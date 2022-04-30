«Зенит» забьет три мяча «Локомотиву», «Динамо» может потерять очки. Прогнозы на 27-й тур РПЛ
Дмитрий Тяпушкин- 1:1. Леонид Викторович в сложном положении, он пытается навести порядок в «Рубине». Казанцы приложат максимум усилий ради результата в этой игре. «Сочи» — веселая и играющая команда, такой уж у них тренер, Владимир Федотов. Сыграют вничью.
Александр Кутиков — 1:2. Думаю, «Сочи» победит. По игре и по составу он явно сильнее «Рубина».
Дмитрий Тяпушкин — 1:1. Шалимов пытается исправить положение, а «Динамо» еще цепляется за последние шансы на чемпионство. Думаю, упорство «Урала» сыграет свою роль.
Александр Кутиков — 2:0. Для меня «Динамо» — фаворит этого матча. Думаю, москвичи выиграют.
Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Молодежь «Краснодара» показала себя в прошлом туре. Ростовчане после возвращения Карпина идут уверенной поступью, но думаю, они потратили очень много эмоций в этот период.
Александр Кутиков — 1:2. «Краснодар» потерял много игроков, а «Ростов» после возвращения Карпина заиграл более осмысленно, поэтому гости выиграют.
Дмитрий Тяпушкин — 3:2. «Зенит» может в любой момент игры прибавить. Ход матча будет зависеть от счета, но питерцы все равно одержат победу.
Александр Кутиков — 3:1. У «Зенита» нет конкурентов в чемпионате в данное время. Ни по игре, ни по подбору футболистов.
Дмитрий Тяпушкин — 1:2. Самарцы в последнем матче заслуживали большего. Игра «Крыльев» мне нравится, техническое оснащение игроков и тонкость в тактике мне импонируют. Они победят в Москве.
Александр Кутиков — 2:1. Думаю, дома «Спартак» все-таки выиграет.
Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Противостояние команд из нижней части турнирной таблицы. «Химки» выиграют в один мяч.
Александр Кутиков — 1:1. Будет ничья, надеюсь, что результативная.
Дмитрий Тяпушкин — 0:1. У ЦСКА грамотная и отлаженная игра. Москвичи гораздо гибче «Ахмата» и одержат минимальную победу.
Александр Кутиков — 0:1. ЦСКА выиграет, у него хорошее нападение после зимней паузы и достаточно осмысленная, на мой взгляд, игра.
Дмитрий Тяпушкин — 2:2. Обе команды должны набирать очки. «Арсеналу» победа нужна кровь из носа, но все матчи даются ему очень тяжело. Поставлю на результативную ничью.
Александр Кутиков — 1:1. «Нижний Новгород» соберется и сыграет с «Арсеналом» вничью в Туле. Думаю, ничья окажется результативной.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0