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11 августа, 23:15

«Получу 10 матчей дисквалификации, если скажу, что думаю о судьях». Тренеры «Спартака» и «Ахмата» — после 0:0 в Москве

Станкович не стал комментировать работу судей в матче «Спартак» — «Ахмат»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Деян Станкович и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция Деяна Станковича и Магомеда Адиева.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Ахмат

Адиев: Я не настолько глуп, чтобы тянуть время с первых минут

— Довольно тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, особенно в первом тайме. Мы не могли выйти из-под давления. Потом начало что-то в атаке у нас завязываться. В обороне сыграли достойно, но и свои шансы имели. Жаль, не забили. С точки зрения защиты — матч хороший. С точки зрения атаки — надо добавлять.

— Какие ошибки вы допустили в матче с «Локомотивом»? Как сегодня их исправляли?

— Выводы были связаны с нашими первыми двумя матчами. Надо было увеличивать атакующий потенциал, потому произвели определенные перестроения. Но, как показал матч с «Локо», мы оказались не совсем готовы к таким переменам. Так что после 0:5 надо было откатиться к нашим заводским настройкам. Было ясно, что «Спартак» будет владеть преимуществом. Мы отошли от своих атакующих действий в пользу обороны, чтобы не давать разгоняться спартаковцам на флангах.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Потасовка Срджана Бабича и&nbsp;Антона Швеца. «Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата»

— Затягивание времени Шелией — это ваша установка или его личная манера игры?

— Я не настолько глупый человек чтобы с первой минуты тянуть время. Ни я, ни один тренер в мире этого не скажет. Есть определенная специфика игры, футболисты это чувствуют. В первом тайме мы не могли выйти из-под давления «Спартака». Но Шелия тоже не самоубийца — у нас не клеится в атаке, а он туда будет мяч подкидывать. В первом тайме мы один раз убежали в быструю атаку, а мальчик не бросил нам быстро мяч — он тоже это понял. Так что это жизненные вещи. Я не виню ни Шелию, ни того мальчика.

— Как «Ахмат» будет исправлять игру в атаке? Когда команда начнет забивать?

— Есть набор креативных игроков, которые к нам пришли. За счет их потенциала мы и будем усиливать свою атаку. Просто надо их чуть-чуть встроить в игру.

Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему сегодня не вышел на поле Бериша?

— Это было мое решение. Есть определенное планирование: у нас 6 матчей за 20 дней. Я решил равномерно распределить нагрузку.

— Учитывали ли вы низкорослую атаку «Спартака» при подготовке к матчу?

— Конечно. И тут мы чувствовали свое преимущество. Но «Спартак» в первом тайме именно поэтому пытался входить в штрафную через низкие передачи. Нам было важно не давать им пространства на флангах. Во втором тайме у них вышел высокий форвард, и мы поняли, что будет больше передач верхом.

— Есть ли еще необходимые позиции для усиления в «Ахмате»?

— Летом уже нет. До зимнего окна будем играть этим составом. Руководство выполнило мои пожелания по усилению позиций. Единственное, что плохо, — новички приехали только к началу чемпионата. Пока у них нет недельных циклов, не самая оптимальная форма. В сентябре будет пауза, будем их подводить. Но любого тренера спросите про усиление — каждый скажет, что всегда оно нужно.

Магомед Адиев и Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станкович: Я всех считаю игроками основы

— «Спартак» третий год не может выиграть у «Ахмата». Как вы готовились к этому матчу?

— Я живу сегодняшним днем. Мы хотели любой ценой выиграть. Я рискнул, поскольку победа была необходима. И мы ее заслуживали. Если это тот тип футбола, которому нам предстоит противостоять, мы найдем решение.

— Насколько тяжело вам было себя сдерживать по ходу игры из-за манеры работы арбитра?

— Не хочу комментировать работу судей. Если я скажу все, что думаю, получу 3-4-5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались игре полностью.

Деян Станкович и&nbsp;Магомед Адиев. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Онлайн-трансляция матча РПЛ

— Прокомментируйте замены, которые вы сегодня производили.

— Не стану объяснять. Это моя работа и мои решения. У нас могут быть разные точки зрения, но своих ребят я буду защищать до смерти. Стартовый состав для меня — 20 с лишним игроков. Я всех считаю игроками основы. Выводы мы делаем на основе того, как идет работа в тренировочном цикле.

— Оцените игру Маркиньоса на позиции «восьмерки».

— Для меня он скорее был «десяткой» сегодня. При низком блоке, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот, Барко и Маркиньос сегодня были двумя «десятками». Далее — Угальде и Бонгонда, а потом и Виллиан — форварды. Даже на тренировках очень тяжело вскрывать оборону, играя шесть на шесть. А сегодня было восемь против десяти на 20-25 метрах поля. Маркиньос же может быть и вингером, и «десяткой». Уверен, на длинной дистанции он себя покажет. Но сегодня не только он, но и многие другие заслуживают комплиментов.

Спартаковец Срджан Бабич и&nbsp;футболист &laquo;Ахмата&raquo; Антон Швец выясняют отношения во&nbsp;время матча.

— Как вам игра Литвинова, который вновь вышел в центре обороны?

— Литвинов был феноменален! Это золотой игрок. Очень нравится работать с ним, тренировать его. Это настоящий лев.

Деян Станкович
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
2
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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