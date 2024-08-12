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Сегодня, 08:30

«Спартак» все еще сырая команда без костяка. Станкович не нашел инструментов, чтобы взломать «автобус»

«Спартак» дома сыграл в нулевую ничью с «Ахматом»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Игорь Рабинер — о нулевой ничьей с «Ахматом».
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Ахмат

Безбородов мог отсудить лучше, но к отсутствию победы «Спартака» это отношения не имеет

Главное, чтобы после этих 0:0 «Спартак» не пошел по ложному пути и не начал ныть, что:

  1. «Ахмат» поставил «автобус» и большую часть матча совсем не стремился контригре, то есть футбол, дескать, встретился с антифутболом;

  2. Владислав Безбородов своим судейством и, в частности, разным подходом к демонстрации карточек игрокам двух команд «Спартаку» якобы что-то сломал.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Потасовка Срджана Бабича и&nbsp;Антона Швеца. «Спартак» Станковича еще не идеален. Красно-белых остановил «автобус» «Ахмата»

Все гораздо проще. «Спартак» просто не нашел способа совладать с типичной и предсказуемой тактикой приезжей команды из нижней части таблицы. Он что, хотел всегда сладких булочек вроде «Химок» и «Крыльев»? На победу он не наиграл и проиграть (момент Богосаваца) мог с той же вероятностью, что и выиграть (момент Виллиана Жозе). Нулевая ничья — абсолютно по делу.

Что касается рефери, проводившего трехсотый матч в РПЛ, то во втором тайме определенные вопросы к нему были. У «Спартака» каждый фол отмечался желтой карточкой, у «Ахмата» же Гамид Агаларов откровенно хватал за футболку Тео Бонгонду — предупреждение получил позже за другое, Гиорги Шелия тянул время с первой минуты при вводе мяча от ворот — желтую схлопотал только в самой концовке. При этом не могу сказать, что решения Безбородова повлияли на ход матча — они не более чем вносили в игру ненужную нервозность. И к ее исходу никакого отношения не имеют. Поэтому хорошо, что Станкович хоть одной фразой, но дал понять, что сильно недоволен судейством, но развивать эту тему не стал, сказав, что в противном случае его дисквалифицируют. Еще лучше, что он не связал этот фактор с результатом — по крайней мере публично.

Умение взламывать «автобусы» должно быть непременным свойством классной команды. Ни при какой схеме в этом матче «Спартак», как ни старался, этого умения не показал. А «Ахмат» ни на мгновение не терял концентрации при обороне и не собирался переходить в атаку большими силами. В первом тайме цель команды Магомеда Адиева (в прошлом туре, напомню, получившей дома 0:5 от «Локомотива») была вообще одна — не дать сыграть «Спартаку», а во втором можно уже было и поймать красно-белых на контратаке. Первое удалось от и до, второе — едва не получилось. Так или иначе, план Адиева сработал, план Деяна Станковича — нет. Пространство у «Спартака» и, в частности, у Эсекиэля Барко отсутствовало в принципе. И это было абсолютно ожидаемо и нормально.

Единственный более или менее реальный момент до перерыва возник у Манфреда Угальде. В остальном «Спартак» играл медленно, предсказуемо. Барко партнеры искали слишком мало. Он очень хотел мяча и открывался под него, но далеко не всегда получал. Может, ему самому стоило больше смещаться на края, перегружать фланги, где пространства больше, делать забегания — вроде того, что днем ранее удалось игроку «Краснодара» Са и на мгновение отвлекло Милана Гайича от наносившего голевой удар Батчи.

Спартаковец Срджан Бабич и&nbsp;футболист &laquo;Ахмата&raquo; Антон Швец выясняют отношения во&nbsp;время матча.

После такого матча «Спартака» в атаке у Соболева может появиться шанс на реабилитацию

В первом тайме казалось, что для более эффективной игры против такого соперника нужен большой форвард. Но вот вышел Виллиан Жозе (при этом остался Угальде) — и что, стало лучше? Может, даже хуже — ведь у «Спартака» остроты не прибавилось, а у «Ахмата» появилась контригра. С Александром Соболевым или Шамаром Николсоном было бы лучше? Тоже не факт. Но оказавшийся в тупиковой ситуации Соболев из-за такой игры «Спартака» против «автобуса» теперь имеет чуть больше шансов быть реабилитированным, а не бегать по кругу до зимы. Впрочем, в этом плане все зависит от поведения и работы самого нападающего, если его до конца трансферного окна так никуда и не пристроят.

