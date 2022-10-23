Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы
Публичная критика Владимира Федотова в адрес Хорхе Карраскаля немного ушла в тень благодаря растянувшимся на несколько дней разборкам вокруг дерби, а именно конфликту главного тренера ЦСКА с Гильермо Абаскалем. Речь между тем шла о ключевом игроке, который во многих матчах делал разницу, и когда колумбиец остался вне заявки на кубковую игру с «Торпедо», определенные вопросы возникли.
Впрочем, Федотов, в большом интервью «СЭ» заверивший, что скоро все увидят прежнего Карраскаля, объяснил кубковую паузу колумбийца медицинскими причинами. А еще заметил, что воспитывать нужно футболом, не лишая игрока любимой профессии. Так что в Оренбурге, где Федотову из-за дисквалификации пришлось наблюдать за игрой из закрытой ложи, южноамериканец вернулся в старт.
И не просто вернулся, а сделал второй гол, раскачав финтами Малых и заставив Гойковича срезать мяч в собственные ворота. А какое соло выдал Хорхе, когда от еще одного взятия ворот спасли нога Кеняйкин и штанга! Хорош был и пас «шведой» на пробившего головой вдоль ворот Чалова. В общем, ожидания Федотова оправдывались в полной мере. Да и ярко выраженный атакующий стиль «Оренбурга» был армейцам на руку.
Прежде всего в плане наличия свободного пространства на флангах, где кроме Карраскаля здорово смотрелся Гайич. Для начала забежавший под передачу Медины серб организовал десятый гол Чалова, который одновременно эффектно и хладнокровно отправил мяч в сетку пяткой.
Потом Гайич выдал рывок под диагональ Виллиана Роши, и еще один успех Чалова отменила только реакция вратаря «Оренбургу».
К этому моменту ЦСКА пришлось вынужденно перестроить линию обороны, так как Набабкин, который ранее не сумел остановить сравнявшего счет Сычевого, получил травму. В итоге на его позицию пришлось смещаться Зайнутдинову, роль левого центрального защитника перешла к Мойзесу, а бровку под полный контроль взял ярко сыгравший в дерби Обляков.
Он и в Оренбурге смотрелся здорово, однажды эффектно перебросив мяч через голову защитника. В целом же можно было утверждать, что в обоюдоострой и смотревшейся на одном дыхании игре ЦСКА в первом тайме брал свое за счет более высокого исполнительского мастерства отдельных исполнителей. Отсюда перевес в голевых моментах, хотя и за игрой команды Марцела Лички в очередной раз можно было наблюдать с удовольствием.
И разве уступала голевая подача Мансильи лучшим номерам армейцев? А диагональ Флорентина, после которой тот же Мансилья напряг Акинфеева ударом в ближний угол? Все-таки девять латиноамериканцев на две команды — это гарантированное зрелище. И, видимо, только в такой игре могли во втором тайме перепутать футболки Гайича и Гайча, из-за чего Владислав Безбородов отправил серба на скамейку на несколько минут — пока защитнику не принесли его экипировку.
Помнится, шуток на данную тему даже в соцсетях армейцев было достаточно, и вот как все получилось в реальности. На поле же ЦСКА было не до смеха, так как ВАР обратил внимание арбитра на захват Зделара и падение Гойковича в штрафной. Поход Безбородова к монитору, пенальти, и Сычевой догнал в списке снайперов Промеса. И, кстати, дубль воспитанник крымского футбола заработал во втором матче подряд.
Против «Динамо» в прошлом туре этого оказалось недостаточно, и тут тоже казалось, что это не последний гол. И тот же Сычевой заходил на хет-трик, однако на пути удара оказался Роша. Только там все было не столь очевидно, как в эпизоде, когда Гайич выдал пас в район 11-метровой отметке, и Обляков бесхитростно пробил по центру.
Поводов сетовать на невезение у ЦСКА снова будет достаточно, только выигрышей у красно-синих нет с 1 октября, а первая в сезоне ничья «Оренбурга» по качеству и эмоциям.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2