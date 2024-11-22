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«Левая нога у меня до конца не гнется». Акинфеев — о проблемах с коленом, сборной России и ошибке на ЧМ-2014

Игорь Акинфеев рассказал о проблемах с коленом
Роман Кольцов
Корреспондент
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Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ветеран нашего футбола вышел на связь.

Многолетний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал большое интервью Sport24, в котором рассказал о проблемах со здоровьем, почему так и не переехал в Европу, а также о том, кем хочет стать после завершения карьеры. Собрали самое интересное.

Трудности со сгибанием ноги

38-летний голкипер признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем. По словам Акинфеева, его до сих пор беспокоит оперированное колено во время матчей.

«Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом — обязательно в зал. И так каждый день... Дает ли колено знать о себе во время встреч? Бывает. Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание. Из-за того, что хрящей нет, кости бьются друг об друга, нет эластичности сустава. С каждым годом делать резкие движения становится все труднее».

О журналистах

Капитан ЦСКА заявил, что иногда ему «хочется дать пинка», когда журналисты пишут чушь о пропуске им тренировок. Также Игорь объяснил, почему не общается с прессой после матчей.

«Многие думают, поскольку считаю себя какой-то звездой. Но я обычный открытый пацан — просто мне не интересен данный формат журналистики. Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном — прямо как обезьяне в зоопарке. Закидывают порой какими-то непонятными провокациями — даже не знаешь, кому отвечать. В такие моменты начинаю злиться, мне некомфортно. Самое интересное: у нас есть штрафы игрокам, которые по-хамски общаются со СМИ или не общаются вовсе в рамках регламента, — но в обратную сторону это почему-то не работает», — заявил Акинфеев.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Фото Федор Успенский, «СЭ»

О том, почему не переехал в Европу

Как сообщил вратарь, в армейский клуб не поступали европейские предложения по нему. Его агентом всегда был президент ЦСКА Евгений Гинер, поэтому с другими посредниками он не связывался.

«Я не то чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА. Обращались ли ко мне по поводу Европы агенты и посредники? Мой агент — Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем», — отметил голкипер.

Игорь Акинфеев. Акинфеев будет играть минимум до 40 лет! Еще два года мы сможем видеть легенду в деле

Доволен своей карьерой на сто процентов

Акинфеев сказал, что полностью доволен тем, каким получился его футбольный путь. А также добрыми словами вспомнил тех тренеров, с которыми работал.

«Господи, пусть у всех она будет лучше, чем у меня, — но мою карьеру не трогайте. Трофеи, которые мы выиграли в ЦСКА, говорят о многом. Даже хрен с ними, с трофеями, — посмотрите, с какими специалистами я работал! Пшеничников, Астаповский, Дасаев, Чанов, Кутепов, Овчинников. Это только тренеры вратарей. А главные? Газзаев, Семин, Ярцев, Капелло, Адвокат, Хиддинк. Это же фантастика! Доволен своей карьерой на 100%», — сказал голкипер ЦСКА.

Футболисты сборной России Василий Березуцкий и Игорь Акинфеев в матче чемпионата мира против Кореи (1:1) 17 июня 2014 года
Василий Березуцкий (№ 14) утешает Игоря Акинфеева после пропущенного гола в матче чемпионата мира против Кореи (1:1) 17 июня 2014 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О слезах после ЧМ-2014

Голкипер вспомнил ошибку, совершенную им на чемпионате мира-2014 в матче с Южной Кореей. Игорь заявил, что тогда не мог показаться на глаза партнерам по команде.

«На чемпионате мира 2014-го, после гола корейцев, я лежал на газоне, перед глазами проносилась вся жизнь, а в голове был именно этот вопрос: «Почему со мной? Плакал ли я после ошибки с Кореей? Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолет домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята все это время проводили там — плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвел. Слезы за все время, которое я провел один, конечно, были», — признался Игорь.

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти в&nbsp;финале Кубка России и&nbsp;поднимает чемпионский кубок. «Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота

Сборная России — это семья

По словам ветерана, национальная команда не может жить в бездействии. Поэтому сборная России должна существовать и играть.

«Мы с вами для чего существуем? Для семьи, да? Вот и сборная — тоже семья. Болельщики — ее часть. Предлагаете взять и вычеркнуть семью, пусть и на пару лет? Любой организм не может жить в бездействии. Каким бы ни был состав, соперник — выходишь и играешь. Отстаиваешь честь страны. Не нравится — никто не заставляет, не приезжай. Или выходи на пенсию», — заявил голкипер.

Вратарь сборной России отражает пенальти в матче против Испании 1 июля 2018 года
Игорь Акинфеев отражает решающий пенальти в матче чемпионата мира Испания — Россия — 1:1 (пенальти 3:4) 1 июля 2018 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пожалел новое поколение российских футболистов

Акинфеев признался, что боится представить, какой сейчас уровень у российских команд по сравнению с европейскими. А также высказался о нынешнем поколении наших футболистов.

«Невозможно объективно судить об уровне нашего футбола, потому что мы не можем сопоставить игру наших команд с европейскими... Какой сейчас [уровень] - боюсь представить... Мне жаль нынешнее поколение футболистов. Я за свою карьеру поиграл во всех турнирах, в которых можно было, — как на клубном уровне, так и в сборной. Благодарен Господу за то время. А сейчас у ребят просто нет возможности проявить себя на европейской арене. Играя с разными соперниками, ты конкурируешь и так прогрессируешь. Дай бог, чтобы, когда мы вернулись в международные матчи, между Россией и ними не было пропасти», — сказал Акинфеев.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

О том, кем хочет стать после окончания карьеры

Игорь отметил, что не планирует становиться тренером голкиперов. Сейчас эту должность в ЦСКА занимает Дмитрий Крамаренко, и Акинфеев был бы не против оказаться в роли его помощника, своего рода аналитиком.

«Тренером вратарей быть не хочу. Говорю Крамаренко: «Знаешь, какая самая классная должность?» — «Какая?» — «Вот ты тренер вратарей, а я — твой помощник». Упражнения будет составлять Дмитрий Сергеевич, а я буду ходить, подсказывать ребятам. Своего рода аналитик. Дмитрий Сергеевич во время матча на скамейке, с командой, а я в ВИП-ложе. Это вообще топ-работа!» — признался Игорь.

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