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«Спартак» vs «Локо»: Станкович — перед приходом нового спортдира, Галактионов — после критики от Дзюбы

«Спартак» примет «Локомотив» 23 ноября в 16-м туре РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Алексей Батраков (№83), Роман Зобнин и Руслан Литвинов в матче «Локомотив» — «Спартак» (3:1). 28 сентября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о центральном матче 16-го тура РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Уже в пятницу после паузы на матчи сборных стартует второй круг РПЛ, и главным событием тура станет встреча «Спартак» — «Локомотив». Игра, которая значит многое для обоих клубов и их тренеров.

Деян Станкович лишился тыла в лице спортивного директора Томаша Амарала. Новая метла метет по-новому — это аксиома. Следующий, кто займет эту должность, с вероятностью в 90 процентов захочет пригласить «своего» специалиста — который бы поддерживал во всех трансферных вопросах, был благодарен за предложение, отвечал бы требованиям по стилю и т. д. и т. п. Тренер, доставшийся по наследству от предшественника, — чаще всего «хромая утка», чужак для нового спортдира. Так что сербу обязательно надо давать результат. Пятое место после первого круга — повод не для гордости, а, наоборот, для сомнений в правильности выбора. Деяну требуются победы, а еще лучше — громкие. Как в дерби над ЦСКА.

Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тогда Станкович заработал массу вистов. Однако все так же далек не только от первой строчки, но даже от третьей. После матча с «Локомотивом» отставание может сократиться до комфортных трех очков, но может и вырасти до девяти. Вот она, цена всего одной победы — и перспектив «Спартака» в сезоне. Так что наверняка субботнее столичное дерби сыграет большую роль в судьбе Станковича: для диалога с новым спортивным директором к зиме необходимо занять максимально сильные позиции.

При этом против «Локо» красно-белым, судя по всему, придется выйти на поле без основной связки центральных защитников: Литвинов дисквалифицирован после удаления в матче с ЦСКА, а Бабич травмировался в сборной Сербии. Вся надежда на протеже Станковича — Абену. Деян приглашал его лично, суринамцу пора ответить любезностью, сыграть за тренера.

Илья Самошников (№ 77) оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах

А еще очень интересно, какие выводы серб извлек из встречи первого круга. Тогда Михаил Галактионов от оппонента не оставил камня на камне, вчистую переиграв тактически и заслуженно забрав победу — 3:1. Абена в сентябре отбегал только 45 минут, провалив этот отрезок, неудачным оказался вариант с Николсоном на острие и смещением оттуда на фланг Угальде. Сделал ли выводы Станкович? И какие?

У Галактионова, конечно, совсем другая ситуация — позиции предельно прочны, красно-зеленые выступают выше ожиданий многих. Но аппетит приходит во время еды. Сам Михаил Михайлович красиво сформулировал: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть». «Локомотив» сейчас в роли и преследователя пары лидеров («Краснодар», «Зенит»), и преследуемого со стороны желающих залезть в тройку («Динамо», «Спартак», ЦСКА). А тут еще и в паузу на сборную Дзюба куснул руководителей «Локо» и Галактионова лично, что явно добавит мотивации ответить на критику победами. Хотя бы в краткосрочной перспективе, пока слова не забылись.

В общем, интриг — хоть отбавляй, ждем роскошную дуэль.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Крылья Советов

 11 1 3
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