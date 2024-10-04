Каманцев объяснил разницу моментов с ударом в пах Лусиано и Пальцеву

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» сравнил эпизоды с попаданием в пах нападающему «Зенита» Лусиано и защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву.

— Болельщики могут спросить, а почему тогда не был удален с поля Артур, который заехал стопой в пах Пальцеву.

— Эти эпизоды объединяет только место, в которое попадают игроки, а также боль, которую любой мужчина испытывает, когда смотрит этот момент в повторе. Тормена наступает на пах шипами, у него нет попытки сыграть в мяч. Артур же пытается сыграть в мяч и бьет не шипами, а голеностопом. Артур не применяет чрезмерную силу, поэтому в этом эпизоде желтая карточка считается наилучшим решением.

Москвичи с 20 очками поднялись на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы (10 очков) после 10 туров занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.