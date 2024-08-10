Армейцы отстают от «Зенита» на пять очков, «быки» — на шесть.

Не такая уж частая ситуация — 4-й тур, а команды уже пересекались, причем на этом же стадионе. Спасибо Кубку России — «Краснодар» и ЦСКА там встретились 10 дней назад, и «быки» оказались сильнее. Теперь Марко Николич приехал возвращать долги, чтобы приблизиться к «Зениту». Но вместо реванша его команда нарвалась на новые неприятности.

«Краснодар» подошел к матчу с серьезными изменениями в составе: Смолов не восстановился от повреждения, а Кордоба травмировался в Воронеже и, по словам Мурада Мусаева, пропустит около двух недель.

Черникова, чьи позиции казались незыблемыми еще в прошлом сезоне, тоже не оказалось в старте. Он уступил место на поле Кевину Ленини — автору победного мяча в кубковой встрече с армейцами. «Это конкуренция, — пояснил Мусаев. — Ленини провел очень хороший матч с ЦСКА, забил гол, а Черников получил время в матче с «Факелом». Мы проанализировали и приняли решение в пользу Ленини».

Николич тоже применил ротацию — вместо Келлвена вышел Гайич, вместе Файзуллаева — Жемалетдинов.

Но, как оказалось, на этом проблемы тренеров не закончились.

Уже на 16-й минуте Кайо трагически разбавил нудноватое начало матча — неудачно приземлился на газон после борьбы со Зделаром и травмировал колено. Характер повреждения пока неизвестен — но есть повод для тревоги: у Кайо уже были проблемы с «крестами».

Более скандальной (и страшнее) вышла травма Виллиана Роши, который наткнулся на открытые шипы Сперцяна. Армянский полузащитник бутсой проткнул голень бразильца — выглядело жутковато, Роша с окровавленным щитком и гематомой игру продолжить не смог. Удивительно, но Эдуард за этот фол не получил даже желтой карточки — хотя за похожее нарушение в прошлом сезоне на Зиньковском был удален и дисквалифицирован на две игры.

Дезориентированный кровавой паузой ЦСКА через несколько минут пропустил — Мозес и Батчи организовали красивый гол. Жоау бил из штрафной, мощно и хитро — Акинфеев оказался бессилен.

Так прямо перед перерывом ЦСКА упал в нокдаун. А через две минуты после начала второго тайма едва не улетел в нокаут: пробей Сперцян на пару сантиметров ниже, и мяч отскочил бы от перекладины не в линию, а прямо в сетку.

Избежав максимальных неприятностей, армейцы начали приходить в себя. Поначалу безуспешно, но на 68-й минуте защитник (!) Игорь Дивеев сравнял счет. Разумеется, никакого сольного прохода или яркого финта не выдал — не его функционал, — просто оказался в нужном месте в нужно время, подхватив отскок.

Этот гол стал для Дивеева уже четвертым в четырех матчах сезона — он с отрывом лучший бомбардир ЦСКА и второй во всем чемпионате. Конечно, после Глушенкова.

Но «Краснодар» не посыпался. Наоборот, хозяева тут же собрались, устроили навал и на 90+1-й минуте классно разыграли угловой: Сперцян навесил точно на Тормену, который не оставил шансов Акинфееву.

В оставшиеся семь добавленных минут армейцы пытались отыграться, но сил уже не осталось. «Краснодар» спокойно погасил всю опасность, дождался свистка и отправился в раздевалку — праздновать первую победу в РПЛ в этом сезоне.

А вот Марко Николичу будет о чем подумать — «Краснодар» ему пока не дается, место в топ-3 ускользнуло. Провалы в концовках, которые преследовали команду в прошлом сезоне, вернулись. А в следующем туре играть с «Локомотивом», который точно добавит новых проблем.