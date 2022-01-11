«Зенит» берет на сбор защитника из Казахстана. Зачем он Семаку?

22-летний Нуралы Алип из «Кайрата» будет тренироваться с чемпионами России в Дубае.

Звонок от «Аякса»

13 января «Зенит» отправится на первый зимний сбор — как и в прошлом году, сине-бело-голубые начнут подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. Полный список вызванных в Дубай неизвестен, но как минимум одна непривычная фамилия в нем будет: 22-летнего защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа. Контракт ему пока никто не предлагает: Meta-ratings.kz сообщает, что Алип поедет на просмотр. В инстаграме даже утекло официальное письмо от «Зенита» на имя гендиректора «Кайрата» Марата Баймуханова с просьбой отпустить футболиста.

Алип — центральный защитник, при необходимости может сыграть на левом фланге обороны или в опорной зоне. При Курбане Бердыеве «Кайрат» играет в три центральных защитника, Нуралы — постоянно в основе, в том числе в еврокубках: в этом сезоне Алип выходил с первых минут на отборочные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, провел все шесть туров группового этапа Лиги конференций. В сборной Казахстана 22-летний защитник тоже твердый футболист старта.

«Зенит» давно следит за Алипом — еще год назад президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев сказал в интервью Vesti.kz: «Официальных предложений по нему мы не получали. Были телефонные звонки от «Зенита», «Рубина» и «Аякса», но это только звонки, писем не было, просто эти люди знают меня».

Отступные — 5 миллионов долларов

Вообще клубы РПЛ нечасто устраивают просмотры для зарубежных футболистов. Но для «Зенита» это уже почти традиция. Два года назад с командой на сбор летал другой игрок «Кайрата» Бауыржан Исламхан, минувшим летом на просмотре в Петербурге находился белорусский вратарь Павел Павлюченко. Можно вспомнить и про Ильзата Ахметова, которого сине-бело-голубые брали в Австрию летом 2018-го — он хоть и россиянин, но уже тогда был достаточно известным футболистом.

Правда, ни с кем из озвученных игроков «Зенит» так и не подписал контракт. А с Исламханом вообще позже случился скандал: в декабре 2020-го полузащитника, перешедшего в «Аль-Айн», дисквалифицировали на два года за допинг.

Сейчас вероятность трансфера тоже невысока. Соглашение Алипа с «Кайратом» истекает только в следующем году, а отступные в нем — 5 миллионов долларов (сумму озвучивал президент клуба). Маловероятно, что «Зенит» активирует столь солидную опцию выкупа. Конечно, между клубами хорошие отношения и теоретически цену можно сбить, но ненамного. Даже контракт Дмитрия Чистякова «Зенит» летом выкупал у «Ростова» со скрипом, хотя защитник уже тогда доказал свой уровень.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Алипа в 1,7 миллиона евро — это самый дорогой казахский футболист, играющий в местном чемпионате.

Необходимая позиция

Вообще центральный защитник «Зениту» нужен. В обойме только Чистяков, Ловрен, Ракицкий и 19-летний Хотулев, которому штаб Семака не слишком доверяет (1 минута за весь текущий сезон). При этом команда осенью перестроилась на блок 3-Х-Х, контракт Ракицкого истекает через полгода, так что усиление позиции требуется. Алип — казахский футболист, а значит, не подпадает под лимит (граждане ЕАЭС не считаются легионерами). Следовательно, небольшая вероятность перехода есть. Хотя возможно и то, что Алипа берут для количества — при двусторонках защитников банально будет не хватать.

С «Кайратом» у «Зенита» выстроенные отношения — там играли Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, так что помощи казахского клуба удивляться не стоит. Важно и то, что в этой стране очень любят футбол, и даже поездка Исламхана на просмотр два года назад помогла «Зениту» увеличить число подписчиков и взаимодействий в соцсетях. Правда, Алип в Казахстане не так популярен, но все же повышение интереса к сине-бело-голубым обязательно будет.