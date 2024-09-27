Обозреватель «СЭ» — перед туром с двумя суперматчами.

Пьянич в ЦСКА: шик или пшик?

Вроде бы два таких суперматча в этом туре предстоят — «Краснодар» — «Зенит» и «Локомотив» — «Спартак», а по ходу недели в российском футбольном сообществе случились две новости (в одном случае — пока инсайд), которые на время заставили об этом забыть. И начну именно с них.

Одно уже стало фактом — подписание ЦСКА контракта с Миралемом Пьяничем. Вот на этом примере знаменитого еще не так давно полузащитника, после «Ромы», «Ювентуса», «Барселоны» на безрыбье внезапно оказавшегося в московском клубе, и посмотрим, чего стоит нынешняя РПЛ. Был большой мастер, да на уровне даже турецкой лиги не блистал. Травмы.

Плюс еще два года в Эмиратах, что прогрессу и даже удержанию прежнего уровня тоже вряд ли способствует. Играл он там вроде бы неплохо, но контракт продлевать с ним не стали — видимо, соотнеся результаты с заработками. Или он сам не стал. Теперь заработает миллион евро в ЦСКА. Если на одном былом мастерстве сможет порвать лигу — это больше скажет о лиге, чем о Пьяниче. Если будет выдавать отдельные шедевры — мне кажется, это и будет то, на что в целом рассчитывает «принимающая сторона».

Но то, что в РПЛ появился новый центр притяжения, — это бесспорно. По нынешним временам — большая редкость. Поглядим, шик или пшик.

Вот две возможные «линии Пьянича» в РПЛ. Называю только тех, кто пришел в лигу достаточно возрастным — в 30+, может, в 29. Миралему, кстати, 34 — возраст очень серьезный. Это какая-то более саудовская история.

Линия оптимистичная: Лима, Кураньи, Это'O, Фарфан, Луис Адриану, Хеведес...

Линия пессимистичная: Катанья, Коштинья, Сиссе, Маркизио, Шюррле...

Будь РПЛ такой, как даже еще лет четыре-пять назад, — почти не сомневался бы во втором варианте. А сейчас вполне допускаю и первый. Так или иначе, обыграться в полузащите ЦСКА Миралему есть с кем — Иваном Обляковым, Аббосом Файзуллаевым (к слову, очень рад информации, что тренер из Узбекистана Дмитрий Ан, сын легендарного капитана ташкентского «Пахтакора» Михаила Ана, погибшего в авиакатастрофе 1979 года, при содействии Файзуллаева приезжал в армейский клуб на стажировку). Игровой интеллект этих футболистов позволит им с Пьяничем на поле друг друга понимать. Другое дело, что за спиной у боснийца должен быть опорник вроде Понтуса Вернблума, который будет готов перегрызть все, что окажется на его пути, отработать за Пьянича, который давно уже сбавил в движении. И тут никого, кроме Саши Зделара, в этой роли представить нельзя. Но и он не производит впечатления такого волкодава, каким был швед.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Смена Осинькина на Игнашевича стала бы нефутбольным и постыдным решением

Вторая новость, которая пока еще находится на уровне инсайда, — о возможной отставке после матча 6 октября «Крыльев Советов» с «Локомотивом» главного тренера самарцев Игоря Осинькина и его смене на Сергея Игнашевича. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, а его коллега Андрей Панков информацию подтвердил — перечислив даже будущий штаб Игнашевича и добавив, что решение уже согласовано. С кем — понятно: в Самарской области недавно сменился губернатор. С 31 мая и. о. главы региона стал Вячеслав Федорищев, с 13 сентября он работает уже без приставки.

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Понятно, что у него — своя команда, в которой есть люди, которые доводят боссу нужную им, а главное, упакованную в необходимую обертку информацию. Интересно, узнает ли господин Федорищев что-то о том, что думают о смене тренера не те, кто рядом с ним, а российские футбольные медиа и более или менее значимые авторы? Я прочитал их реакцию — и не увидел вообще никого, кто бы эту затею поддержал. В оценках футбольных событий такого единодушия просто не бывает — но Самаре от противного удалось его добиться.

