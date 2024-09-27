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Сегодня, 13:45

Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»

Гаврилов поделился мнением об уходе Соболева в «Зенит»
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР, двукратный чемпион страны.

1 — Вам нравится, как смотрится «Спартак» при Станковиче?

— Да. Но нужно стабилизировать игру. А то пока все зависит от соперника. С теми, кто послабее, ребята справляются. Если же сталкиваются с серьезным сопротивлением, сразу возникают проблемы. Плюс промахи в обороне. Бывает там неважненько иногда...

2 — Вы о голе Тюкавина в матче с «Динамо»?

— В том числе. Какую ошибку на последних секундах допустил Денисов! Ну такие нельзя давать забивать! В итоге на ровном месте потеряли очки. Обидно.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин (в&nbsp;центре) и&nbsp;главный тренер команды Марцел Личка (справа) после матча со &laquo;Спартаком&raquo;. Мускулы Станковича против фестиваля Лички. Тюкавин и Угальде — главные герои роскошного дерби

3 — Изначально к появлению Станковича вы отнеслись настороженно. Сейчас появилось ощущение, что серб — именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Да. Он ведь сам был классным полузащитником. Играл в наш футбол, спартаковский. Комбинационный, атакующий, без силовой направленности. Теперь старается привить его своей команде. У Станковича все завязано на контроле мяча и быстрой перепасовке. Это не может не радовать.

Ну а дальше зависит от результата. Пока он удовлетворительный, скажем так. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

4 — Ваша первая мысль, когда узнали, что «Спартак» продал в «Зенит» Соболева?

— Подумал: «Ушел, ну и ладно. Раз так рвался из клуба, пусть идет куда хочет». Для «Спартака» это не потеря.

Соболев — слишком зависимый форвард. Его постоянно надо снабжать передачами из глубины. Если этого не происходит, парень просто выпадает из игры. Он же не из тех нападающих, которые способны сделать гол из ничего. Или в одиночку протащить мяч через полполя и забить. У Соболева ни дриблинга, ни удара. Зато хорош в единоборствах и на «втором этаже». Высокий, фактурный. А внизу мало что умеет.

5 — В нынешнем составе «Спартака» у вас любимец есть?

— Такой, как Черенков? Нет. Федор мне вообще был как брат. Из следующего поколения нравились Цымбаларь, Титов, Аленичев, Тихонов... Настоящие спартаковцы — по игре и по духу. А потом на первый план вышли уже привозные ребята.

Вот купили летом Барко. Все от него в восторге, однако в матче с «Динамо» аргентинец меня совершенно не впечатлил. Или возьмем Угальде. Шустрит, старается, забивает. Но действует сам по себе. Не видно наигранной связки. Хотя бы такой, как Гаврилов — Ярцев. Сколько лет прошло, а спартаковские болельщики до сих пор ее вспоминают. Если Барко с Угальде задержатся в команде на пару лет — может, у них и получится мощный тандем. Пока же вспыхивают эпизодами.

6 — Евгений Ловчев считает, что аргентинский хавбек по умению вести игру напоминает вас и Черенкова. Что-то в этих словах есть?

— О себе говорить не буду, а Федор... Да ну, какой Барко. По уровню и пониманию игры Черенков на голову выше! Сто процентов!

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

7 — А как вам мнение Александра Зуева, первого тренера Батракова: «Леша такой же, как Гаврилов: видит поле, читает игру»?

— Хм. Мне кажется, между нами мало общего. По крайней мере, не бросается в глаза, что на поле он делает такие же вещи, как я.

Допустим, тот же Ярцев много забивал с моих передач. А кого Батраков чаще всего выводит на ударную позицию? Да, он здорово исполняет стандарты, но вообще я бы не переоценивал его игру.

Конечно, статистика поражает: «7+5» по системе «гол плюс пас» в девяти турах! Но нужно смотреть на длинной дистанции. В каких-то матчах Батраков действительно выделялся, а в каких-то был незаметен. Сегодня для пацана самое главное — продолжать пахать, не обращая внимания на хвалебные оды. Если почувствует себя звездой и сбавит обороты, вся эта сказка быстро закончится.

Виктор Ноздрин. Экс-игрок «Спартака» Ноздрин умер прямо на поле. Ранее у него не было жалоб на здоровье

8 — 22 сентября умер ваш старый товарищ Виктор Ноздрин — один из тех, кто в 1977 году возвращал «Спартак» в высшую лигу. Общались до последних дней?

