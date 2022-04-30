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Сегодня, 00:10

«Зенит» забьет три мяча «Локомотиву», «Динамо» может потерять очки. Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Дмитрий Тяпушкин и Александр Кутиков сделали прогнозы на матчи 27 тура РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тин Эдвай и Александр Ерохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Спартака», «Динамо» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин и музыкант, бас-гитарист и вокалист группы «Машина Времени» Александр Кутиков.

«Рубин» — «Сочи»

Дмитрий Тяпушкин- 1:1. Леонид Викторович в сложном положении, он пытается навести порядок в «Рубине». Казанцы приложат максимум усилий ради результата в этой игре. «Сочи» — веселая и играющая команда, такой уж у них тренер, Владимир Федотов. Сыграют вничью.

Александр Кутиков — 1:2. Думаю, «Сочи» победит. По игре и по составу он явно сильнее «Рубина».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Сочи

«Динамо» — «Урал»

Дмитрий Тяпушкин — 1:1. Шалимов пытается исправить положение, а «Динамо» еще цепляется за последние шансы на чемпионство. Думаю, упорство «Урала» сыграет свою роль.

Александр Кутиков — 2:0. Для меня «Динамо» — фаворит этого матча. Думаю, москвичи выиграют.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал

«Краснодар» — «Ростов»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Молодежь «Краснодара» показала себя в прошлом туре. Ростовчане после возвращения Карпина идут уверенной поступью, но думаю, они потратили очень много эмоций в этот период.

Александр Кутиков — 1:2. «Краснодар» потерял много игроков, а «Ростов» после возвращения Карпина заиграл более осмысленно, поэтому гости выиграют.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

«Зенит» — «Локомотив»

Дмитрий Тяпушкин — 3:2. «Зенит» может в любой момент игры прибавить. Ход матча будет зависеть от счета, но питерцы все равно одержат победу.

Александр Кутиков — 3:1. У «Зенита» нет конкурентов в чемпионате в данное время. Ни по игре, ни по подбору футболистов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

«Спартак» — «Крылья Советов»

Дмитрий Тяпушкин — 1:2. Самарцы в последнем матче заслуживали большего. Игра «Крыльев» мне нравится, техническое оснащение игроков и тонкость в тактике мне импонируют. Они победят в Москве.

Александр Кутиков — 2:1. Думаю, дома «Спартак» все-таки выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

«Химки» — «Уфа»

Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Противостояние команд из нижней части турнирной таблицы. «Химки» выиграют в один мяч.

Александр Кутиков — 1:1. Будет ничья, надеюсь, что результативная.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Уфа

«Ахмат» — ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин — 0:1. У ЦСКА грамотная и отлаженная игра. Москвичи гораздо гибче «Ахмата» и одержат минимальную победу.

Александр Кутиков — 0:1. ЦСКА выиграет, у него хорошее нападение после зимней паузы и достаточно осмысленная, на мой взгляд, игра.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

«Арсенал» — «Нижний Новгород»

Дмитрий Тяпушкин — 2:2. Обе команды должны набирать очки. «Арсеналу» победа нужна кровь из носа, но все матчи даются ему очень тяжело. Поставлю на результативную ничью.

Александр Кутиков — 1:1. «Нижний Новгород» соберется и сыграет с «Арсеналом» вничью в Туле. Думаю, ничья окажется результативной.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Нижний Новгород

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
28
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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