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«Спартаку» нужно учиться вскрывать «автобусы». Это маркер топ-команд

«Спартак» в Москве не смог обыграть «Ахмат» в матче 4-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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11 августа. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Виллиан Жозе и Дарко Тодорович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — о ключевых событиях 4-го тура РПЛ.

В 4-м туре Деян Станкович впервые столкнулся с максимально неудобным соперником — не по уровню, а стилистически. После домашнего разгрома от «Локо» на прошлой неделе (0:5) «Ахмат» перестроился на пять защитников, забыл про атаку и вышел терпеть с первой минуты, удерживая ничью.

Одиннадцать человек за линией мяча, мелкие фолы, затяжки времени голкипером Шелией и прочие попытки обрубить ритм игры — такая тактика убивает зрелищность, но другого выхода у Магомеда Адиева не было. «Спартак» хорош на открытом пространстве, а когда зоны заполнены, приходится мучительно вскрывать плотнейший блок в финальной трети.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Потасовка Срджана Бабича и&nbsp;Антона Швеца. «Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата»

В этом сезоне «автобусы» — редкость для РПЛ, большинство делает ставку на атаку. Так что перестраиваться приходится на ходу. И на примере «Спартака» понятно, насколько это тяжело. Тотальный контроль мяча, попытки зайти в штрафную через короткие розыгрыши и навесы со стандартов — можно собрать коллекцию доступных способов вскрыть оборону, но это не гарантирует результат. «Ахмат» спокойно отбился к перерыву, во втором тайме пару раз выбрался на чужую половину (причем довольно опасно) и уверенно отбился.

Спартаковец Срджан Бабич и&nbsp;футболист &laquo;Ахмата&raquo; Антон Швец выясняют отношения во&nbsp;время матча.

Потеря очков на своем поле — не катастрофа. По качеству футбола претензий к спартаковцам у Станковича наверняка нет. Но умение взламывать «автобусы» — один из маркеров топ-команд. При Деяне красно-белые наладили действия на встречных курсах и в свободных зонах, но теперь важно прокачать и новую тактическую модель. Которая после успеха «Ахмата», уверен, станет использоваться гостями Тушина гораздо чаще.

И это нормально. С аналогичной проблемой намучился и «Зенит» (особенно трудно пришлось после отъезда Малкома), к которому «Спартаку», кстати, ехать уже через две недели. И если в стартовых турах казалось, что в Питере вообще ни у кого не будет шансов, то теперь восприятие поменялось. Спасибо «Динамо», которое хотя и вернулось в столицу ни с чем, но выполнило стратегическую задачу для всей лиги, показав: сине-бело-голубые уязвимы, с ними вполне можно бороться.

10 августа. «Зенит» обыграл «Динамо» (1:0).
Фото ФК «Зенит»

Причем не прибегая к «автобусу» и другим способам убийства футбола. В этом плане я ожидал от Марцела Лички даже более осторожной тактики. Но бело-голубые не закрылись, как в прошлом сезоне, а разбивали прессинг, минимизировали (в отличие от прошлых соперников) количество острых моментов у своих ворот и забрали концовку.

В этом сезоне никто так не загонял «Зенит» на свою половину. Команда Лички превзошла и по ударам (12), и по xG (1,54 против 1,04 по данным Opta). Для сравнения: хозяева нанесли лишь 7 ударов по воротам Лунева, а после гола на 55-й минуте не пробили ни разу.

Максим Глушенков и&nbsp;Диего Лаксальт. Хоть «Динамо» и проиграло «Зениту», оно имеет право поверить в реальность новой борьбы за чемпионство

Понятно, что во многом — из-за комфортного счета. Но все же ключевым моментом стала травма Вендела, который только набрал праймовую форму и в субботу испепелял весь центр поля. Даже удивительно, что Глушенков забил чуть ли не сразу после ухода бразильца. Но в будущем — учитывая жесткость стыка и факт, что проблема в колене, — потеря Вендела точно скажется.

Как минимум — теперь «Зенит» точно не отпустит ни Клаудиньо, которому придется страховать в центре, ни самого Вендела. Как максимум — качество футбола, игровые связки (с тем же Глушенковым) и, соответственно, результативность пошатнутся.

Шанс минимальный, но им нужно пользоваться. И «Динамо» доказало: это возможно. Хотя понятно, что не всем.

Например, тот же «Ростов» приезжал в Санкт-Петербург в статусе одной из самых сбалансированных команд на старте сезона — и мы помним, чем все закончилось, 5:0.

10 августа. «Локомотив» победил «Динамо» (Махачкала) (2:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В последнее время в хорошем смысле поражает «Локо», который оптимизировал атаку, перестал пропускать и выдал лучший старт со времен последнего чемпионского сезона. Но в его случае важно делать сноску на календарь и дождаться топ-соперников — раз уж мы меряем по «Зениту».

В следующем туре как раз дерби с ЦСКА. Который, правда, не в порядке: команду Марко Николича кидает от ярких разгромов до двух провалов в Краснодаре. Так что реальный потенциал пока размыт. Что вообще-то не очень характерно для сербского тренера — зайти так же уверенно, как в «Локо», уже не получилось. И пока к Николичу больше вопросов, чем поводов для восхищения.

Это же касается и «Краснодара». Мурада Мусаева столько критиковали на старте РПЛ, что сейчас просто несправедливо игнорировать прогресс. Причем обеспеченный под давлением и при очень ограниченных ресурсах: против ЦСКА в старте не вышли Кордоба и Смолов, Черников и Кривцов. Но были контроль мяча, доминирование и топ-интенсивность, позволившие дожать красно-синих на последних минутах.

10&nbsp;августа. &laquo;Краснодар&raquo; обыграл ЦСКА (2:1). Виллиан Роша и&nbsp;Эдуард Сперцян. Дивеев — главный бомбардир у Николича, но даже он не спас ЦСКА. У «Краснодара» — первая победа в РПЛ!

«Краснодар» выдал свой лучший матч лета, но что мешает так играть на дистанции? И есть ли уверенность, что в следующем туре все, что обеспечило победу над ЦСКА, не рухнет?

Конечно, нет.

И в этом главное преимущество «Зенита». В отличие от конкурентов, в этом сезоне команда Сергея Семака стала максимально предсказуемой в хорошем смысле, надежной и, судя по сейву Латышонка после удара Нгамале с пенальти, еще и фартовой.

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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 1 : 0
10.08 17:30
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