«Не ждите, что у нас с Дзюбой закончится конфетно-букетный период». Интервью главного тренера «Акрона»

«СЭ» поговорил с главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым.

Победа над «Зенитом»? Питер не рассматривал игру с нами как неважную

— Позади девять туров. У «Акрона» две победы, две ничьих и пять поражений. Как оцените такой промежуточный результат? Сколько очков, возможно, недобрали?

— Считаю, были игры, где мы могли рассчитывать на большее. В частности, имею в виду матч с «Рубином». Мы недосчитались минимум одного очка, потому что, на мой взгляд, гол казанцев в самой концовке был забит с грубым нарушением правил. Да и при определенных обстоятельствах ту встречу мы вообще могли закончить в свою пользу.

— А если говорить о других встречах?

— Не хочется оправдываться, но, пожалуй, нам немного не повезло с календарем. Понятно, что играть предстоит со всеми. Однако, согласитесь, мы уже встретились с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром». Отдельными эпизодами, игровыми действиями своих подопечных я остался доволен, отдельными — не очень.

— Что можете занести себе в актив? Что из тренерских задумок удалось прежде всего воплотить в жизнь за эти девять туров?

— Считаю, нам нередко удается удачно действовать в верхнем блоке, прессинговать. Этому компоненту мы уделяем большое внимание на тренировках и переносим его на матчи. Уже забили несколько мячей после высокого прессинга, накрывая команды на их половине поля, отбирая мячи, проводя свои атаки. «Акрон» достаточно неплохо контролирует мяч, доводит его до финальной трети, где уже на первый план выходит индивидуальное мастерство игроков. Тут нам иногда чего-то не хватает. Нужно учитывать и силу соперников. В РПЛ много квалифицированных исполнителей. Разница с ФНЛ, конечно, ощущается.

— А что вас беспокоит? Можете сформулировать главную игровую проблему?

— Последние недели мы много работали над обороной в нижнем и среднем блоках. Уделяли внимание переходу в атаку после того, как мяч оказывается у нас. Понемногу прибавляем. Радует, что мы постепенно создаем команду единомышленников, команду людей, которые борются за ФК «Акрон», многонациональную команду. Здорово, что у нас в коллективе собраны представители разных культур, традиций. Для меня это очень важно. Сам через такое когда-то прошел.

Заур Тедеев. Фото ФК «Акрон»

— Что вы имеете в виду?

— Будучи еще малышом, болел за свою родную «Аланию», которая в 1995 году стала чемпионом России. Да и в 1996-м, по моему мнению, являлась лучшей командой в стране. Так вот за ту «Аланию» выступали футболисты более 12 национальностей! Сегодня в «Акроне» примерно такая же ситуация. Считаю, получилось создать правильный микроклимат в коллективе. Мы много общаемся, разговариваем.

— Но как быть с российскими футболистами? Теперь уже окончательно стало ясно, что идея Сергея Галицкого об 11 воспитанниках клуба в стартовом составе — утопия?

— Я все-таки говорю немного о другом. Наличие легионеров в любой команде — это данность. Самое главное — из такого многообразия, из такой многогранности сделать единый кулак. Конечно, в идеале мне хотелось, чтобы костяк «Акрона» составляли российские игроки. И тут я лично много внимания уделяю академии, есть опыт того, как выстраивать работу между ней и главной командой. У нас сложились очень хорошие отношения. Приглашаем детских тренеров, которые могут участвовать в тренировочном процессе первой команды. А мы в свою очередь ходим, наблюдаем за детишками. Надеемся, что в скором времени за «Акрон» будут выступать местные ребята. Но поймите, нужно какое-то время. У нас очень молодой клуб. При этом уже Пестряков, Дмитриев дебютировали в РПЛ. Так что мы доверяем молодым. Пока это аванс, все зависит от них, от их работы, от их желания пробиться в основу. А мы со своей стороны сделаем все от себя зависящее, чтобы помочь им раскрыться.

— Понимаете, что «Акрон» уже «пошумел» в этом сезоне, обыграв, пусть и по пенальти, «Зенит» в FONBET Кубке России? Гордитесь этим результатом?

— «Зенит», безусловно, сильная команда. Получился интересный матч. Соперник мне очень понравился. Питерцы выставили много футболистов стартового состава. «Зенит» не рассматривал игру с «Акроном» как какую-то второстепенную. Вообще сине-бело-голубые никогда не делят матчи на важные и не очень. Они всегда должны подтверждать свой статус. Я рад этой победе. Но надеюсь, дальше будет только лучше.

Степан Лончар и Артем Карпукас. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бакаев, Данилин, Лончар

— Поговорим о составе. Почему решили расстаться с Эльдарушевым, который теперь выступает в первой лиге за «Балтику»? В первом туре РПЛ он произвел сильное впечатление, забив шикарный гол «Локомотиву».

— Понимали, что Саид уйдет еще до матча с «Локо». Просто так сложилось, что до старта сезона мы не до конца укомплектовались. В итоге я выпустил на поле тех футболистов, которые тогда были в наличии.

Я Саиду безмерно благодарен. Он настоящий профессионал, хороший человек. Но так бывает. Саид хотел иметь больше игровой практики. Мы ему честно сказали, что конкуренция в «Акроне» возрастет в линии нападения, что к нам придут форварды. В итоге вместе пришли к такому вот решению. Считаю, в этой ситуации никто о случившемся не жалеет. Важно хорошо расставаться. Нужно уважать выбор Эльдарушева.

