Хоть «Динамо» и проиграло «Зениту», оно имеет право поверить в реальность новой борьбы за чемпионство

Игорь Рабинер — о главных событиях субботних матчей РПЛ.

Глушенков не только забил победный мяч, но и классно отрабатывал в обороне

Центральный матч старта сезона между двумя командами, к четвертому туру не потерявшими в РПЛ ни очка, в целом удался. И при этом показал, что «Зенит» досрочно короновали, на мой взгляд, рановато. Да, с большой долей вероятности на длинной дистанции петербуржцы возьмут свое, но их домашний матч с «Динамо» получился практически равным, даже если не брать сейв Евгения Латышонка с пенальти в концовке. Стопроцентному фавориту чемпионата, каковым считается клуб из Санкт-Петербурга, выигрывать подобные встречи полагается все-таки более убедительно. Хотя в первую очередь два новичка «Зенита», голкипер и главный герой Максим Глушенков, снова заслужили большие комплименты — последний не только забил решающий мяч, но и после перевода глубже из-за травмы Вендела отрабатывал в обороне и бросался под удары не хуже любого защитника.

Бело-голубым после никем не санкционированного (как ясно из слов и Марцела Лички, и Константина Тюкавина) удара Муми Нгамале с 11-метровой отметки, конечно, впору очень сильно досадовать. Но хорошая новость для них заключается в том, что весь старт нынешнего чемпионата говорит: команда матереет. Она стала надежнее в обороне, сбалансированнее, чем в прошлом сезоне, — в каком бы составе ни играла.

Сейчас, после возвращения в основу Фабиана Бальбуэны и Диего Лаксальта, он был уже почти оптимальным — но ведь и с юной парой центральных защитников Майсторович — Лепский, и без всей опорной зоны Лаксальт — Чавес — Фомин она не проседала. Наконец, по вратарской линии впечатление — и не только по субботнему матчу, но и по первым турам — такое же, как и у «Зенита»: «Динамо» ее принципиально усилило. Как и не пропустивший пока ни гола в премьер-лиге Латышонок, Андрей Лунев играет уверенно и стабильно. Удар Глушенкова в подкате в ближний угол с близкого расстояния отразить едва ли представлялось возможным — и то экс-вратарь «Зенита» сделал для этого все возможное.

Иногда счет 0:0, зафиксированный в первом тайме, вводит в заблуждение, но качество этих 45 минут мне понравилось, причем с обеих сторон. Приличные скорости и перестроения, взаимный высокий прессинг, минимум брака, отсутствие глупостей при оборонительных действиях и игры на вынос, стремление (и умение) обеих команд даже под жесточайшим давлением выходить из обороны через пас — все это производило приятное впечатление. Да, после супершанса у Вячеслава Караваева на 20-й секунде голевых моментов до перерыва был минимум, но не из-за плохой, нетворческой игры команд в атакующей фазе, а из-за хорошей — в переходных и оборонительной.

Максим Глушенков. Фото ФК «Зенит»

Заменой Гладышева на Карраскаля в перерыве Личка решил чинить то, что работает

Что же пусть чуть-чуть, но переломило ход игры в пользу «Зенита»? Мне кажется, Марцел Личка, при всем к нему уважении, решил заняться починкой того, что работало. Речь о выходе на замену вместо Ярослава Гладышева в перерыве Хорхе Карраскаля, который совершенно не попал в игру и только ближе к ее концу понял, где находится. Кажется, именно за такой футбол в нем в свое время разочаровался Владимир Федотов, да и Личке пришлось кое-какое время потерпеть.

