Сбор гуманитарки и помощь «Зенита» и ЦСКА. Как курский «Авангард» переживает вторжение в свою область

«Мы не боимся».

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В ходе боев и в результате обстрелов многие приграничные поселки были частично разрушены, а десятки тысяч человек отправились в эвакуацию.

Курский футбольный клуб «Авангард» не остался в стороне — корреспондент «СЭ» пообщался с его представителями.

Погиб болельщик «Авангарда» — он был фельдшером

По информации Минздрава, на 7 августа в Курской области пострадал 31 человек. По тем же сводкам, в результате нападения погибли пять человек — среди них трудник местного монастыря, беременная женщина, молодой человек, фельдшер и водитель скорой помощи.

«Авангард» не избежал беды — вышеупомянутый фельдшер, Александр Чекалин, был болельщиком сине-белых. Более того, его сын (2017 г. р.) занимается в молодежке «Авангарда». Само собой, ФК не оставил мальчишку без поддержки — внутри коллектива устроили сбор средств, в котором поучаствовали персонал и футболисты. Фанаты тоже не остались в стороне и устроили свой сбор. Погибший в результате удара украинского дрона экипаж скорой помощи будет представлен к госнаградам. Увы, посмертно.

Помогает вся Россия

С момента вторжения многие регионы России подключились к помощи курянам. Футбольный мир не исключение, сразу несколько клубов пришли на выручку «Авангарду».

«Мы сделали пост, хотели привлечь внимание футбольной общественности, — говорит Иван Чернышев, пресс-атташе «Авангарда». — Отклик очень большой. Поддержали клубы второй лиги, первой, РПЛ».

Курянам оказали не только информационную поддержку — «Ленинградец», с которым «Авангарду» предстоит играть в следующем туре, организовал сбор гуманитарной помощи у касс стадиона в день игры.

А «Крылья Советов» пообещали отправить все средства, вырученные от продажи билетов 9 и 10 августа, на помощь пострадавшим жителям Курской области. «Зенит» забрал в «Газпром-Академию» детей 2011 года рождения — до 19 августа. В ЦСКА тоже приютили молодых курян — команду 2012 года. Они будут тренироваться с армейцами, обмениваться опытом, а также посетят две домашние встречи красно-синих.

Стадион «Трудовые резервы» в Курске. Фото ФК «Авангард» (Курск)

Временный переезд

«Авангард» не только принимает помощь, но и старается максимально ее оказывать. Как уже сказано выше, клуб собирает деньги на гуманитарную помощь. «На все, что соберем, закупим предметы первой необходимости и отвезем в пункты временного размещения. Людям нужна помощь, с каждым днем их там все больше и больше. ПВР знаем, свяжемся с администрацией, уточним, кому и где больше необходима поддержка», — говорит Чернышев.

Но этим помощь не ограничивается.

«Мы стараемся помогать во всем, где нужны. Наши ребята из ЮФЛ готовили площадку для полевой кухни, а также для пунктов временного размещения.

Огромное желание было у футболистов сдать кровь в первые дни, но от этой идеи пришлось отказаться. В реалиях тренировочных циклов трудно выделить целый день на сдачу, а заниматься потом не рекомендуется целые сутки», — добавил пресс-атташе.

Пресс-атташе «Авангарда» Иван Чернышев. Фото Соцсети Ивана Чернышева.

На данный момент инфраструктура клуба не пострадала — стадион и тренировочная база целы. Но в целях безопасности на некоторое время «Авангард» в полном составе переедет из Курска в Орел. На август у всех команд сине-белых было запланировано 10 домашних матчей.

«У нас боевая команда, все помогают, включаются. Кто-то финансово, кто-то — предметами первой необходимости. Юноши с родителями выезжали оказывать гуманитарную помощь. «Авангард» всех возрастов не остается в стороне. И не боится», — заявил Чернышев.

Курский «Авангард» выступает во второй лиге, дивизионе А. После трех туров он занимает в своей группе третье место.