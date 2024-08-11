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«Зенит» продолжил побеждать, но «Динамо» доказало, что с ним можно конкурировать

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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10 августа. «Зенит» обыграл «Динамо» (1:0). Бителло, Вендел и Даниил Фомин.
Фото ФК «Зенит»
Константин Алексеев — о главном матче тура.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо

После невероятно мощного старта «Зенита», где соперники в трех матчах проигрывали с разницей минимум в четыре мяча, главные вопросы звучали так: а питерцам кто-то может создать хотя бы подобие конкуренции? Или каждый соперник будет мальчиком для битья?

Максим Глушенков. «Динамо» заставило «Зенит» нервничать. Но Глушенков и Латышонок все равно добыли победу

Встреча команды Сергея Семака с «Динамо» дала ответ: с сине-бело-голубыми вполне можно играть если не совсем на равных, то близко к этому. У «Зенита» было минимальное преимущество, которое вполне можно отнести к статусу домашней для них встречи.

Москвичи не испугались грозного оппонента, часто используя высокий прессинг. Подопечные Марцела Лички и атаковали вполне качественно, и в обороне смотрелись уверенно, допустив лишь два по-настоящему голевых момента: Эракович не попал с нерабочей ноги в пустой угол после навеса, а Глушенков свою возможность традиционно реализовал. Однако в остальном гениального на старте сезона россиянина нейтрализовали. Как и Кассьерру, Клаудиньо и компанию. По данным Рустата, количество опасных моментов у команд равное — по пять. Вот только Глушенков свои шансы использует убийственно, Нгамале же у «Динамо» не забил сначала после навеса, когда перед ним оставался один Латышонок, а позже проиграл вратарю дуэль и пробивая пенальти.

Детали решили дело в пользу чуть более классной команды. Но и ничья выглядела бы вполне логичным результатом — по игре «Динамо» не смотрелось заметно хуже. С учетом нереализованного пенальти в концовке можно говорить, что «Зениту» повезло.

Питерцы добыли тяжелую домашнюю победу. «Динамо» оставило надежду, что РПЛ в этом сезоне не будет чемпионатом, где одна команда дойдет до очередного золота без малейшего сопротивления.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Максим Глушенков
32
24
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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