Может, иные циничные болельщики «Динамо» даже и порадовались, когда колумбиец сразу после выхода на поле грубо атаковал Вендела, словно ножницами ему ногу обрезал, получив справедливую желтую карточку (красной там никак не было) и оставив «Зенит» без ключевого игрока — по словам Сергея Семака, его травма может быть достаточно серьезной. Но точное оперативное решение главного тренера сине-бело-голубых с переводом вглубь поля Клаудиньо, а также из атаки, тоже чуть глубже, на место «десятки» — Глушенкова зенитовскую игру ничуть не ухудшило. Зато Карраскаль стал весомой частью коллективной ошибки «Динамо», не отработав на фланге за Педро, который обыгрался в «стенку» с Клаудиньо и отдал внешней стороной стопы пас под решающий удар Глушенкова. А потом не раз летел в одиночку на трех-четырех зенитовцев и предсказуемо терял мяч.

Парадоксально, что в концовке, когда «Динамо» наконец заиграло на проектной мощности, именно Карраскаль после паса пяткой Эли Дасы попал мячом в руку Вильмару Барриосу и заработал для своей команды спасительный, как казалось, пенальти. Который, честно говоря, вызвал у меня сомнения.

Марцел Личка. Фото ФК «Динамо»

После Кукурельи критерии назначения пенальти за руку размыты до невозможности

После знаменитого «непенальти» Марка Кукурельи в матче Евро Германия — Испания критерии назначения 11-метрового за руку, на мой взгляд, размыты уже до невозможности. В четвертьфинале в Штутгарте мяч шел в створ, рука была явно отставлена и расширяла площадь тела, не было предварительного касания другой части тела игрока, то есть отсутствовал элемент случайности. А тут — и мяч не в створ, и касание мячом груди Барриоса перед рукой (почему-то это, оказывается, «смягчающим обстоятельством» не считается), которая к тому же была направлена ниже «трех часов».

По-прежнему считаю, что не назначать пенальти за руку Кукурельи было бредом. Даже если это соответствовало сегодняшним трактовкам — значит, трактовки бредовые. Но если уж там не назначили, тогда как назначать такой пенальти, как сейчас? Опять же — тут скорее вопрос к «серым зонам» в интерпретации правил игры, нежели лично к арбитрам этого матча.

А Латышонок, по его словам, был готов именно к удару Нгамале в левый от себя угол. Притом что камерунец лишь раз за время выступлений в «Динамо» исполнял 11-метровый — в послематчевой серии группового турнира Кубка России в прошлом году. И что Личка во флеш-интервью назвал человек пять из своей команды, кто между собой мог решать, кому пробить с точки, — и Нгамале в этом списке не было. Что ж, респект штабу «Зенита» за тщательную подготовку. Этому факту из интервью Латышонка удивился даже Андрей Аршавин.

Но мне тут интересно и одно расхождение в фактуре между Личкой и Тюкавиным. Если Марцел перечислил пятерку игроков, которая должна была оперативно, по своему состоянию, решать между собой, кому бить, то Константин сказал, что все точно знали, кто должен наносить удар, но к точке пошел другой футболист. На вопрос корреспондента, кто же должен был, форвард больше не стал откровенничать и ответил: «Не знаю». В общем, загадка. Которая привела к ситуативному хаосу и в конечном счете — к поражению.

Тем не менее победа «Зенита» дома с минимальным счетом при не реализованном соперником 11-метровом — точно не повод заявлять, будто у петербуржцев в этом сезоне конкурентами даже не пахнет. Несмотря на отсутствие потерь у чемпиона и лидера в первых четырех турах, и «Динамо», и «Локомотив» на данный момент отстают от них лишь на три очка, а сегодня к ним может присоединиться и «Спартак».

Игровой эпизод в матче «Краснодар» — ЦСКА. Фото ФК «Краснодар»

ЦСКА проиграл на последних минутах, но был очень плох в Краснодаре

В случае победы над «Краснодаром» второе место могло перейти от «Динамо» к ЦСКА, но красно-синие провели откровенно плохой матч на юге, как и недавно с теми же «быками» в Кубке. Хотя казалось, что после нуля побед и одного забитого мяча у хозяев при легком на бумаге календаре первых трех туров («Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Факел»), да еще и после новости о травме (травме ли?) Джона Кордобы у армейцев есть все, чтобы выйти на «Арену Краснодар» для игры на победу.

