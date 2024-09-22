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«Краснодар» и «Зенит»: 8 голов на двоих перед очной встречей. ЦСКА не побеждает топов, Дзюба адаптируется быстрее Соболева

«Краснодар» и «Зенит» одержали победы в матчах 9-го тура РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Гол Кассьерры в матче «Зенит» — «Факел».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — о первом игровом дне 9-го тура РПЛ.

«Краснодар» выглядит укомплектованным во всех линиях, а в конкуренции его игроки растут

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:5
Краснодар

«Краснодар», которому в следующем туре предстоит важнейший матч дома с «Зенитом», победил в чемпионате в шестой раз подряд с общим соотношением мячей 15-4. Команда Мурада Мусаева, разгромившая 5:2 в гостях «Акрон», подходит к встрече двух лидеров РПЛ, не уступивших пока ни разу, кажется, в идеальном состоянии. Если после трех ничьих с аутсайдерами на старте следующие три матча — с ЦСКА, «Пари НН» и «Локомотивом» — он выиграл в один мяч, то дальше случились 10:2 с «Динамо», «Ростовом» и «Акроном». Два разгрома и победа в два гола на дистанции в три тура — это очень впечатляюще.

Начало сезона не задалось у нового капитана «быков» Эдуарда Сперцяна — зато в двух последних матчах, с ростовчанами и тольяттинцами, он забил четыре мяча. У меня есть ощущение, что они с Джоном Кордобой после закрытия трансферного окна перестали отвлекаться на мысли о возможном уходе (как мы теперь знаем, тема перехода колумбийца в «Спартак» не была высосана из пальца, но агент игрока сильно переборщил с «хотелками»), сосредоточились на футболе, и вот вам результативность полузащитника сборной Армении, а вчера и дубль вернувшегося после очередной дисквалификации Кордобы.

Живо обсуждается эпизод с возможным офсайдом Виктора Са во время первого гола колумбийца. Заметьте — два тренера в телестудии, Александр Григорян и Мурат Искаков, многолетний помощник Владимира Федотова, сошлись на том, что по-футбольному это не «вне игры». Потому что момент удара Кордобы Александр Васютин видел четко, судя по его движениям, не был дезориентирован, пусть Са и находился на линии мяча, и движения в сторону голкипера он не делал. Повод не засчитать мяч у судейской бригады был, но, видимо, эти аргументы она и сочла убедительными.

Интересно, что лучшим игроком матча признали Кевина Ленини. И он отлично сыграл в центре поля далеко не в первый раз. Как Ленини, так и Са в этом сезоне совершили наиболее впечатляющий прогресс, причем ни от одного, ни от другого этого никто не ожидал — большинство считало их балластом. Тем не менее Мусаеву удалось что-то выстроить в тренировочном процессе так, что эти футболисты стали прибавлять — и в результате лишь на замену выходят Александр Черников, Никита Кривцов (последнего из состава выдавливал и Кевин Кастаньо, хотя Кривцов выглядит совсем не безнадежно, вот и пятый гол «Акрону» забил). С «Ростовом» не мог сыграть Кордоба — и хорош, пусть и не забил, был Федор Смолов, а до того отличался Мозес Кобнан.

Артем Дзюба. Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало

У «Краснодара» в составе появилась настоящая конкуренция — главный двигатель прогресса. Две голевые передачи вчера отдал и не упоминавшийся пока Жоау Батчи, активно вышел на замену Данила Козлов. Все пять человек, появившихся на замену, способны усилить игру, а еще в заявке не было Джованни Гонсалеса, а на скамейке остались еще два центральных защитника — Кайо и Георгий Артутюнян, а также игрок любой фланговой позиции Олакунле Олусегун. Добавляем сюда опытнейшего запасного вратаря Юрия Дюпина — и получаем 21 полноценного футболиста основной обоймы в заявке.

Пожалуй, давно «Краснодар» не был так полноценно укомплектован. Матвея Сафонова абсолютно спокойно заменил в качестве основного вратаря Станислав Агкацев, о чем уверенно говорил и сам голкипер «ПСЖ». Набрал форму Сперцян, который уже делит второе место в списке снайперов и четвертое — по «гол плюс пас». Кордоба в последнем туре забил больше, чем за весь чемпионат до того.