— Нет. Парень-то нормальный, с хорошим чувством юмора. Но в «Спартаке» немного отыграл. В первой лиге помог нам, закрыл правый фланг обороны. А потом появились футболисты сильнее, и ему пришлось уйти. В дальнейшем мы редко пересекались. У Вити была своя компания, а мои друзья — Дасаев, Романцев, Хидиятуллин, Шавло... Вот с ними и созваниваюсь регулярно, и вижусь часто.

9 — Вы-то как, Юрий Васильевич? Летом 2023-го перенесли инсульт, полгода назад опухоль в легком удалили...

— Держусь! Конечно, для организма такие удары бесследно не проходят. С речью проблемы, правая рука до конца не восстановилась. Но ничего, стараюсь больше двигаться, не забываю о физических упражнениях. Даже машину сам вожу. В этом сезоне несколько раз был на футболе. «Спартак» пригласил на матч с «Динамо», а «Локомотив» — на игру с «Краснодаром».

Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 — В давнем интервью вы говорили, что в детстве тяжело заболели и выкарабкались только с помощью целительницы. Сейчас нетрадиционную медицину пробовали?

— Нет. Это другое... Хотя история с целительницей — чистая правда. Мне было лет шесть. Внезапно начались какие-то припадки, судороги. Может, напугал кто-то. Родители обратились к бабушке, о которой слух шел — помогает, мол. Каждый день в полночь меня поднимали, раздевали догола, под иконой стелили белую простыню. Мать читала молитву, бабушкой записанную, а отец на голову лил воду из церкви. Излечился!

К этой бабуле в Немчиновку отец ездил с трехлитровой банкой. Прежде подобные вещи он не признавал, считал — шарлатанство. Партийный был человек. Потом мне пересказывал один эпизод — в третий или четвертый раз отправился за водой. Взял, собрался к электричке. Бабушка решила проводить.

Идут молча. Отец повторяет про себя: ну зачем это все? Какая-то вода, заговоры... Вдруг голос бабушки: «Сынок, не надо так думать! Вылечим мальчишку!» Прочитала мысли, понимаете? Папе стало очень неловко. С того момента до последнего дня твердил: что-то сверхъестественное существует.

11 — Еще с мистическим сталкивались?

— Мою первую жену сглазили. Никто из врачей болезни не находил, а человек просто угасал. Ни одного живого движения, порой становилось трудно дышать. Повез супругу в Кисловодск. Тоже к бабуле. Она-то с помощью наговоренной воды и вылечила.

Но сначала взяла стакан воды, поводила свечкой и сказала: «Видите силуэт?» Я всмотрелся — ничего не разглядел. А она описала рыжую женщину, которая сглазила на каком-то торжестве.

12 — Однажды и вас судьба уберегла. На Ярославском шоссе.

— Вы про аварию? Было. Закончился чемпионат, последний матч отыграли в Тбилиси, и меня друзья в гости зазвали — Мачаидзе, Кипиани, Дараселия. Выпили. В Москву, мягко говоря, в хорошем настроении вернулся.

«Шестерка» моя стояла в гараже, недалеко от спартаковского манежа. А вещи — в Тарасовке. Поехал за ними. На базе через день кто-то из игроков собирался свадьбу справлять. Планировали, что подгулявших гостей по комнатам разведут, спать уложат. Вот я свой номер и хотел освободить.

В гараже меня отговаривали — на дороге лед, снег валит, а резина лысая. Но голова несвежая — никого не послушал, поперся за шмотками. Начал грузовик обгонять, а навстречу ГАЗ-51 с прицепом. Дал я по тормозам — и ка-а-к закрутило! Встал поперек дороги. Краем глаза успел заметить, что на меня фургон летит, в водительскую дверь. Бросился на пассажирское сиденье, это и спасло. Грузовик обе двери с левой стороны до середины салона вмял. Если бы не отскочил — убился бы.

Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

13 — Как-то на телевидении вы комментировали матч с участием «Спартака». Почему продолжения не последовало?

— Гриша Твалтвадзе остался без напарника, пригласил на игру «Спартак» — «Томь». Говорю: «Человек я эмоциональный, могу ненароком и матом приложить. Тебе попадет». Он смеется: «Если что — буду палец к губам прикладывать». Отработали нормально, но больше к микрофону не тянуло. Сразу почувствовал — не мое.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— С точки зрения закона, конечно, нет. При этом надо понимать, что речь-то идет не о безвинно пострадавшем, а о воре-рецидивисте. Который откровенно насмехался над Жегловым, говорил: «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!» Ну и получил.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу врунов и притворщиков. А еще — пресную еду. Мне бы что-нибудь острого, пряного, перченого. Обожаю домашние соленья — грибочки, огурчики, помидорчики. Сейчас-то врачи все это не рекомендуют, приходится диету соблюдать. Но иногда в маленьких радостях себе не отказываю.

Александр Соболев
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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