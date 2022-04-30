«Зенит» забьет три мяча «Локомотиву», «Динамо» может потерять очки. Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Дмитрий Тяпушкин и Александр Кутиков сделали прогнозы на матчи 27 тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Спартака», «Динамо» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин и музыкант, бас-гитарист и вокалист группы «Машина Времени» Александр Кутиков

«Рубин» — «Сочи»

Дмитрий Тяпушкин- 1:1. Леонид Викторович в сложном положении, он пытается навести порядок в «Рубине». Казанцы приложат максимум усилий ради результата в этой игре. «Сочи» — веселая и играющая команда, такой уж у них тренер, Владимир Федотов. Сыграют вничью.

Александр Кутиков — 1:2. Думаю, «Сочи» победит. По игре и по составу он явно сильнее «Рубина».

«Динамо» — «Урал»

Дмитрий Тяпушкин — 1:1. Шалимов пытается исправить положение, а «Динамо» еще цепляется за последние шансы на чемпионство. Думаю, упорство «Урала» сыграет свою роль.

Александр Кутиков — 2:0. Для меня «Динамо» — фаворит этого матча. Думаю, москвичи выиграют.

«Краснодар» — «Ростов»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Молодежь «Краснодара» показала себя в прошлом туре. Ростовчане после возвращения Карпина идут уверенной поступью, но думаю, они потратили очень много эмоций в этот период.

Александр Кутиков — 1:2. «Краснодар» потерял много игроков, а «Ростов» после возвращения Карпина заиграл более осмысленно, поэтому гости выиграют.

«Зенит» — «Локомотив»

Дмитрий Тяпушкин — 3:2. «Зенит» может в любой момент игры прибавить. Ход матча будет зависеть от счета, но питерцы все равно одержат победу.

Александр Кутиков — 3:1. У «Зенита» нет конкурентов в чемпионате в данное время. Ни по игре, ни по подбору футболистов.

«Спартак» — «Крылья Советов»

Дмитрий Тяпушкин — 1:2. Самарцы в последнем матче заслуживали большего. Игра «Крыльев» мне нравится, техническое оснащение игроков и тонкость в тактике мне импонируют. Они победят в Москве.

Александр Кутиков — 2:1. Думаю, дома «Спартак» все-таки выиграет.

«Химки» — «Уфа»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Противостояние команд из нижней части турнирной таблицы. «Химки» выиграют в один мяч.

Александр Кутиков — 1:1. Будет ничья, надеюсь, что результативная.

«Ахмат» — ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин — 0:1. У ЦСКА грамотная и отлаженная игра. Москвичи гораздо гибче «Ахмата» и одержат минимальную победу.

Александр Кутиков — 0:1. ЦСКА выиграет, у него хорошее нападение после зимней паузы и достаточно осмысленная, на мой взгляд, игра.

«Арсенал» — «Нижний Новгород»

Дмитрий Тяпушкин — 2:2. Обе команды должны набирать очки. «Арсеналу» победа нужна кровь из носа, но все матчи даются ему очень тяжело. Поставлю на результативную ничью.

Александр Кутиков — 1:1. «Нижний Новгород» соберется и сыграет с «Арсеналом» вничью в Туле. Думаю, ничья окажется результативной.