И играть с «Зенитом» ему в следующие выходные предстоит дома. Весной в схожей ситуации «быки» уступили. Но нынешний «Краснодар» выглядит игровой структурой более цельной и сбалансированной, чем во второй части прошлого чемпионата, когда она уже не была командой Владимира Ивича и еще не стала командой Мусаева.

Сейчас это уже совершенно точно мусаевский «Краснодар», которому удалось с наименьшими потерями выбраться из тяжелого стартового отрезка, и он с каждой новой игрой смотрится все органичнее. За все последнее время в пассив ему можно занести разве что первый тайм с «Ростовом». И то в итоге Агкацев вытащил, команда победила и даже не пропустила.

Что же до «Акрона», то, возможно, после двух сухих побед подряд в чемпионате и Кубке (включая разгром «Химок» в РПЛ) тольяттинская команда слишком поверила в себя. В оборонительной игре ей вчера явно не хватало концентрации, она слишком многое сопернику у своей штрафной и внутри нее позволяла.

Но есть и хорошая новость — две щедрые голевые передачи Артема Дзюбы, который стремительно вписывается в коллектив Заура Тедеева. Удивительное дело — проведя полтора матча, Дзюба делит третье место (!) по числу голевых передач в турнире, уступая только оторвавшемуся от всех с восемью пасами Венделу, а также Алексею Батракову и Бителло.

Причем Артем отдает голевые с расстояния, когда очень возможен и удар. Но он верно оценивает ситуацию — иной раз его направление блокируют защитники, в другой партнер находится в явно более выгодном положении. И не жадничает, а те забивают. При этом одна из главных, если не главная мотивация для форварда — побить рекорд Александра Кержакова, до которого — четыре мяча.

Пока ясно одно: Дзюба гораздо быстрее смыкается с «Акроном», чем Александр Соболев — с «Зенитом». Как бы последнего ни поддерживал — и словами, и делами — Сергей Семак. Сравнения двух нападающих и раньше были достаточно распространены, а после того, как Соболев последовал за Дзюбой как нападающий, перешедший из «Спартака» в «Зенит», Александра уже регулярно называют «Дзюбой на минималках». В связи со второй частью этой формулировки и сомневаются, что он способен выдержать то давление со стороны болельщиков обеих команд, с которым в свое время справился Артем.

Сергей Божин («Факел») и Александр Соболев («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Из схемы с тремя «башнями» впереди у «Зенита» Соболев опять выпадал

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Факел

У меня ни на минуту не возникло иллюзий, что «Факел» сможет отнять очки у «Зенита» — хоть за счет пенальти воронежцы и забрали первый тайм, а игравший медленно Питер до перерыва вообще не бил в створ и не создавал моментов.

Да, команда Дмитрия Пятибратова билась как могла и до поры у нее сзади получалось. Но возможность для пяти замен, предоставленная в мировом футболе после ковида, а потом не упраздненная, — это заведомая помощь грандам, и мне кажется это неправильным. Финансовый потенциал сильных и слабых и так поляризуется, богатые богатеют, бедные беднеют, — а тут еще и такая возможность обнулять первоначальный план на игру и итоги первого тайма с помощью ротации половины команды.

Скамейка «Зенита» и скамейка «Факела» еще более несопоставимы, чем основа, и в данном случае разницу сделали авторы двух первых голевых передач Мантуан и Клаудиньо, с которыми комбинационная игра у чемпиона пошла совсем другая. А третий мяч забил еще один джокер — Александр Ерохин.

Ну и чудеса в футболе случаются редко. Мы видели до этого тура в чемпионате совершенно пустой «Факел», и смена тренера там мало на что повлияла, — поэтому мне накануне этого матча меньше всего виделась возможность для какого-то сюрприза. Отталкиваясь от этого, даже первый тайм на «Газпром-Арене» — большое достижение для гостей.

Как и гол — ведь это всего второй пропущенный мяч «Зенита» в первенстве. В первом тайме он до сих пор не пропускал, а Воронеж — не забивал. Но, когда Матео Кассьерра уже на 52-й минуте сравнял, все стало ясно. Да, у Игоря Калинина при 2:1 был полумомент, но в целом игра после перерыва не оставляла «Факелу» никаких шансов.

Очень нравится Лусиано Гонду. Забил победный, вырезал замечательную предголевую передачу на Вендела (причем с «чужой» правой ноги!) — и вообще очень конкретен в своих действиях в финальной трети. Ничего лишнего! Хорошо играет в пас, чувствует, где и когда оказаться. Отличное приобретение.

