«Спартаку» нужно учиться вскрывать «автобусы». Это маркер топ-команд
В 4-м туре Деян Станкович впервые столкнулся с максимально неудобным соперником — не по уровню, а стилистически. После домашнего разгрома от «Локо» на прошлой неделе (0:5) «Ахмат» перестроился на пять защитников, забыл про атаку и вышел терпеть с первой минуты, удерживая ничью.
Одиннадцать человек за линией мяча, мелкие фолы, затяжки времени голкипером Шелией и прочие попытки обрубить ритм игры — такая тактика убивает зрелищность, но другого выхода у Магомеда Адиева не было. «Спартак» хорош на открытом пространстве, а когда зоны заполнены, приходится мучительно вскрывать плотнейший блок в финальной трети.
В этом сезоне «автобусы» — редкость для РПЛ, большинство делает ставку на атаку. Так что перестраиваться приходится на ходу. И на примере «Спартака» понятно, насколько это тяжело. Тотальный контроль мяча, попытки зайти в штрафную через короткие розыгрыши и навесы со стандартов — можно собрать коллекцию доступных способов вскрыть оборону, но это не гарантирует результат. «Ахмат» спокойно отбился к перерыву, во втором тайме пару раз выбрался на чужую половину (причем довольно опасно) и уверенно отбился.
Потеря очков на своем поле — не катастрофа. По качеству футбола претензий к спартаковцам у Станковича наверняка нет. Но умение взламывать «автобусы» — один из маркеров топ-команд. При Деяне красно-белые наладили действия на встречных курсах и в свободных зонах, но теперь важно прокачать и новую тактическую модель. Которая после успеха «Ахмата», уверен, станет использоваться гостями Тушина гораздо чаще.
И это нормально. С аналогичной проблемой намучился и «Зенит» (особенно трудно пришлось после отъезда Малкома), к которому «Спартаку», кстати, ехать уже через две недели. И если в стартовых турах казалось, что в Питере вообще ни у кого не будет шансов, то теперь восприятие поменялось. Спасибо «Динамо», которое хотя и вернулось в столицу ни с чем, но выполнило стратегическую задачу для всей лиги, показав: сине-бело-голубые уязвимы, с ними вполне можно бороться.
Причем не прибегая к «автобусу» и другим способам убийства футбола. В этом плане я ожидал от Марцела Лички даже более осторожной тактики. Но бело-голубые не закрылись, как в прошлом сезоне, а разбивали прессинг, минимизировали (в отличие от прошлых соперников) количество острых моментов у своих ворот и забрали концовку.
В этом сезоне никто так не загонял «Зенит» на свою половину. Команда Лички превзошла и по ударам (12), и по xG (1,54 против 1,04 по данным Opta). Для сравнения: хозяева нанесли лишь 7 ударов по воротам Лунева, а после гола на 55-й минуте не пробили ни разу.
Понятно, что во многом — из-за комфортного счета. Но все же ключевым моментом стала травма Вендела, который только набрал праймовую форму и в субботу испепелял весь центр поля. Даже удивительно, что Глушенков забил чуть ли не сразу после ухода бразильца. Но в будущем — учитывая жесткость стыка и факт, что проблема в колене, — потеря Вендела точно скажется.
Как минимум — теперь «Зенит» точно не отпустит ни Клаудиньо, которому придется страховать в центре, ни самого Вендела. Как максимум — качество футбола, игровые связки (с тем же Глушенковым) и, соответственно, результативность пошатнутся.
Шанс минимальный, но им нужно пользоваться. И «Динамо» доказало: это возможно. Хотя понятно, что не всем.
Например, тот же «Ростов» приезжал в Санкт-Петербург в статусе одной из самых сбалансированных команд на старте сезона — и мы помним, чем все закончилось, 5:0.
В последнее время в хорошем смысле поражает «Локо», который оптимизировал атаку, перестал пропускать и выдал лучший старт со времен последнего чемпионского сезона. Но в его случае важно делать сноску на календарь и дождаться топ-соперников — раз уж мы меряем по «Зениту».
В следующем туре как раз дерби с ЦСКА. Который, правда, не в порядке: команду Марко Николича кидает от ярких разгромов до двух провалов в Краснодаре. Так что реальный потенциал пока размыт. Что вообще-то не очень характерно для сербского тренера — зайти так же уверенно, как в «Локо», уже не получилось. И пока к Николичу больше вопросов, чем поводов для восхищения.
Это же касается и «Краснодара». Мурада Мусаева столько критиковали на старте РПЛ, что сейчас просто несправедливо игнорировать прогресс. Причем обеспеченный под давлением и при очень ограниченных ресурсах: против ЦСКА в старте не вышли Кордоба и Смолов, Черников и Кривцов. Но были контроль мяча, доминирование и топ-интенсивность, позволившие дожать красно-синих на последних минутах.
«Краснодар» выдал свой лучший матч лета, но что мешает так играть на дистанции? И есть ли уверенность, что в следующем туре все, что обеспечило победу над ЦСКА, не рухнет?
Конечно, нет.
И в этом главное преимущество «Зенита». В отличие от конкурентов, в этом сезоне команда Сергея Семака стала максимально предсказуемой в хорошем смысле, надежной и, судя по сейву Латышонка после удара Нгамале с пенальти, еще и фартовой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0