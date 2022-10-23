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Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой забивает гол в ворота ЦСКА.
Фото ФК «Оренбург»
Армейцы в яркой игре потеряли очки в Оренбурге.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
ЦСКА

Публичная критика Владимира Федотова в адрес Хорхе Карраскаля немного ушла в тень благодаря растянувшимся на несколько дней разборкам вокруг дерби, а именно конфликту главного тренера ЦСКА с Гильермо Абаскалем. Речь между тем шла о ключевом игроке, который во многих матчах делал разницу, и когда колумбиец остался вне заявки на кубковую игру с «Торпедо», определенные вопросы возникли.

Впрочем, Федотов, в большом интервью «СЭ» заверивший, что скоро все увидят прежнего Карраскаля, объяснил кубковую паузу колумбийца медицинскими причинами. А еще заметил, что воспитывать нужно футболом, не лишая игрока любимой профессии. Так что в Оренбурге, где Федотову из-за дисквалификации пришлось наблюдать за игрой из закрытой ложи, южноамериканец вернулся в старт.

И не просто вернулся, а сделал второй гол, раскачав финтами Малых и заставив Гойковича срезать мяч в собственные ворота. А какое соло выдал Хорхе, когда от еще одного взятия ворот спасли нога Кеняйкин и штанга! Хорош был и пас «шведой» на пробившего головой вдоль ворот Чалова. В общем, ожидания Федотова оправдывались в полной мере. Да и ярко выраженный атакующий стиль «Оренбурга» был армейцам на руку.

Прежде всего в плане наличия свободного пространства на флангах, где кроме Карраскаля здорово смотрелся Гайич. Для начала забежавший под передачу Медины серб организовал десятый гол Чалова, который одновременно эффектно и хладнокровно отправил мяч в сетку пяткой.

Потом Гайич выдал рывок под диагональ Виллиана Роши, и еще один успех Чалова отменила только реакция вратаря «Оренбургу».

К этому моменту ЦСКА пришлось вынужденно перестроить линию обороны, так как Набабкин, который ранее не сумел остановить сравнявшего счет Сычевого, получил травму. В итоге на его позицию пришлось смещаться Зайнутдинову, роль левого центрального защитника перешла к Мойзесу, а бровку под полный контроль взял ярко сыгравший в дерби Обляков.

Он и в Оренбурге смотрелся здорово, однажды эффектно перебросив мяч через голову защитника. В целом же можно было утверждать, что в обоюдоострой и смотревшейся на одном дыхании игре ЦСКА в первом тайме брал свое за счет более высокого исполнительского мастерства отдельных исполнителей. Отсюда перевес в голевых моментах, хотя и за игрой команды Марцела Лички в очередной раз можно было наблюдать с удовольствием.

И разве уступала голевая подача Мансильи лучшим номерам армейцев? А диагональ Флорентина, после которой тот же Мансилья напряг Акинфеева ударом в ближний угол? Все-таки девять латиноамериканцев на две команды — это гарантированное зрелище. И, видимо, только в такой игре могли во втором тайме перепутать футболки Гайича и Гайча, из-за чего Владислав Безбородов отправил серба на скамейку на несколько минут — пока защитнику не принесли его экипировку.

Помнится, шуток на данную тему даже в соцсетях армейцев было достаточно, и вот как все получилось в реальности. На поле же ЦСКА было не до смеха, так как ВАР обратил внимание арбитра на захват Зделара и падение Гойковича в штрафной. Поход Безбородова к монитору, пенальти, и Сычевой догнал в списке снайперов Промеса. И, кстати, дубль воспитанник крымского футбола заработал во втором матче подряд.

Против «Динамо» в прошлом туре этого оказалось недостаточно, и тут тоже казалось, что это не последний гол. И тот же Сычевой заходил на хет-трик, однако на пути удара оказался Роша. Только там все было не столь очевидно, как в эпизоде, когда Гайич выдал пас в район 11-метровой отметке, и Обляков бесхитростно пробил по центру.

Поводов сетовать на невезение у ЦСКА снова будет достаточно, только выигрышей у красно-синих нет с 1 октября, а первая в сезоне ничья «Оренбурга» по качеству и эмоциям.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Сычевой
2
0
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1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

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 10
П
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