Александр Соболев (справа). «Зенит» напугал болельщиков, но переборол «Факел». Соболев — снова без голов

А Соболев по-прежнему не забивает — хотя, понятно, прессинг со стороны трибун в чемпионате несравним с тем, что происходит в Кубке. По-прежнему не вижу пока места и роли Александра в этом «Зените». Когда, казалось бы, еще проявлять себя мощному центрфорварду, если не с соперником, который ставит «автобус», обороняется всей командой низким блоком? И ничего.

Как с ЦСКА, так и с «Факелом» при схеме с тремя «башнями» впереди «Зенит» выиграл, но яркого футбола не показал. И в обоих случаях именно Соболев выглядел слабым звеном. А учитывая первый после травмы выход на замену Глушенкова, не сомневаюсь, что в следующем туре против «Краснодара», который тоже в девяти турах не проиграл ни разу и одержал шесть побед подряд, он начнет игру на скамейке. Вот смотрите — вчерашние голы Кассьерры и Гонду, возвращение в строй Глушенкова, усиление игры после выхода Клаудиньо. Все это игроки группы атаки. А есть еще и быстрый Педро, который пригодится в Краснодаре, где у «Зенита», скорее всего, будет пространство. Где тут место Соболеву?

«Зенит» далеко не в идеальном состоянии, но все равно на первом месте и без поражений. Проверка «Краснодаром» скажет многое о том, ожидать ли в этом чемпионате какую-то борьбу.

Матвей Кисляк в матче с «Рубином».
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА побеждает только аутсайдеров

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
ЦСКА

ЦСКА снова не смог обыграть команду из верхней половины таблицы, даже из топ-10, — хотя в данном случае после первого тайма об этой победе говорило все. Но после перерыва красно-синие отчего-то сдулись и ничего не создали, сами же могли пропустить больше одного. Притом что в двух предыдущих турах у Казани было два сухих поражения от «Спартака» и — дома — от «Крыльев». В общем, ничья — по делу, хотя после первого тайма армейцы наиграли на 2:0.

Тем не менее что-то в воздухе, видимо, витало. В перерыве матча на флеш-интервью пришел Игорь Акинфеев. К этому моменту армейцы играли с приличным преимуществом, и счет 1:0 в их пользу его даже не отражал — второй мяч отменили из-за маленького офсайда после довольно долгого просмотра.

Тем не менее капитан сказал, что игра, за исключением нескольких фрагментов, достаточно равная, поле коварное (глина в штрафной) и расслабляться нельзя ни на секунду. После чего вышел на вторую половину встречи и сразу совершил при угловом роскошный сейв после удара Тесленко головой с линии вратарской. Как раз от этого газона. Опыт!

Рифат Жемалетдинов и&nbsp;Рустамжон Ашурматов. Чудо-пасы Файзуллаева не помогли ЦСКА с «Рубином». Казанцы прервали серию поражений

Вот только команда Акинфеева не услышала. Еще через несколько минут очередной стандарт «Рубина» — и тот же Тесленко с чуть большего расстояния, и снова от газона, теперь уже попал в самый угол. И у Игоря не было никаких шансов это отбить.

ЦСКА — на шестом месте, от идущего вторым «Краснодара» отставание семь очков, от третьего «Локомотива» — четыре при игре у красно-зеленых в запасе. В чем принципиальные изменения в качестве у команды Марко Николича по сравнению с Владимиром Федотовым — не понимаю. Даже проблемы во вторых таймах остались прежними.

И еще об одном. Во время матча прошлого тура ЦСКА с «Зенитом» я после замены Рифата Жемалетдинова некорректно, на эмоциях, назвал его футболистом не для таких игр.

Вчера Жемалетдинов в Казани выглядел очень хорошо. Почти все его действия шли на пользу команде, а вот так здорово, ударом из центра штрафной в одно касание, он после отличной передачи Аббоса Файзуллаева открыл счет.

Более того, потом прекрасно сыграл в эпизоде со вторым голом ЦСКА, фактически его и создав, — но из-за забравшейся в офсайд части ноги Мойзеса мяч Тамерлана Мусаева отменили.

Мои извинения Рифату, заслуженно признанному лучшим футболистом матча. Тройка игровиков в полузащите ЦСКА Иван Обляков — Файзуллаев — Жемалетдинов имеет потенциал, чтобы постоянно создавать что-то интересное.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
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Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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 5 1 1
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