Коллеги отмечают, что из-за разницы в подходах двух тренеров «Крыльям» придется пойти на радикальные перемены. Вообще-то такой анализ должен быть сделан самим клубом — но те, кто инициирует подобные вещи, о футболе думают меньше всего.

Я тоже, при всем уважении к Игнашевичу, не понимаю, что хорошего может быть в такой перестановке. После доукомплектования у Самары все нормализовалось, победа в Казани и вырванная на последних секундах (это означает, что у команды есть характер) ничья в Грозном вывели ее на дележку 9-10-го мест с «Динамо» из Махачкалы, что в целом соответствует финансовым и кадровым возможностям «Крыльев». Ну, могли бы идти на одно-два места выше, но не более того. Состав волжан в первых пяти турах с трудом позволял рассчитывать и на место в десятке.

Четыре последних матча — две победы, ничья и поражение, для середняка хороший график. А возвращение из «Зенита» Ивана Сергеева дает основания считать, что дальше, когда он освоится и встроится в систему, у самарцев, до того игравших вообще без центрфорварда, станет намного лучше с результативностью.

Если говорить о более глобальных вещах, то у «Крыльев» был и есть свой интересный футбол, который тренеру, конечно, каждый год приходится корректировать после очередного оттока игроков в топ-клубы. Никто не отдал больше футболистов в ведущие команды РПЛ за последние сезонов пять, чем «Крылья». Прошедшее лето с отправкой Юрия Горшкова в «Зенит» и Никиты Салтыкова в «Локомотив» мало чем от предыдущих трансферных окон в этом смысле отличалось.

А все потому, что Осинькин развивает игроков. Помню очень хорошее высказывание Валерия Непомнящего, которое полностью относится и к Игорю Витальевичу: «Меня невозможно задеть критикой за отсутствие результата. А вот критикой за то, что не растут игроки, можно задеть, и больно».

Если в сложившейся ситуации руководство клуба поменяет Осинькина на Игнашевича, по моему убеждению, это будет нефутбольное и необоснованное решение, замена ради замены. Не вижу никаких оснований считать, что новый тренер выведет команду на принципиально новый уровень. А если этого не произойдет — зачем менять, учитывая еще и популярность Осинькина в Самаре, и негатив, который его отставка, без сомнений, вызовет среди болельщиков? И шепоток, который обязательно среди них пойдет: «Ох, не с того начинают...»

Франк Артига. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Весной не хотелось, чтобы кто-либо вылетал. Сейчас 4-5 команд играют так, что от их отсутствия РПЛ ничего не потеряла бы

С интересом посмотрел бы на работу Игнашевича, условно, в «Факеле» или «Пари НН», которые действительно надо строить заново. Но не в «Крыльях Советов», у которых жизнь вполне налаживается и без него.

Плохо играющих команд сейчас в лиге более чем достаточно — помимо двух мною перечисленных, сюда же можно отнести и две под руководством испанских тренеров. «Оренбург» не выигрывал уже восемь туров кряду — с момента нашумевшей победы в первом туре над «Спартаком». Давид Деограсия определенно в кризисе.

«Химки» — еще на строчку ниже, но на фоне той кадровой свистопляски, которая там творится, у меня рука не поднимается обвинять в этом Франка Артигу. Он просто попал под обычный химкинский замес — даже уже существующую команду там умеют разрушать с необыкновенной эффективностью. Помните «Химки» Сергея Юрана в позапрошлом сезоне, которые набрали семь очков в четырех турах и были очень близки к победе над «Зенитом», а потом тренера убрали, поменяли за сезон еще двоих и вылетели из РПЛ?

