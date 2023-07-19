Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хиляль», Карраскаль может перейти в «Динамо», Сперцян остается в РПЛ?
Малком едет в Саудовскую Аравию?
«Аль-Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по трансферу Малкома, сообщает Ariyadhiah. Руководство саудовского клуба сделало конкретное предложение по переходу игрока.
По информации источника, на этой неделе 26-летний бразилец отправится на медицинское обследование перед подписанием контракта.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
«Динамо» и ЦСКА общаются о переходе Карраскаля
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что бело-голубые заинтересовались полузащитником армейцев Хорхе Карраскалем. У 25-летнего колумбийца сложились непростые отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, поэтому красно-синие не против продать футболиста.
При этом у Карраскаля есть другие варианты. В России — «Зенит» и «Краснодар». В Европе — ПАОК. Ориентировочная цена полузащитника — 7 миллионов евро.
По данным «СЭ», речи об интересе «Динамо» пока не идет — уместнее говорить о желании ЦСКА продать проблемного футболиста.
От Кокорина отказались все клубы Италии
По информации Sport24, Александр Кокорин не заинтересовал клубы из нижней части таблицы серии А, а также команды из серии В. Все из-за зарплаты 32-летнего форварда — ее считают неоправданно высокой.
В Россию игрок возвращаться не намерен — он планирует продолжить карьеру на Кипре, в Израиле или в Турции. Напомним, в прошлом сезоне Александр стал чемпионом Кипра в составе «Ариса».
В Москву едет топ-опорник из Мексики
По данным издания TyC Sports, «Динамо» усилилось опорным полузащитником сборной Мексики. 27-летний Луис Чавес последние четыре года провел в мексиканской «Пачуке», но очень хотел переехать в Европу.
Стоимость трансфера в «Динамо» неизвестна, но, по имеющейся информации, контракт будет заключен на четыре года. Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 8 миллионов евро. На счету Чавеса 19 матчей за сборную Мексики.
Сперцян не покинет «Краснодар»
«РБ Спорт» утверждает, что Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом. По информации источника, с большей долей вероятности футболист начнет новый сезон в «Краснодаре». Однако между руководством краснодарского клуба и Сперцяном есть договоренность о том, что игрок может уйти из клуба летом при наличии «достойного» предложения. В минувшем сезоне армянский полузащитник набрал 14+11 по системе «гол плюс пас» в 41 матче во всех турнирах.
«Барселона» заинтересована в трансфере Кейна
На Харри Кейна выходят все больше топ-клубов. Так, в последнее время 29-летнего форварда «Тоттенхэма» хотел подписать «ПСЖ» (но такой вариант не интересует англичанина), а вот «Бавария» продвинулась в переговорах. Но теперь, по данным The Athletic, Кейн заинтересовал еще и руководство «Барселоны». Каталонцы хотят подписать нападающего в качестве свободного агента в 2024 году. Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Харри забил 30 мячей в 38 турах.
Что еще происходит на трансферном рынке:
- Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Наср» почти договорился с «МЮ» о трансфере Алекса Теллеса. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в 7,5 миллиона евро.
- Бруну Фернандеш, в свою очередь, отказался от перехода в Саудовскую Аравию. По данным того же Романо, его заманивали два клуба, но 28-летний полузащитник рассчитывает в следующем году стать капитаном «МЮ».
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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