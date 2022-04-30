Рубрика «Спросите у Романцева».

Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать

Олег Роговцев: — Олег Иванович, заспорили с мужиками, за кого болел Романцев в матче «Ростова», которым руководит Валерий Карпин, и «Спартака». Если не секрет, за кого вы в тот вечер больше переживали?

— Признаюсь: матчи, когда «Спартак» играет с командой, которую тренирует кто-то из моих воспитанников, для меня самые сложные — побеждает ведь в них кто-то один. А желать им разойтись ничьей не в моем характере. Так что стараюсь полностью соответствовать статусу объективного болельщика. Хотя понимаю, что их в футболе просто не бывает. Мне интересно было понять, за счет чего Карпину удалось вернуть к жизни начавший закисать после его ухода в сборную «Ростов». И к концу встречи понял — за счет твердого Валеркиного характера, который всегда отличал его еще игроком. Это главное, что позволило ростовчанам одержать четвертую победу подряд. Что касается «Спартака», то именно такой собранности и запредельной самоотдачи ему в той встрече не хватало. Плюс необъяснимые проколы Кофрие и Жиго, давшие повод Мешкову для назначения пенальти. Сто раз повторял и еще раз повторю слова Константина Ивановича Бескова: «Запомните золотое правило — быть предельно аккуратным в штрафной в отношении соперника!»

Борис Говоров: — Ваш большой друг Александр Тарханов сказал, что «Ростов» победил заслуженно и, в отличие от предсказуемого «Спартака», играл впереди содержательней. Вы придерживаетесь того же мнения?

— Александр Федорович увидел игру такой, а вот у Леонида Арнольдовича Федуна на сей счет может быть иное мнение. И каждый из них имеет на это право. Я же напомню, что удачу приносит еще и умение наказывать соперника за ошибки. «Ростов» их допускал, но «Спартак» этим не воспользовался. Вспомните, какой стопроцентный шанс упустил во втором тайме Бакаев, наносивший удар из убойной позиции. А вот Тугарев сделал гол из ничего, открыв счет, когда штрафная была буквально забита защитниками «Спартака». Вот из таких деталей и складывается победа, которой, как говаривал Николай Петрович Старостин, добивается тот, кто этого больше хочет.

Артем Горлов: — После матча в Ростове-на-Дону поднялся шум вокруг судейства арбитра Мешкова. Особенно горячо обсуждался момент, когда он отменил гол Игнатова, который перед этим нарушил правила в центре поля. Кто прав в этом споре?

— Мог бы с умным видом начать рассуждать о разных нюансах этого момента. Но не стану, поскольку не слишком силен в тонкостях судейства. Тем более что трактовка в оценке тех или иных эпизодов то и дело меняется. К тому же тренеры всегда по-разному относятся к решениям арбитра. Поставил он пенальти в ворота противника — все правильно! А назначил в твои — бандитизм! Так что извините, Артем, ответить на ваш вопрос не возьмусь, поскольку не знаю, за кого вы болели в этом матче.

Виталий Мешков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Николай Громов: — «Спартак» все время воюет с судьями. Не это ли причина такого отношения к нему?

— Еще один вопрос на засыпку. Дело в том, что в мое время такого пристального внимания к теме судейства не возникало. В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим. По-человечески понять руководство «Спартака», который и так переживает не лучшие времена, можно. И нас в Антверпене в полуфинале Кубка Кубков просто уничтожал. А когда я через пару лет напомнил об этом журналистам, тут же из УЕФА прислали запрос с требованием объяснений по поводу сказанного. Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну.

«Спартак» в Лиге Европы просто испугались

Дмитрий Новиков: — Недавно Александр Соболев сказал, что если бы «Спартак» не лишили права выступать в Лиге Европы, то он бы выиграл этот турнир. Как восприняли такое неожиданное заявление?

