотя бы ради красивой таблички ))

    23.11.2025

  • RobertH

    21 ноября 1984 года Зенит стал чемпионом страны, обыграв 4 -1 Металлист из Харькова. Голы - Ларионов 22' Дмитриев 25' Желудков 33' Дмитриев 76' И кто тут из ошалелой питерской лимиты, которой в Питере и в помине не было тогда, об этом вспомнил?

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Синька тебя погубит )))

    23.11.2025

  • МАО

    В целом, не самое плохое звание.

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Не закусываешь сегодня?))

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Так для того, чтобы делать выводы, просто необходимо смотреть матчи целиком, а не фрагментарно. А говорить Шпилевский может всё, что угодно. Только вот после первого тайма стата была такая: владение - 70% на 30% в пользу Зенита. нарушения - 15 на 5 в пользу Нижнего.

    23.11.2025

  • МАО

    Да ладно. Технарь на оба их дома по 0-3, делов то.

    23.11.2025

  • slddrozdov25

    У нас питерских нет, у нас только ленинградцы: Вендел, Барриос, Гениальный Луис, Мантуан, Педро... питерский только Серожа Луганский.

    23.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Будь пари помастеровитей, он был бы не пари.

    23.11.2025

  • Док

    Так-то не для отмороженных (любых цветов) долбоепов типа субульки, красноперки и прочих голосов и фобий)), а токма для тонких ценителей футбола и взрослых болельщиков Зенита: ответ - почему Глушенков лучший игрок матча? И даже отнюдь не в двух голах дело. На словах пересказывать не буду, просто пересмотрите 52-ю минуту (начиная с 51:01) - уверяю, это высший футбольный пилотаж! Реально - суперский фрагмент! Кто понимает футбол - не пожалеет. Если бы все в Зените так играли, то чемпион определился бы уже в марте.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мы и не густим: Спартак выиграл

    23.11.2025

  • Lars Berger

    С таким бюджетом можно и на метро замахнуться...

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    К сожалению, обе могут только выиграть:)

    23.11.2025

  • Lars Berger

    "Зенит" - гордость бразильского футбола!

    23.11.2025

  • Фобия

    Зенитий не просто позор России, это ещё и липома на теле РПЛ! :zany_face:

    23.11.2025

  • richardford

    Москвичи, не грустите. Это судьба.

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что мешает другим так сделать?

    23.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    С победой, Зенит!

    23.11.2025

  • МАО

    Лучше всего , чтобы проиграли обе команды.

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Поскольку я футбол (как и хоккей, теннис и прочие виды спорта не смотрю целиком), то для меня контраст между голами и понятием автобус был. Ну и не особо слышал, что Шпилевский сторонник такой тактики.

    23.11.2025

  • Павел Леонидович

    позорище твой бомжатник, гошан

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Ещё бы паравозы выиграли или ничейка что ещё лучше и будет замечательно.. А так дежурная победа..Важен результат.. а он есть

    23.11.2025

  • Фобия

    Бумажный лев завяз в Нижнев по самые уши! Зенитий позор России опять проиграл!:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Зенит с победой.. взяли 3 очка .. А кому не нравится в сад там скоро будут петь комические куплеты)))

    23.11.2025

  • Артур Дент

    помечтай, убогий

    23.11.2025

  • Заполярье

    Зенитий позор России! Это знают даже дети!:money_mouth::sunglasses::stuck_out_tongue_winking_eye:

    23.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Выиграли 2-0 взяли 3 очка.. Что тебе ещё надо хороняка?))

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    И? Как это контрастирует с моим комментарием?

    23.11.2025

  • Aprel

    Зенитий позор России, в очередной раз проиграл! Теперь в Горьком! Газовую гидру на кол! Мильярда на нары! :face_with_monocle::worried::zany_face:

    23.11.2025

  • 99

    клоун , клуб за которой ты болеешь раздвигает не только ноги :joy:

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ага. Первый гол точно на полполя контратака. Да и второй несильно тесно было.

    23.11.2025

  • МАО

    Таблица нормальная, а игра - нет. Да не очень легко далась победа. Особенно при таком судействе.

    23.11.2025

  • Артур Дент

    Нижний всегда под газовых ложится и ноги раздвигает. Ну впрочем как и Сочи, Оренбург. Организовали карманную лигу с прикормленными судьями.

    23.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сергей Богданович поспешил скорее вырезать турнирную таблицу.

    23.11.2025

  • Clever77

    в Санкт-Петербурге !

    23.11.2025

  • Dmitry Ryzhov

    А где Петербуржцы?

    23.11.2025

  • Мясо на мазуте

    Гуляй Питер до вечера воскресенья ! Лидеры !

    23.11.2025

  • Ю.Ю.

    Да... автобусы остаются проблемой для нас.

    23.11.2025

  • Красноперка

    Долой ФК Газпромполитпроект! Бей голубых ощипенцев как негодяев!!!

    23.11.2025

  • Abellardo

    Досталась то легко, но будь Пари помастеровитее и могла бы не достаться.

    23.11.2025

  • Красноперка

    Судьи и ресурс как всегда тащат газовое убожество!!!

    23.11.2025

    • «Женя, мы с тобой!» Футбольный мир поддержал Алдонина, который борется с раком
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости