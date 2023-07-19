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Сегодня, 01:30

«Если кто-то хочет играть в «Зените», Adios!» Гендиректор «Спартака» — о срыве трансфера Эраковича и целях

Микеле Антонов
,
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Болельщики «Спартака» на матче с «Нефтчи».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью Олега Малышева перед стартом сезона-2023/24.

Мы соскучились по фанатам

— На матче с «Нефтчи» на «Открытие Банк Арену» вернулись активные фанаты «Спартака». Вам понравилась атмосфера?

— Мы соскучились по фанатам, мне их очень не хватает на стадионе.

— Матч был приостановлен по инициативе судьи?

— Я не до конца понимаю процедуру. Сейчас будем выяснять. Наверняка есть какие-то правила безопасности, согласно которым матч должны были остановить, пока на поле был дым. К счастью, игру возобновили. Мне как фанату, это было, конечно, непонятно, но, видимо, есть определенные правила, которые надо выполнять.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo; жгут файеры.

Неприятно, что матч прервался. Хотелось динамики и чтобы игра продолжалась. Но, думаю, файеры жгли зря. Можно было сдержаться. Атмосфера все равно была бы крутой!

— Как вам сегодняшняя игра команды?

— Мы только входим в сезон. Это товарищеский матч, несмотря на шикарный антураж и [количество] болельщиков. Самое главное, что все здоровы, никто не получил травм. Прибавляем и готовимся к чемпионату.

Болельщики «Спартака» на матче с «Нефтчи».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» украл Эраковича? Я бы воздержался от таких формулировок

— Ждать ли от «Спартака» новых трансферов?

— Мы работаем на трансферном рынке, для нас тема [трансферов] не закрыта. Но нет смысла покупать тех, кто не усилит команду. Если появятся варианты с усилением, будут трансферы. Нет — сыграем этим составом.

— Было много информации в СМИ - и Абаскаль на открытой тренировке их подтвердил, — о том, что клуб работает над усилением обороны. Скорее всего, речь идет о Рожерио и Санчесе? Действительно ли в отношении Санчеса есть некий аукцион, кто даст больше? И собирается ли «Спартак» в нем участвовать?

— Что касается конкретных фамилий, то называть их нет смысла. Пока ничего не подписано. Я уверяю, что у нас в шорт-листе больше одного футболиста. Есть план A, план B и план C. Все меняется, потому что некоторые футболисты «отваливаются». Мы работаем и стараемся использовать все возможности. А дальше посмотрим, удастся ли кого-то привезти.

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— Можно ли сказать, что «Зенит» украл у «Спартака» Эраковича?

— Я бы воздержался от таких формулировок. Мы — «Спартак». И хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые стремятся играть в «Спартаке». Если кто-то хочет играть в «Зените», пожалуйста, Adios!

— Здесь все зависело от желания игрока или «Зенита»?

— Я не хочу вдаваться в детали. Мне кажется, много факторов сыграли свои роли. Мы продолжаем работу.

— Правда ли, что трансфер был согласован, как и личный контракт, а свои роли сыграли определенные обстоятельства и обязательства от «Црвены» перед «Газпромом»?

— Не знаю, какие обязательства «Црвены Звезды» перед «Газпромом». Я не видел контракт, поэтому не комментирую их взаимоотношения. Скажу лишь, что на данный момент мы рассматриваем другие варианты. Я думаю, что трансфера Эраковича не будет.

— Вам позвонил агент? Или об этом сказали в клубе? Какая была причина того, что трансфер сорвался?

— Детали переговоров я бы не хотел раскрывать.

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В ближайшее время в старте «Спартака» 10 легионеров не будет

— Как оцените поведение «Зенита» на трансферном рынке? Он переманивает всех, кого хочет.

— У меня парадоксальное мнение, которое не всем болельщикам может понравиться. Считаю, это хорошо, что у нас есть команда, которая может себе позволить привозить крутых игроков. Интереснее играть с сильными соперниками — так повышается мастерство. Поэтому здорово, что у нас есть сильные бразильцы в чемпионате.