— Что ж, теперь я узнал, что Александр не только смелый форвард, но еще и парень с юмором. А какой классный гол он забил «Ростову»! Может быть, поэтому «Спартак» и не пустили в Лигу Европы, опасаясь, что с таким веселым и забивным форвардом он там всех порвет (смеется).

Дмитрий Новиков: — Тот же Соболев уверенно назвал «Спартак» фаворитом Кубка. А что скажете вы?

— Скажу, что полностью согласен с Александром. «Спартак» может выиграть Кубок, и матчами группового турнира Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией» это доказал. И просто обязан это сделать, чтобы в год 100-летнего юбилея клуба сезон не получился полностью провальным. То же самое недавно услышал от Георгия Джикия, который сказал, что выигрыш Кубка должен стать надеждой «Спартака» на следующий сезон. И уверенность капитана и форварда еще больше укрепляет веру в наш успех. Удачи вам, ребята!

«Алания» прошла «Зенит» в БЕТСИТИ Кубке России. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Денис Ионов: — В четвертьфинале Кубка «Алания» прошла «Зенит», а «Енисей» разгромил «Рубин». Что это — недооценка клубами премьер-лиги соперников или пренебрежительное отношение к самому турниру?

— Скорее, дело здесь в отношении к Кубку. К сожалению, с некоторых пор его воспринимают как проходной, второстепенный турнир. А вот в Англии команды бьются за два кубка. Да так, что только искры из глаз летят. У нас этот турнир — лучшая возможность засветиться для клубов ФНЛ. Для них и их болельщиков это большой праздник. Представляю, что творилось в моем Красноярске, где «Енисей» забил три мяча «Рубину». Или во Владикавказе, где народ, соскучившись по большому футболу, праздновал победу «Алании» над самим «Зенитом». Дай бог, чтобы после финала и у меня с горячими фанатами «Спартака» был для этого повод!

В «Локомотиве» меня уже ничего не удивляет

Виктор Станицын: — У вас есть какое-то объяснение тому, что, выйдя с первого места в плей-офф Лиги Европы, «Спартак» сейчас прочно осел на десятом месте в чемпионате?

— Извините, Виктор, но сам ваш вопрос заставляет меня ответить, что никаких объяснений этому нет. Вот вы удивляетесь, как можно, блестяще пройдя групповой этап Лиги Европы, так провалить чемпионат. Ведь не в обиду будет сказано, наверняка «Наполи» посильней «Нижнего Новгорода», а «Лестер» — «Ростова». Вот и думай тогда, почему в Европе команда смогла собраться, выложиться, оказаться сильней, а в домашнем, не самом сильном чемпионате, вспыхивала только от случая к случаю. Выходит, что-то не так внутри команды. А значит, здесь спрос только с игроков. Серьезный спрос!

Борис Рыков: — Некоторые журналисты недовольны, что Паоло Ваноли не провел для них ни одной открытой тренировки, а потому им сложно оценивать его работу. Насколько обоснованы такие претензии и обязан ли тренер проводить такие занятия?

— Если это не оговорено в регламенте чемпионата, то не обязан. Вот есть в договоре с телевидением требование об обязательном интервью тренеров и футболистов до и после матча — ты обязан его выполнять. Еще в еврокубках есть обязательное условие о пятнадцатиминутном допуске журналистов на предматчевое занятие. Все остальное — на усмотрение тренера. Думаю, что свою роль сыграло и стремление нынешних СМИ вытащить из увиденного что-то скандально-сенсационное. А ведь в тренировках всякое случается. Возможно, Ваноли этого опасается, и я его понимаю. И потом, работа тренера оценивается не по тому, как он ведет занятия, а по результатам и качеству проведенных его командой матчей.

Маркус Гисдоль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дмитрий Тушев: — Из «Локомотива» сбежал немец Маркус Гисдоль. И клуб доверил команду Марвину Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Дмитрия Лоськова с Олегом Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?

— Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак». У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь. А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Юрия Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов. А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше. И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома. А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему, уважаемый Дмитрий, меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.

