«Факел» сыграет с «Акроном» без зрителей

Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдет при пустых трибунах.

Данное решение было принято оперативным штабом Воронежской области. Оно касается всех спортивных событий, которые будут проходить на территории региона с 13 августа.

В понедельник, 12 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Встреча воронежского и тольяттинского клубов пройдет в Воронеже 15 августа, начало — в 18:00 по московскому времени. После этого матча «Факел» должен был дома принять московский «Спартак» 18 августа, но по согласованию обоих клубов и РПЛ игра состоится в Москве на стадионе красно-белых «Лукойл Арена».