— В некоторых случаях кажется, что эта команда привозит крутых игроков только для того, чтобы они не перешли в другие команды. Например, в «Спартак».

— Я не знаю, с какой целью они покупают определенных футболистов. Спросите об этом у руководителей «Зенита». Я это комментировать не хочу. Может, они на вырост покупают? Они же давно вели [Эраковича].

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— В составе «Зенита» в этом сезоне могут одновременно появиться 10 бразильских футболистов. Допускаете ли вы, что «Спартак» выйдет на матч с десятью легионерами в старте?

— Не допускаю в ближайшее время 10 легионеров в старте «Спартака». У нас другая стратегия - российский костяк, усиленный легионерами.

— Мы сегодня увидели новую экипировку «Спартака». Она выглядит достойно, но бренда на ней нет. Объясните, кто ее изготавливал?

— Честно говоря, деталей по внешнему виду формы нет. Она приехала в самый последний момент, прямо перед матчем. Поэтому не было еще даже презентации, как я понимаю, это еще не финальный макет. Возможно, расположение спонсоров может поменяться. На данный момент не могу это прокомментировать.

— Но где ее шили?

— Физически ее шили в Китае, если не ошибаюсь.

— «Краснодар» презентовал форму, которую разработал сам. «Спартак» может прийти к такому? Болельщики давно хотят, чтобы клуб не зависел от шаблонов и создавал дизайн самостоятельно.

— Сложно сейчас прокомментировать, как будет развиваться ситуация с производителями формы. Хотелось бы работать с лучшими из них, но сейчас некоторые компании не поставляют форму на российский рынок. Будем следить за развитием событий.

— «Спартаку» самому не хочется сделать для себя классную форму?

— В этом сезоне решили играть в том, что сейчас у нас есть, а дальше посмотрим. Теоретически можно пойти и по этому сценарию. Но вопрос не только в дизайне, самое главное — комфорт и удобство. Если мы придумаем свой дизайн, кто тогда будет производить форму? Потому что это должно быть качественно. Посмотрим, как будет лучше для команды.

Мы не отпустим лидеров «Спартака» в ЦСКА даже за огромные деньги

— Возвращаясь к трансферам: вы интересуетесь только иностранцами? Принимаете упреки, что «Спартак» превращается в «Спартак» Асенсион?

— Не принимаю. Я по-прежнему настаиваю на том, что у нас российский костяк. Мы интересуемся не только иностранцами - просто конкретно на позиции, которые нам надо было усилить, мы не нашли российских игроков, которые готовы были бы к нам перейти и усилили бы команду.

— Как вы отреагируете, если ЦСКА предложит огромные деньги за одного лидеров «Спартака»?

— Мы откажемся от такой сделки. Мы должны сохранить наших лидеров и добиваться самых высоких результатов. Для нас приоритет — собрать сильную команду.

— Мы правильно понимаем, что в летнее трансферное окно «Спартак» потратил уже 17 миллионов евро? То есть 10 миллионов за Бонгонда и 7 - за Медину.

— Вы неправильно понимаете.

— Могли бы назвать сумму, которую вы потратили?

— Она не в разы, но меньше 17 миллионов.

— То есть «Спартак» вместе с «Лукойлом» делает все возможное, чтобы удивить болельщиков — сколько еще вы готовы потратить?

— Нет цели удивить. Есть цель построить конкурентоспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места.

— Вы не считаете, что переплатили за новичков?

— Думаю, что есть безусловно наценка для того, чтобы привезти футболиста из Европы в Россию. И это не только у нас. С другой стороны, для нас главное — усилить «Спартак». Если эти два футболиста усилят команду, значит, мы не ошиблись. Если они не заиграют, значит, это наша ошибка.

— Стоит ли в нынешних условиях переплачивать?

— Мы боремся за чемпионство. Для нас это мотивация. Официальная задача «Спартака» — выигрывать в каждом матче. Мы только строим эту команду и развиваемся. Вы же знаете, это «Спартак». Мы всегда должны побеждать.

Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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