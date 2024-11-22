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ЦСКА и «Ростов» снова рискуют сыграть в снегопад. То же самое было почти год назад

Матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» может пройти в сильнейший снегопад
Роман Кольцов
Корреспондент
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Снежный матч ЦСКА — «Ростов» (2:0) 3 декабря 2023 года.
Фото Александр Федоров
На Москву идет циклон «Каэтано».

В субботу, 23 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется сильный снегопад, что может не порадовать ЦСКА и «Ростов», которые встретятся в 16-м туре РПЛ. Чуть больше года назад эти команды уже играли в тяжелейших условиях.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

«В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном «Каэтано» с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады — выпадет в переводе на воду 9-11 мм осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж — в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит 4-6 см, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Кроме того, в снегопад может пройти московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», а также матч лидера — «Краснодар» будет играть в Химках против одноименной команды.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый снежный матч

Когда утром 3 декабря 2023-го футбольная общественность проснулась и увидела, что происходит на улице, сразу пошли разговоры о возможном переносе встречи ЦСКА — «Ростов»: была относительно низкая температура (-5 градусов Цельсия), шел очень сильный снегопад, а поле выглядело словно вспаханное.

За пару часов до игры с газона сняли защитную от снега пленку, но осадки быстро сделали свое дело. В итоге сначала сотрудники стадиона пробовали очищать газон лопатами, затем, решив, что идея не самая лучшая, к работе привлекли тракторы. И даже они не сильно помогли. Однако встречу все-таки не стали переносить на следующий день.

Чем запомнился тот матч

Тогда хозяева одержали победу со счетом 2:0, но многим встреча запомнилась отнюдь не результатом или зрелищным футболом. Во время игры и после нее, конечно же, появилось множество мемов. Самые смешные из них связаны с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным и хавбеком ЦСКА Виктором Мендесом, которые уже выступают за «Ахмат» и «Крылья Советов» соответственно.

Футболист дончан пришел на интервью в перерыве матча в образе снежного человека, а второй первый раз в жизни по-настоящему почувствовал вкус русской зимы: забив гол, чилиец отпраздновал его, нырнув в сугроб.

Ну а финальную черту подвел Валерий Карпин, который выступил со ставшей уже знаменитой речью в эфире «Матч ТВ».

«А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали?» — сказал Карпин.

А затем Валерий Георгиевич по решению КДК РФС получил дисквалификацию на две игры РПЛ, одну из которых — условно.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
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23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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