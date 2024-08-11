«Зенит» продолжил побеждать, но «Динамо» доказало, что с ним можно конкурировать
После невероятно мощного старта «Зенита», где соперники в трех матчах проигрывали с разницей минимум в четыре мяча, главные вопросы звучали так: а питерцам кто-то может создать хотя бы подобие конкуренции? Или каждый соперник будет мальчиком для битья?
Встреча команды Сергея Семака с «Динамо» дала ответ: с сине-бело-голубыми вполне можно играть если не совсем на равных, то близко к этому. У «Зенита» было минимальное преимущество, которое вполне можно отнести к статусу домашней для них встречи.
Москвичи не испугались грозного оппонента, часто используя высокий прессинг. Подопечные Марцела Лички и атаковали вполне качественно, и в обороне смотрелись уверенно, допустив лишь два по-настоящему голевых момента: Эракович не попал с нерабочей ноги в пустой угол после навеса, а Глушенков свою возможность традиционно реализовал. Однако в остальном гениального на старте сезона россиянина нейтрализовали. Как и Кассьерру, Клаудиньо и компанию. По данным Рустата, количество опасных моментов у команд равное — по пять. Вот только Глушенков свои шансы использует убийственно, Нгамале же у «Динамо» не забил сначала после навеса, когда перед ним оставался один Латышонок, а позже проиграл вратарю дуэль и пробивая пенальти.
Детали решили дело в пользу чуть более классной команды. Но и ничья выглядела бы вполне логичным результатом — по игре «Динамо» не смотрелось заметно хуже. С учетом нереализованного пенальти в концовке можно говорить, что «Зениту» повезло.
Питерцы добыли тяжелую домашнюю победу. «Динамо» оставило надежду, что РПЛ в этом сезоне не будет чемпионатом, где одна команда дойдет до очередного золота без малейшего сопротивления.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0