От Станковича через пару месяцев после его прихода в «Спартак» было бы странно ждать выстроенной позиционной атаки. Хотя его работа в таких клубах, как «Црвена звезда» и «Ференцварош», соперники которых по чемпионатам Сербии и Венгрии нередко стояли сзади своими «Ахматами», стопроцентно заставляла много работать в этом направлении. Но с учетом того, что позиционное наступление — самая сложная и медленнее всего тренируемая часть футбола, а при Абаскале и Слишковиче его у спартаковцев также не было, тут в любом случае придется потерпеть.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Виллиан Жозе и&nbsp;Дарко Тодорович. «Спартаку» нужно учиться вскрывать «автобусы». Это маркер топ-команд

Проблемным пока видится левый фланг атаки, где старт сезона совершенно не задался у Антона Зиньковского. А чего ждать от Маркиньюса, нам, в отличие от Станковича, только предстоит выяснить. Но второй тайм матча с «Ахматом» оптимизму в этом направлении способствует не особо. Как и ситуация в опорной зоне.

На самом деле очевидно, что Станкович пока далек от окончательного определения стартового состава и даже его костяка. Только за четыре тура чемпионата (Кубок, на групповой стадии изначально заточенный под эксперименты, не беру) в основе выходили уже 18 футболистов, из которых все четыре раза — только Максименко, Бабич, Умяров и Бонгонда (не уверен, что две последние фамилии в таком контексте сильно порадуют болельщиков). По три — Чернов, Рябчук, Хлусевич, Барко и Угальде. По два — Денисов, Зобнин, Зиньковский и Пруцев. По одному — Медина, Зорин, Соболев, Игнатов и Литвинов (тут интересно обратить внимание, что Медина, Зорин и Соболев вышли с первых минут с «Оренбургом», и больше такого ни с одним из них не происходило). Ноль в этой графе пока у Мартинса, Маслова, Мелешина и двух новичков — Виллиана Жозе и Маркиньюса. Так что о твердом костяке из семи-восьми футболистов пока говорить трудно, а это и отличает уже сформировавшуюся команду от сырой — даже если Станкович говорит, что считает основными двадцать игроков.

Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для любых крайностей в отношении Станковича время еще не настало. Но «Спартак» обязан воспользоваться очень удачным календарем

Так же, как смешно было провозглашать появление нового прекрасного «Спартака» после побед над «Химками», «Динамо» на Кубок и «Крыльями» и воспевать Деяна Станковича, нелепо кричать после 0:0 с «Ахматом», как в «Бриллиантовой руке»: «Шеф, усе пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» И уничтожать Деяна Станковича.

Рано, очень рано при новом тренере и группе новичков для любых крайностей в обе стороны. Для обоснованного вывода о том же Гильермо Абаскале потребовалось полтора года — полсезона позитивной обманки и календарный год застоя и растущей бессмыслицы.

Сейчас время наблюдать и фиксировать детали, не более. Узнали, например, соперники Барко, вчера подстроились и закрыли — обезвредив разом и Угальде, игрока хорошего, но довольно зависимого. Какой будет реакция? Какими — изменения? Навсегда ли, например, в опорной зоне закреплен Наиль Умяров? Может, чтобы игра в центре поля стала более умной, без по крайней мере попытки встроить туда Руслана Литвинова не обойтись? Хоть Станкович и говорил, что видит его в первую очередь в центре обороны.

Деян Станкович и&nbsp;Манфред Угальде. «Получу 10 матчей дисквалификации, если скажу, что думаю о судьях». Тренеры «Спартака» и «Ахмата» — после 0:0 в Москве

Да, стартовый матч с «Оренбургом» — провал, но дальше все идет плюс-минус в пределах нормы для такой команды, как «Спартак» в его сегодняшнем состоянии. Семь очков после четырех матчей с такими соперниками — маловато, но не плохо. Если через неделю красно-белые извлекут уроки и обыграют в Воронеже «Факел», который идет на последнем месте, — десять очков в пяти матчах станут вполне пристойным стартом.

Дальше — «Зенит» в Питере (где, как показал Владимир Слишкович, взять хотя бы очко тоже не за гранью фантастики, главное — не думать о себе слишком много), но за ним снова матчи с оппонентами из середины и низа — дома «Рубин», в гостях Махачкала. То есть в первых восьми турах — один топовый соперник.

Из этого отрезка Станковичу нужно набрать как можно больше очков и узнать о своих игроках максимум, а заодно наилучшим образом отладить команду для периода, который начнется с дерби против «Динамо» 22 сентября: за бело-голубыми пойдут «Локомотив», «Ростов» и «Краснодар».

Календарь этому благоприятствует. Он просто идеальный, и если подойти к девятому туру не в тройке, то пенять «Спартак» сможет только на себя.

Александр Соболев
Деян Станкович
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
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Оренбург – Акрон
 2 : 2
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