Первый тайм вообще получился ужасным. Южане после него вели 1:0, но обе команды играли в такое — футболом это назвать было сложно, — на фоне чего даже не суперзрелищный матч «Зенит» — ЦСКА представлялся чуть ли не феерией. Достаточно сказать, что и те и другие сзади нестерпимо долго перекатывали мяч (тут уместен новый мем от Валерия Карпина об игре его «Ростова» в начале второго тайма с «Рубином»: «Катали яйца»), поскольку соперник даже не пытался прессинговать. Это был какой-то трусливый и бездумный футбол худших образцов где-то десятилетней давности.

Если бы не грубость Эдуарда Сперцяна по отношению к Виллиану Роше (желтая карточка, хотя Марко Николич заявил о красной), которая повлекла за собой замену важнейшего центрального защитника ЦСКА на молодого Лукина, спустя минуту позволившего форварду «Краснодара» Мозесу беспрепятственно развернуться и выкатить голевую передачу на Батчи, — большой вопрос, появилась ли бы у «быков» возможность до перерыва открыть счет. На тот момент соотношение голевых моментов составляло строгие 0:0. Хотя комбинация у Са, Мозеса и Батчи получилась хорошая, но и Гайич не накрыл должным образом бьющего, вероятно, на мгновение отвлекшись на забегание Са.

В перерыве я задался вопросом: даже если команда Мурада Мусаева после трех ничьих выиграет в том же ключе, в каком был выигран первый тайм, и напряжение вокруг нее чуть спадет, зачем надо было увольнять Владимира Ивича, чтобы побеждать сейчас еще менее зрелищно, чем при нем?

Но по второму тайму к «быкам» вопросов не было. Вообще футбол после перерыва получился гораздо живее, однако в первую очередь благодаря хозяевам, едва не увеличившим счет уже на 47-й минуте. Официальный Telegram-канал «быков» заявил даже: «Не засчитан гол Сперцяна». Интересная формулировка, учитывая, что никакого гола после удара Эдуарда не было — мяч от перекладины отскочил четко в линию ворот. Там даже спорить было не о чем, и ни арбитр Москалев, ни ВАР ничего засчитывать не собирались. Впрочем, вскоре эсэмэмщики «Краснодара» некорректную формулировку исправили.

С приключениями, через ВАР, был засчитан ответный гол армейцев, который продолжил аномальную результативность Игоря Дивеева. У центрального защитника ЦСКА теперь четыре гола в четырех матчах РПЛ, все — с игры, и он — второй снайпер лиги. И самое поразительное, что после неудачного углового своей команды при быстрой контратаке «Краснодара» он на каком-то сверхъестественном чутье не побежал назад, остался в чужой штрафной — и дождался «обреза» краснодарцев, ответной атаки ЦСКА и отскока после двух ударов! Ассистент зафиксировал офсайд перед тем у Тамерлана Мусаева, но уже при первом повторе было видно почти наверняка, что положения вне игры не было — форвард находился минимум на одной линии с ногой Диего Косты. Видеопросмотр расставил все точки над i.

Но «Краснодар» ответил на неблагоприятное развитие событий так, что полностью наиграл на победный гол Тормены с углового в компенсированное время. В то время как ЦСКА совершенно не пожелал развивать успех, «быки» не просто не «поплыли», а рванули вперед забивать снова, создали несколько моментов и добились своего. Хозяева повторили сценарий последнего тура прошлогоднего чемпионата перед зимним перерывом, когда тоже было добавленное время, тоже угловой, тоже его исполнение Сперцяном — только автором гола стал Никита Кривцов.

Один удачный тайм за четыре матча пока не позволяет говорить о «Краснодаре» ничего определенного. А вот ЦСКА после казавшегося приличным старта неприятно удивил, сыграв пассивно и разбалансированно. Да еще и пропустив в концовке, что вызывает к жизни вопрос — в чем, собственно, разница со вторым сезоном Владимира Федотова, если и главная проблема сохранилась, и схема та же, с тремя центральными защитниками.

