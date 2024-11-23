Константин Алексеев — о центральном матче 16-го тура РПЛ.

Уже в пятницу после паузы на матчи сборных стартует второй круг РПЛ, и главным событием тура станет встреча «Спартак» — «Локомотив». Игра, которая значит многое для обоих клубов и их тренеров.

Деян Станкович лишился тыла в лице спортивного директора Томаша Амарала. Новая метла метет по-новому — это аксиома. Следующий, кто займет эту должность, с вероятностью в 90 процентов захочет пригласить «своего» специалиста — который бы поддерживал во всех трансферных вопросах, был благодарен за предложение, отвечал бы требованиям по стилю и т. д. и т. п. Тренер, доставшийся по наследству от предшественника, — чаще всего «хромая утка», чужак для нового спортдира. Так что сербу обязательно надо давать результат. Пятое место после первого круга — повод не для гордости, а, наоборот, для сомнений в правильности выбора. Деяну требуются победы, а еще лучше — громкие. Как в дерби над ЦСКА.

Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тогда Станкович заработал массу вистов. Однако все так же далек не только от первой строчки, но даже от третьей. После матча с «Локомотивом» отставание может сократиться до комфортных трех очков, но может и вырасти до девяти. Вот она, цена всего одной победы — и перспектив «Спартака» в сезоне. Так что наверняка субботнее столичное дерби сыграет большую роль в судьбе Станковича: для диалога с новым спортивным директором к зиме необходимо занять максимально сильные позиции.

При этом против «Локо» красно-белым, судя по всему, придется выйти на поле без основной связки центральных защитников: Литвинов дисквалифицирован после удаления в матче с ЦСКА, а Бабич травмировался в сборной Сербии. Вся надежда на протеже Станковича — Абену. Деян приглашал его лично, суринамцу пора ответить любезностью, сыграть за тренера.

А еще очень интересно, какие выводы серб извлек из встречи первого круга. Тогда Михаил Галактионов от оппонента не оставил камня на камне, вчистую переиграв тактически и заслуженно забрав победу — 3:1. Абена в сентябре отбегал только 45 минут, провалив этот отрезок, неудачным оказался вариант с Николсоном на острие и смещением оттуда на фланг Угальде. Сделал ли выводы Станкович? И какие?

У Галактионова, конечно, совсем другая ситуация — позиции предельно прочны, красно-зеленые выступают выше ожиданий многих. Но аппетит приходит во время еды. Сам Михаил Михайлович красиво сформулировал: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть». «Локомотив» сейчас в роли и преследователя пары лидеров («Краснодар», «Зенит»), и преследуемого со стороны желающих залезть в тройку («Динамо», «Спартак», ЦСКА). А тут еще и в паузу на сборную Дзюба куснул руководителей «Локо» и Галактионова лично, что явно добавит мотивации ответить на критику победами. Хотя бы в краткосрочной перспективе, пока слова не забылись.

В общем, интриг — хоть отбавляй, ждем роскошную дуэль.