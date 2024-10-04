Каманцев — о наступе Тормены: «В будущем за подобные вещи игроки будут удаляться с поля»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об эпизоде с наступом защитника «Краснодара» Виктора Тормены в область паха нападающего «Зенита» Лусиано в матче 10-го тура РПЛ (2:0).

— ЭСК посчитал, что Алексей Сухой допустил ошибку, не удалив Тормену в матче «Краснодар» — «Зенит», но Сухой будет работать на ВАР в 11-м туре, а Артем Чистяков, ВАР того матча, будет работать главным арбитром. Почему они получили назначения?

— Да, действительно ЭСК большинством голосов посчитал, что Сухому необходимо было показать красную карточку. Но это очень сложный момент, некоторые эксперты посчитали, что у судьи были основания ограничиться желтой карточкой. Аргументация судьи понятна: он не увидел жестокости и чрезмерной силы в данном действии. ВАР принял эти аргументы и не стал вмешиваться в эпизод. Видел что и в СМИ мнение экспертов и бывших футболистов разделилось: кто-то считает, что это красная, кто-то, что достаточно желтой карточки.

— Александр Медведев сказал, что действия Тормены были опасны для продолжения рода.

— Да, это была потенциально опасная игра, но игрок встал через 30 секунд и продолжил матч. Повторюсь, департамент считает, что красная карточка была бы лучшим решением в этой ситуации. На сегодняшнем брифинге для судей перед туром мы обсудим этот момент. Донесем наши требования до арбитров, чтобы добиться единообразия трактовок.

Повторюсь, эпизод пограничный, критерии за желтую карточку есть, но мы обозначим, что в подобных эпизодах, когда футболист не пытается избежать контакта и наступает в чувствительную часть тела соперника открытой стопой, то он должен быть удален с поля. Надеюсь, что и игроки увидят этот момент и будут знать, что в будущем за подобные вещи они будут удаляться с поля, — сказал Каманцев.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 24 очками в 10 матчах. «Быки» остаются единственной командой без поражений в нынешнем сезоне.

«Зенит» занимает третье место с 23 очками.