Возможно, мы выясним это в следующем туре, в важном для самоопределения обеих команд дерби с «Локомотивом». Который одержал в этом туре достаточно уверенную победу над крепким и организованным махачкалинским «Динамо» — 2:0, вошел в топ-3 и опередил ЦСКА.

Игорь Денисов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Денисов искренен, но не прав. Запретами ничего не добьешься

Игорь Денисов, работающий сейчас с детской командой «Торпедо», в...

А теперь — отступление, впрочем, связанное с последним капитаном чемпионской команды «Локомотива».

Игорь Денисов, работающий сейчас с детской командой «Торпедо», в интервью Нобелю Арустамяну заявил: «Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: «Смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю».

Гарик, как его называли в игровые времена, высказывается редко, но мощно. И абсолютно, скажу так, несистемно. Денисов небедный человек и чувствует в себе независимость говорить пусть наверняка не все, но многое из того, что думает. Это уже само по себе ценно, поскольку таких людей мало. Ему не надо никому льстить и ни перед кем угодничать, он может позволить себе оставаться собой. Денисов с его сегодняшним образом мышления — антикарьерист, и это прекрасно.

Но правильно ли запрещать российским детям смотреть российский футбол? Вопрос очень спорный, но что точно правильно — это с ранних лет формировать вкус, верные ориентиры, вызывать к жизни настоящие, не фальшивые мечты. Правда, сам он, забив победный мяч в финале Кубка УЕФА за «Зенит» в ворота «Рейнджерс» и став капитаном сборной России, так ни в какую топ-лигу и не уехал, даже не попробовал. И сегодня дети его слушают, не задавая вопросов, а завтра чуть подрастут, почитают о карьере своего тренера и зададутся английским вопросом-пословицей: почему он не практиковал то, что проповедует?

С другой стороны, чем плохо показать детям условного 19-летнего Батракова из «Локомотива», который штампует отличные голевые передачи со стандартов (с Махачкалой — опять), и на его примере дать понять: вот пацан, уже в основе одного из ведущих клубов нашей страны, и он попадает по мячу не один раз из пяти, а каждый его штрафной или угловой несет угрозу? А значит, и вы так можете, если будете работать как следует. Если же кто-то, как выражается Денисов, возомнит о себе и начнет ходить по полю — указывать на него, брать конкретный эпизод и объяснять: вот так делать нельзя.

Не уверен, что правильно что-то прямо запрещать. Во-первых, запретный плод сладок, и тактика со словом «нельзя» обычно работает в обратном направлении. Во-вторых, у этих самых детей папы-мамы могут болеть за российские клубы, жадно смотреть их матчи, брать туда ребенка — и у него станет возникать внутренний диссонанс: папа родной смотрит, а тренер — запрещает. Что делать?

Верно, мне кажется, не запрещать, а показывать, с чего надо брать пример, а с чего — ни в коем случае. Формировать верные образцы и понимание того, что путь к ним — долог, сложен, полон соблазнов и преодолений.

Живя в России, маленькому футболисту непросто добиться чего-то на международном уровне, и на пути к этому все равно в 90 процентах случаев через чемпионат России придется пройти: больше просто никуда не возьмут. И заведомо презрительным к нему отношением (а иного после запрета смотреть быть не может) едва ли добьешься стопроцентной отдачи, когда там окажешься.

Отдачи, которая, кстати, была у самого Денисова-игрока — что в «Зените», где он карьеру начинал, что в «Локомотиве», где он капитанством в чемпионской команде сезона-2017/18 (и громадным уважением со стороны Юрия Семина, которого на мякине не проведешь) ее закончил. Отдачи, без которой на следующий уровень никак не перейдешь.

В любом случае Игорь своей резкой и спорной цитатой поднял важную тему и взбудоражил тех в нашем футболе, кто перестал к себе критически относиться. И это уже хорошо, даже если с его посылом вы не согласны.