То, что Аленичев заговорил о мечте вернуться в «Спартак», обнадеживает

Олег Савостин: — В одном из последних интервью Дмитрий Аленичев сказал, что мечтает когда-нибудь вернуться в «Спартак». Насколько для тренера рискованно входить одну реку дважды? Вот у Карпина в «Спартаке» это не получилось.

— По сей день вспоминаю, как великий Николай Петрович Старостин, который опекал меня, еще молодого тренера, не переставал говорить, что мечтает о том дне, когда за «Спартак» будут выступать только свои воспитанники. А уж тренировать должны только те, кто прошел через эту команду. Вот за второй вариант я по сей день голосую двумя руками. Потому, когда обсуждалась кандидатура очередного тренера «Спартака», я везде говорил, что им должен стать Аленичев, доказавший и у нас, и в Европе, что он личность. О чем, зная его порядочность, умение идти к цели и добиваться своего, нисколько не жалею. Что он еще раз подтвердил, пройдя с тульским «Арсеналом» от КФК до премьер-лиги. Да, не все получилось в «Спартаке», были срывы, но Дима не сдавался, строил свою команду. А на это нужно время, которого ему не дали. И то, что он был на верном пути, подтвердил выигрыш «Спартаком» долгожданного чемпионства. Но уже с итальянцем Каррерой, которому досталась команда, собранная Аленичевым. И то, что он сейчас заговорил о мечте вернуться в «Спартак», сделать его таким, в котором играл сам, меня радует и обнадеживает. Тем более что Дмитрий уже прошел испытание «Спартаком», после чего наверняка станет крепче и удачливей. Как, скажем, Унаи Эмери, который после «Спартака» выигрывал Лигу Европы, или Мурат Якин, потом возглавивший сборную Швейцарии. А «Лейпциг» с Доменико Тедеско сейчас на виду в бундеслиге. Что касается опасений по поводу двух заходов в одну реку, то Юрий Семин не побоялся вновь прийти в «Локомотив» и вернуть ему большие победы.

Футболисты ЦСКА. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Павел Клинских: — Недавно вы говорили, что проверкой реального уровня братьев Березуцких станет первый же кризис. Победой над «Динамо» ЦСКА его преодолел? С чем вы связываете спад армейцев?

— Хорошее начало весеннего отрезка чемпионата связывают с качественной работой селекционной службы, благодаря чему появились Гбамен из «Эвертона», Карраскаль из «Ривер Плейт», Языджи из «Лилля». Команда преобразилась, побежала, стала набирать очки. Но после пары обидных осечек просела, попала в полосу неудач. Ведь усиление состава никогда не было стопроцентной гарантией от срывов. Его еще надо обкатать, наиграть. А это время. Подобное случается и с опытными тренерами. Алексей Березуцкий попал в такую ситуацию впервые. И, естественно, стал искать выход из нее: варьировать тактику, делать перестановки в составе. Наконец во встрече с «Динамо» это сработало. И в плане психологии, особенно после неудачи в кубковом четвертьфинале со «Спартаком», эта победа особенно ценна. Но переоценивать ее и считать, что кризис позади, я бы не спешил. Скорее это начало выхода из него. А пока искренне желаю братьям ускорить этот процесс.

Тихон Гуреев: — Победа в 26-м туре над «Арсеналом» стала для «Рубина» первой после 7 марта. Такая полоса неудач казанцев — следствие потери большой группы легионеров?

— Очень на это похоже. Особенно болезненным стал уход датчанина Дрейера, исправно забивающего сейчас в родном чемпионате, и заводилы атак грузина Кварацкхелии, который теперь штампует голы в батумском «Динамо». Выяснилось, что «Рубин» оказался слишком зависимым от легионеров. А достойного резерва не нашлось. Отсюда затяжной спад в два с половиной месяца. Но Леонид Слуцкий из тех тренеров, кто уже немало повидал в футболе. И хотя выигрыш дома у буксующего «Арсенала» еще ни о чем не говорит, верю, что поправить дела Леониду Викторовичу удастся.

