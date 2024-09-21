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Глушакова отправили в дубль «Химок»! Денис уверяет, что дело не в конфликте

Глушакова перевели в дубль «Химок»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В чем причина?

Что случилось?

37-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков подтвердил, что его перевели во вторую команду. Футболист рассказал детали в своем Telegram-канале — по его словам, конфликта с клубом нет.

 
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«В телеграм-каналах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду. Отправили, да вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит — большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера. Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.

У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок». Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб. Франку Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», — написал Глушаков.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Инсайдеры обвинили футболиста

Изначально появившаяся информация была другой. Первым об отправке во вторую команду сообщил инсайдер Иван Карпов — по его данным, причина была в конфликте Дениса и тренера Франка Артиги.

«Глушаков выведен из основы «Химок»: все у него кругом виноваты, ставят ему палки в колеса и вообще не дают показывать класс. Но в лицо Артиге он почему-то говорит одно, а за спиной — совсем другие вещи. В связи с этим в середине недели было принято решение убрать 37-летнего игрока из главной команды», — сообщил Карпов в своем Telegram-канале.

Франк Артига.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Перенаселение «Химок»

Проблема большого количества футболистов в «Химках» стоит действительно остро. На сезон-2024/25 подмосковный клуб заявил 46 футболистов — четырех вратарей, 18 защитников, 18 полузащитников и шестерых нападающих. Почти 50 человек в заявке — сумасшедшая цифра. Она больше, чем у печально известного бессмысленной и беспощадной закупкой «Челси». Согласно сайту лондонского клуба, в распоряжении «пенсионеров» сейчас 30 игроков.

 
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Однако в «Химках» относятся к такому перенаселению спокойно и даже с позитивом. «Я видел ироничные публикации по поводу нашей заявки. Но мы не считаем, что данная ситуация — это что-то плохое. Куда хуже, когда у тренера вообще нет качественных футболистов в распоряжении. У нас же тренерский штаб может выбирать на каждый матч более подготовленных игроков. Это скорее приятная головная боль, чем неприятная», — заявлял генеральный директор клуба Николай Оленев.

37-летний Денис Глушаков перешел в «Химки» летом 2024 года. В текущем сезоне он отыграл за клуб в восьми встречах, в основном выходя на замену, и результативными действиями не отметился.

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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