«Получу 10 матчей дисквалификации, если скажу, что думаю о судьях». Тренеры «Спартака» и «Ахмата» — после 0:0 в Москве
Адиев: Я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут
— Довольно тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, особенно в первом тайме. Мы не могли выйти из-под давления. Потом начало что-то в атаке у нас завязываться. В обороне сыграли достойно, но и свои шансы имели. Жаль, не забили. С точки зрения защиты — матч хороший. С точки зрения атаки — надо добавлять.
— Какие ошибки вы допустили в матче с «Локомотивом»? Как сегодня их исправляли?
— Выводы были связаны с нашими первыми двумя матчами. Надо было увеличивать атакующий потенциал, потому произвели определенные перестроения. Но, как показал матч с «Локо», мы оказались не совсем готовы к таким переменам. Так что после 0:5 надо было откатиться к нашим заводским настройкам. Было ясно, что «Спартак» будет владеть преимуществом. Мы отошли от своих атакующих действий в пользу обороны, чтобы не давать разгоняться спартаковцам на флангах.
— Затягивание времени Шелией — это ваша установка или его личная манера игры?
— Я не настолько глупый человек чтобы с первой минуты тянуть время. Ни я, ни один тренер в мире этого не скажет. Есть определенная специфика игры, футболисты это чувствуют. В первом тайме мы не могли выйти из-под давления «Спартака». Но Шелия тоже не самоубийца — у нас не клеится в атаке, а он туда будет мяч подкидывать. В первом тайме мы один раз убежали в быструю атаку, а мальчик не бросил нам быстро мяч — он тоже это понял. Так что это жизненные вещи. Я не виню ни Шелию, ни того мальчика.
— Как «Ахмат» будет исправлять игру в атаке? Когда команда начнет забивать?
— Есть набор креативных игроков, которые к нам пришли. За счет их потенциала мы и будем усиливать свою атаку. Просто надо их чуть-чуть встроить в игру.
— Почему сегодня не вышел на поле Бериша?
— Это было мое решение. Есть определенное планирование: у нас 6 матчей за 20 дней. Я решил равномерно распределить нагрузку.
— Учитывали ли вы низкорослую атаку «Спартака» при подготовке к матчу?
— Конечно. И тут мы чувствовали свое преимущество. Но «Спартак» в первом тайме именно поэтому пытался входить в штрафную через низкие передачи. Нам было важно не давать им пространства на флангах. Во втором тайме у них вышел высокий форвард, и мы поняли, что будет больше передач верхом.
— Есть ли еще необходимые позиции для усиления в «Ахмате»?
— Летом уже нет. До зимнего окна будем играть этим составом. Руководство выполнило мои пожелания по усилению позиций. Единственное, что плохо, — новички приехали только к началу чемпионата. Пока у них нет недельных циклов, не самая оптимальная форма. В сентябре будет пауза, будем их подводить. Но любого тренера спросите про усиление — каждый скажет, что всегда оно нужно.
Станкович: Я всех считаю игроками основы
— «Спартак» третий год не может выиграть у «Ахмата». Как вы готовились к этому матчу?
— Я живу сегодняшним днем. Мы хотели любой ценой выиграть. Я рискнул, поскольку победа была необходима. И мы ее заслуживали. Если это тот тип футбола, которому нам предстоит противостоять, мы найдем решение.
— Насколько тяжело вам было себя сдерживать по ходу игры из-за манеры работы арбитра?
— Не хочу комментировать работу судей. Если я скажу все, что думаю, получу 3-4-5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались игре полностью.
— Прокомментируйте замены, которые вы сегодня производили.
— Не стану объяснять. Это моя работа и мои решения. У нас могут быть разные точки зрения, но своих ребят я буду защищать до смерти. Стартовый состав для меня — 20 с лишним игроков. Я всех считаю игроками основы. Выводы мы делаем на основе того, как идет работа в тренировочном цикле.
— Оцените игру Маркиньоса на позиции «восьмерки».
— Для меня он скорее был «десяткой» сегодня. При низком блоке, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот, Барко и Маркиньос сегодня были двумя «десятками». Далее — Угальде и Бонгонда, а потом и Виллиан — форварды. Даже на тренировках очень тяжело вскрывать оборону, играя шесть на шесть. А сегодня было восемь против десяти на 20-25 метрах поля. Маркиньос же может быть и вингером, и «десяткой». Уверен, на длинной дистанции он себя покажет. Но сегодня не только он, но и многие другие заслуживают комплиментов.
— Как вам игра Литвинова, который вновь вышел в центре обороны?
— Литвинов был феноменален! Это золотой игрок. Очень нравится работать с ним, тренировать его. Это настоящий лев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0