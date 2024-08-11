«Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата»
Символические удары по мячу в этом сезоне на домашних матчах «Спартака» получаются легендарными. Неделю назад его выполнял Олег Романцев. В это воскресенье — Ринат Дасаев и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. А Деян Станкович, которого в этот раз у скамейки напутствовал Никита Симонян, снова произвел в стартовом составе две замены. И если выход Литвинова в центре обороны был вызван травмой Чернова, то появление Денисова вместо Хлусевича — точечная ротация.
Естественно, постепенно привыкающие к хорошему болельщики красно-белых ждали продолжения победного банкета. Только «Ахмат» после домашних 0:5 от «Локомотива» предстал совсем другой командой, чем в прошлом туре. Как по форме — перестроившись на схему с тремя центральными защитниками (и впервые сыгравшим в этом чемпионате Жировым), так и по содержанию. В прошлом сезоне такие метаморфозы с грозненцами уже случались, ведь их серии из пяти побед (включая выигрыши у ЦСКА и «Краснодара») предшествовали унизительные 1:7 в матче с «Балтикой».
Максимальная плотность, высочайший уровень сопротивления и отработка каждого эпизода до конца — все это максимально осложняло «Спартаку» жизнь. А если попробовать расшифровать жесты Магомеда Адиева у бровки — тренер напоминал игрокам, насколько важно сохранять максимальную плотность при перестроениях. При этом — на взгляд со стороны — придраться к действиями «Ахмата» в обороне было сложно. Да, впереди у гостей до перерыва ничего не получалось (ноль ударов за 45 минут), но и красно-белые не далеко ушли.
По числу выстрелов и попаданий в створ математически все смотрелось более-менее прилично. По сути, ни одна из этих атак не имела высоких шансов принести результат. Если бы Угальде после паса Бонгонды из центра штрафной ударил чуть сильнее и точнее — всего лишь сослагательное наклонение. Против классического оборонительного «автобуса», с которыми «Спартак» в этом сезоне еще не сталкивался, не был привычно заметен даже Барко, который, казалось, умеет все. Но выяснилось, что у Станковича в запасе был план Б. Причем совсем небанальный.
Формально Маркиньос вышел вместо Зиньковского. Но если с «Крыльями» это была перестановка строго по позиции, то сейчас бразилец скорее выполнял роль правого инсайда, На пару с Барко они по ситуации брали на себя роль «десятки», а за счет смещений перегружали полуфланги. Причем левее периодически уходил Угальде, растягивая оборону и давая больше пространства Виллиану Жозе. Экс-форвард «Бетиса» пока не набрал оптимальные кондиции, однако показал, какие его сильные стороны можно использовать. А именно — умение зацепиться за мяч, сыграть на партнера или выступить адресатом навесов в штрафную.
«Ахмату» потребовалось какое-то время, чтобы разобраться во всех этих хитросплетиях. Однако воспользоваться непродолжительной растерянностью соперника красно-белым не удалось, после чего все вернулось к типичной для первого тайма картине. Важное отличие — грозненцы стали чаще и по-настоящему остро огрызаться. Чего стоит пара моментов с участием Богосаваца. Перекроенная схема хозяев была «Ахмату» в чем-то на руку, потому как после ухода Пруцева количество полузащитников с должными оборонительными навыками сократилось до одного Умярова.
Зато чистых форвардов на последних минутах после выхода Мелешина вместо Бонгонды стало сразу трое. И количество могло перерасти в качество, когда оборону вспорол пас Литвинова, а Мелешин выкатил Виллиану. Убойнее позиций, кажется, не бывает, однако мяч остановила голова Адамова. «Ахмат» третий раз подряд добился в Тушине нулевой ничьей, а «Спартак» упустил возможность сравняться по набранным очкам с «Динамо» и «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0