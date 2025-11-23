Гусев начал в «Динамо» с крупной победы. Бело-голубые воспряли после ухода Карпина?
«Динамо» во время двухнедельной паузы не скучало: уехал в сборную России, а потом из нее не вернулся главный тренер Валерий Карпин. И это тектонический сдвиг в клубной структуре, настолько много было поставлено на карту. Даже летнюю селекцию специалисту отдали. Но — не получилось. И уже второй раз за полгода с приставкой «и. о.» команду принял Ролан Гусев.
В мае у него было три победы, но надежды на бронзу разрушило поражение от «Краснодара» — «быки» в той встрече стали чемпионами. Теперь у Ролана Александровича снова четыре игры — уже объявлено, что до зимней паузы назначений не будет. А если бело-голубые выиграют все эти матчи, то Гусев и весну начнет во главе «Динамо» — об этом на встрече с командой заявил член совета директоров Сергей Степашин.
Первую из них предстояло добыть в соперничестве с махачкалинскими одноклубниками. Довольно колючими и упорными в целом, но при этом не слишком удачливыми в гостях — лишь два очка за весь первый круг.
Изменения Гусев внес как кадровые: вернулся в ворота Лунев, сменивший 19-летнего Расулова, пару центральных защитников составили Фернандес с Маричалем (до того незаменимый Осипенко остался в запасе), впервые с августа с первых минут в РПЛ вышел опальный Нгамале. Так и тактические: бело-голубые сыграли с двумя нападающими — Тюкавиным и Сергеевым. С учетом, что на флангах расположились вингеры Нгамале и Гладышев, это было фактически 4-2-4. Плюс в центре полузащиты Фомин и Бителло — максимально атакующий вариант.
Для «Динамо» вскрытие насыщенной обороны в этом сезоне было большой проблемой. И решить ее просто количеством наступательных сил не так-то просто, отработать же что-то новое времени у Гусева практически не было.
Вихря атак с первых минут действительно не наблюдалось. До перерыва на две команды случился лишь один удар в створ ворот. Но им хозяева открыли счет — Тюкавин красиво пяткой перевел в сетку мяч после прострела Гладышева. «Динамо» хватило взрыва в середине тайма — с парой угроз гости справились, но с лучшим игроком сезона-2023/24 ничего сделать не смогли.
А едва началась вторая половина, как москвичи удвоили счет. В быстрой контратаке Бителло вывел на ударную позицию Сергеева, и тот прошил Тимура Магомедова — 2:0.
Совсем уж безнадежным для махачкалинцев матч не стал, достаточно сказать, что Раджаб Магомедов и Миро выходили один на один с Луневым. Но с первым ударом голкипер справился, а анголец не попал в ворота. Упростило же жизнь москвичам удаление Имадеддина Аззи за две желтые карточки на 70-й минуте.
В итоге в концовке Маухуб воспользовался разреженностью в оборонительных порядках гостей, пытавшихся отыграться в меньшинстве, и Гусев дебютировал с крупной победы. У Карпина за весь первый круг РПЛ подобный успех был только однажды — в матче с «Пари НН».
Валерий Газзаев в интервью «СЭ» так определил изменение в игре «Спартака» после прихода «и. о.» Вадима Романова: красно-белые выглядели свежее. Пожалуй, то же можно сказать и о бело-голубых при Гусеве: революции по игре пока не случилось, но команда смотрелась цельнее и бодрее, что позволило набрать за один матч больше очков, чем за предыдущие пять туров.
Впрочем, это пока только первый шаг. Впереди ответный кубковый матч с «Зенитом», а в РПЛ выезд в Грозный и встреча со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Динамо
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|
10
|Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|
11
|Кр. Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
13
|Динамо Мх
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|2 : 0
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|0 : 2
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 0
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2