Сейчас на глазах происходит то же самое. Была крепко сколоченная команда Андрея Талалаева, вышедшая в РПЛ с первого места. В межсезонье на ровном месте поменяли тренера, и в таких случаях какое-то время работает сила инерции. Впрочем, Артига — неплохой специалист, хотя требования у него совершенно другие, чем у Талалаева, и одно это говорило о непрофессионализме клубных боссов — столь резкая перемена в стиле футбола никого еще до добра не доводила. И если в первых турах на «Химки» было достаточно приятно смотреть, они снова едва не обыграли «Зенит» и набрали в шести турах шесть очков, то дальше все помрачнело — очко при 0-5 в трех последующих матчах. И все больше разговоров о том, что Артига повис на волоске — что в «Химках» совсем не удивительно. По скорости жонглирования тренерами с этим клубом может сравниться только «Факел».

Помните, как приятно весной 2024-го было наблюдать за всеми аутсайдерами вплоть до вылетевших «Сочи» и «Балтики», как не хотелось, чтобы кто-либо из них покидал премьер-лигу? А теперь вот, наоборот, кажется, что команды четыре из нее выкинь — хуже не будет. Из нижней пятерки оживает разве что «Ахмат» с Сергеем Ташуевым, но все равно пока не может одержать хотя бы одну победу в РПЛ.

Вендел и Никита Кривцов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» в Краснодаре устроит ничья. А победа «быков» даст мощный импульс целому ряду команд

Ну а теперь — о том, что ждет нас в ближайшие дни.

Я уже говорил — жаль, что два центральных матча пройдут один за другим в субботу и впечатления от них перемешаются друг с другом. Сыграли бы в один выходной «Краснодар» с «Зенитом», в другой — «Локомотив» со «Спартаком» — совсем другое дело. Два дня — два хедлайнера, и это легко читалось заранее, при составлении календаря. Почему нельзя додумываться до совершенно простых вещей?

Для меня матч «Краснодар» — «Зенит» крайне важен для понимания, на что в этом сезоне готовы хозяева. Дело в том, что вся диспозиция на данный момент — в их пользу. Они интереснее играют, выиграли шесть матчей подряд, причем у сильных соперников — ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Ростова». «Локомотив» был бит 3:0 в Черкизове в тот момент, когда вышел на первое место. Укомплектованность состава здесь и сейчас кажется безупречной. Набрали форму лидеры — Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, особенно первый.

«Зенит» в позапрошлом туре без каких-либо изысков — скорее, наоборот, под огнем критики за невзрачную игру: победил в Москве ЦСКА, а в прошлом проигрывал после первого тайма дома «Факелу», ничего не создав. Правда, после перерыва проснулся. Но не помню ни одной игры после сумасшедших трех первых туров (13:0 с «Крыльями», «Рубином» и «Ростовом»), которая в исполнении сине-бело-голубых вызывала бы даже у их болельщиков восторг. Да и, конечно, еще до них — 4:2 с тем же «Краснодаром» за Суперкубок. Но последний из этих матчей прошел 3 августа, почти два месяца назад, — и после перелома кисти у Глушенкова все резко изменилось: не столько по результату, сколько по игре. Потом была вымученная победа на «Газпром Арене» над «Динамо», ничьи с «Химками» и «Спартаком», где оба раза «Зенит» был ближе к поражению, проходной выигрыш у «Пари НН»...

По новичкам тоже не все так однозначно — с одной стороны, прекрасно вписался в состав Лусиано Гонду, с другой — пока ничего не получается у Александра Соболева, приход которого в разы добавил негатива болельщиков. С трибун это проявляется, правда, только в кубковых матчах, где нет паспорта болельщика, но гнев публики, пока далекой от того, чтобы принять форварда, все равно витает в воздухе. Хотя, говорят, его очень хотел Сергей Семак — и после шести подряд чемпионств клуб не мог ему в этом подарке отказать. Вот только не оказаться бы этому экс-спартаковцу для «Зенита», извините за лингвистический парадокс, троянским конем. Да и поведением Максима Глушенкова, в отличие от его игры в первых турах, как мне доводилось слышать, довольны в клубе из Санкт-Петербурга не все.