Игорь Дуднев: — За счет чего даже после потери Сердара Азмуна Сергею Семаку удалось сохранить атакующий тонус и игровую мощь «Зенита»?

— Думаю, что сработала тренерская дальновидность Сергея Богдановича. Кстати, его еще полузащитником отличало умение видеть в футболе на шаг веред. Вот и сейчас он уже заранее готовился, как теперь модно говорить, к импортозамещению. Как это было в «Зените» во времена ухода Халка, Витселя или Данни. Сейчас команда очень вовремя приобрела Юри Алберто и Сергеева. Кроме того, Семак продолжает верить в Дзюбу, который, я уверен, не сказал еще своего последнего слова. Плюс удачно выходит на замену Ерохин. Вот почему потеря Азмуна не стала проблемой для рвущегося к золоту «Зенита».

У Агаларова спартаковский характер

Иван Шпак: — Есть ли сейчас в РПЛ команда, которая могла бы составить реальную конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне?

— Мне всегда очень нравился Семак-футболист, с которым было легко и приятно работать в сборной. Нравится мне и Семак-тренер, сумевший в таком непростом клубе добиться трех титулов. Не вижу причин, чтобы не состоялась и четвертая. Если говорить о том, кто бы мог составить достойную конкуренцию в следующем сезоне, то, исходя из текущих событий нынешнего, ближе всех к этому «Динамо». У него ровный состав с талантливыми Захаряном, Тюкавиным, Грулевым. Есть яркие имена и среди легионеров. Словом, неплохой подбор во всех линиях, кроме частенько ошибающейся обороны. Но пока динамовцам явно не хватает стабильности. Это приходит с опытом борьбы за чемпионство, которого им явно еще не хватает. Отсюда потеря дома очков во встречах с соперниками из нижней части таблицы. Как это было, скажем, в матче с «Нижним Новгородом». У «Динамо» еще не закалился характер уверенно идущего к цели победителя. Возможно, этот процесс ускорят уроки нынешнего сезона. И тогда, в следующем, мы получим уже окрепшего конкурента «Зениту», о котором вы говорите.

Андрей Данилов: — Гамид Агаларов может стать лучшим бомбардиром РПЛ, но его команда рискует покинуть лигу. Видите ли вы его в каком-то другом клубе, которому он бы мог подойти по стилю?

— Признаюсь, я восхищаюсь упорством этого молодого человека. Быть лучшим снайпером чемпионата, выступая за команду, которая борется за выживание, не имея рядом звездных партнеров, может только настоящий форвард со спартаковским характером бойца. А такие в футболе во все времена были в цене. Не знаю планов Гамида, но не сомневаюсь, что спрос на его талант будет. А пока желаю ему провести ударную концовку сезона в «Уфе» и помочь ей сохранить свои позиции. Побольше тебе голов!

Максим Буренин: — Олег Иванович, не раздражает ли вас, что российские судьи во время матчей тратят так много времени на просмотры видеоповторов? Не изменилось ли после этого ваше отношение к появлению ВАР?

— Не раздражает. Ведь это делается ради справедливости. Честно говоря, как только появились ВАР, я подумал, что уж теперь это избавит судей от случайных ошибок. А на деле оказалось, что скандалов по поводу их решений стало еще больше. Надеюсь, что это временно, поскольку мы только начинаем осваивать абсолютно новый этап, в который вступил современный футбол. А потому, считаю, что ради справедливости можно по ходу матча потерпеть паузу и в пять, и в десять минут.

Илья Артемьев: — Если бы футбольные чиновники предложили российской сборной и клубам участвовать во всех турнирах при условии, что мы будем играть без своего гимна и флага, каким был бы ваш ответ?

— Я бы по-русски послал их куда подальше!