Так что вокруг «Зенита» не все спокойно, и количество набранных им очков не вполне соответствует его игре. Тем не менее на огромном победном опыте удается не терять даже те очки, которые должны быть потеряны. Такие же вещи происходили со «Спартаком» на стыке 1990-х и нулевых. Когда, например, в 1999-м весь сезон «Локомотив» с прекрасной парой центральных полузащитников Алексей Смертин — Дмитрий Лоськов смотрелся ярче, но как наступала пора очных матчей — 3:0, 3:0. И золото — снова в Тарасовке.

Так вот, сейчас «Краснодар» перед очной встречей находится в идеальной диспозиции. Он в порядке, он сбалансирован, его хвалят, там нет изгоев, в конце концов, он играет дома. И если «быки» смогут «Зенит» обыграть, это станет и для «Краснодара», и для «Локомотива», а может, и для «Динамо» со «Спартаком», важным сигналом, что даже приход Евгения Латышонка с Глушенковым и Лусиано залатать дыры прошлого сезона не помог и «Зенит» можно сбросить с трона. Победа «Краснодара» в субботу жизненно нужна не только ему, но и всем остальным командам, которые привыкли смотреть на петербуржцев снизу вверх.

Сам же «Зенит» вполне устроит и ничья. Так, как она устраивала его и с ЦСКА, но даже при посредственной игре сине-бело-голубые смогли выиграть. Поэтому от петербуржцев ожидаю обычного для них в этом сезоне прагматизма. И не ожидаю больше выхода трех центрфорвардов в стартовом составе. Почти уверен, что Соболев останется на лавке.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сможет ли Батраков сыграть так же ярко в топ-матче?

«Локомотив» — «Спартак» — игра столь же непредсказуемая. Диспозиция опять же в пользу хозяев — они стабильнее, очков у них на пять больше, побед — на три, играют они в Черкизове. Продолжается результативная серия у главного открытия чемпионата — Алексея Батракова.

Но кто-то обратил внимание на то, что все свои очки 19-летний локомотивец набрал с середняками и аутсайдерами. Постойте, друзья, а он еще с топами в новом качестве, когда на него смотрят и от него ждут, толком и не играл! Это еще одна интрига, и будет интересно, как парень с ней справится.

«Спартак», не сумев обыграть «Зенит» тогда, когда впервые за долгое время в Санкт-Петербурге имел для этого все основания, с трудом минимально обыграл «Рубин», а потом забуксовал. Ничьи с двумя «Динамо», и не стоит забывать о поражении от тех же махачкалинцев в Кубке, высветившем ряд игровых проблем красно-белых. В частности, некоторый спад, похоже, настиг так ярко стартовавшего Эсекьеля Барко. Надеюсь, это не продолжится так же, как у Тео Бонгонды, который начал в «Спартаке» феерически, а затем просто рухнул. Впрочем, Барко, даже выступая чуть хуже, все равно играет огромную роль в организации атакующих действий.

А «Локомотив», как и «Зенит», дает свободу. Нынешний «Спартак» вряд ли способен продавить (некому!), однако воспользоваться пространством он всегда в состоянии, а с учетом топ-формы Угальде и пока еще не отлаженных действий пары центральных защитников «Локо» Ньямси — Монтес, лишь узнающих друг друга, как раз в этой зоне красно-белые могут извлечь дивиденды. Как и на стандартах, которые при Станковиче стали в разы эффективнее, чем при Гильермо Абаскале. Ожидаю от красно-белых и прессинга, который долго приносил реальную пользу с «Динамо», — но тут он зависит от текущего функционального состояния команды.

«Спартак» в обороне тоже уязвим, что доказало и дерби предыдущего тура с «Динамо». Так что от этого матча жду высокой результативности, тогда как в Краснодаре в ней не уверен — в первую очередь сделать ту игру тягучей может «Зенит», в интересах же «быков» как раз ускорять и нагнетать. В дерби же в победе заинтересован прежде всего «Спартак», отставший от земляков. Но и «Локо» дома не будет играть от обороны — да команда Михаила Галактионова, по-моему, на это и не способна.

Поэтому если по качеству и балансу жду большего от матча на «Арене Краснодар», то по зрелищности и результативности — от дерби. Но ясно одно: в субботу вечером нам точно будет что обсудить!

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