— От Тимошенко, который пришел на позицию Эльдарушева, ждали большего?

— Любому футболисту, а уж тем более тому, который приходит в РПЛ из первой лиги, нужно какое-то время на адаптацию. Тимошенко — достаточно крупный, габаритный футболист, ему надо освоиться, подстроиться под те скорости, под ту интенсивность, которую предлагает сегодня РПЛ. Он умный игрок, мы на него рассчитываем. Все зависит от него самого, от того, как быстро Иван будет прогрессировать.

— Беншимолу, форварду из Кабо-Верде, объективно тяжело в нашей лиге?

— Я бы не сказал, что он не попадает в игру и что у него возникают проблемы тактического характера. Скорее всего, здесь все в комплексе. Тут опять все упирается в адаптацию. Просто процесс нашего с ним знакомства на какое-то время прервался, так как Беншимола вызвали в сборную Кабо-Верде.

Потом он вернулся, ему вновь пришлось адаптироваться — хотя бы даже к климатическим условиям. После длительного перелета из расположения сборной мы ему давали больше времени на восстановление. Не задействовали в полной мере на тренировках. Поэтому он и не был готов к матчам на 100 процентов. Но уже сейчас он работает в полном микроцикле. Молодой перспективный игрок с хорошими данными. Надеюсь, будет только прибавлять.

— Почему в последних матчах даже в заявку не попадал 19-летний Грибов, отметившийся голом в кубковой встрече с «Факелом»? Травма?

— Он сейчас в строю, провел недавно игру за «Акрон-2». Грибов уже принял участие в четырех матчах в РПЛ. Молодец, как и другие молодые ребята. Но они все должны четко понимать: на пути становления серьезного футболиста возникают разные моменты. Важно, чтобы человек прошел через все. Тогда он точно будет закален. Молодежь у нас довольно часто привлекается к основе, получает свои шансы. Но конкуренцию никто не отменял. Понятно, что пока парням еще не хватает опыта и где-то тактической мудрости. На все нужно время. Нормально, что и Сергей Грибов, и Арсений Дмитриев довольно часто выступают за «Акрон-2». Мы — одно целое, все время находимся в контакте.

Солтмурад Бакаев. Фото ФК «Акрон»

— Бакаев довольно ярко смотрелся в первых девяти турах, забил три мяча, отдал две результативные передачи. Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян назвал его даже одним из самых талантливых игроков своего поколения.

— Солтмурад — однозначно интересный футболист с хорошими качествами. Скоростной игрок. Неслучайно, как вы заметили, он довольно ярко сыграл на этом отрезке. Мы в него поверили, дали игровое время. Моей главной задачей было немного изменить его менталитет. Во-вторых, я понимал, что его нужно научить быстро восстанавливаться в ходе игровой сессии. Для этого мы несколько видоизменили тренировочный процесс. Это помогло. Дальше — больше. Бакаев должен очень много над собой работать. Ведь, как правило, футболистам, обладающим высокой скоростью, не хватает аэробной емкости.

— Со стороны кажется, что за счет своей резкости и скорости Бакаев может создать проблемы чуть ли не любому правому защитнику в нашей лиге.

— Всегда есть к чему стремиться. В наших с них разговорах я настаиваю, что он должен играть на своих сильных качествах. Бакаев — не только игрок левой бровки, левого фланга. Он и справа способен довольно успешно действовать. Мы уже использовали его на разных позициях, на разных флангах. Все зависит от тактических нюансов, от соперника, к которому готовимся.

— Но пока справа, как правило, играет 21-летний Данилин. Вы им довольны?

— Однозначно ответить на этот вопрос я сейчас не могу. Он молодой, перспективный, много работает над собой. Некоторые матчи проводит ярко, некоторые — бледнее. Бывают и ошибки, что в принципе нормально для любого футболиста в РПЛ. Но утверждать, что кем-то я доволен на 100 процентов, нельзя. Всем, в том числе и тренерам, нужно постоянно развиваться. Мы с Данилиным часто проводим индивидуальные беседы. Кирилл — приятный парень, у него хороший характер. Он знает себе цену, довольно честолюбивый человек. Мне в нем это очень нравится. Его никогда не увидишь безразличным по отношению к любому эпизоду, любой игровой ситуации. Вот это очень важно!

— У вас в команде есть два футболиста, которые одинаково работают обеими ногами, — Хубулов и Лончар. Серьезное подспорье для тренера?

— Они все-таки выступают на разных позициях. Хубулов — игрок линии нападения, активен на фланге. Я его помню еще с раннего детства. Он всегда брал инициативу на себя, у него часто это получалось, было много эффективных и в то же время эффектных действий в его исполнении. Надеюсь, он наконец-то обретет свои лучшие кондиции, стабильность и будет постоянно действовать так, как уже сыграл в ряде матчей. Важно, чтобы у него не было пауз в тренировочном процессе. Все время ему говорю: «Нужно думать о том, как быстрее привести свой организм в порядок».

Владимир все для этого делает, но еще нужно какое-то время. В определенный период его карьеры, видимо, что-то пошло не так. Мне сложно судить, но факт остается фактом: он мало играл. Хубулов сам понимает, что случилось. Сегодня я не хочу давать ему шанс ошибиться. Если он опять ошибется, ему будет вдвойне сложнее вернуться на уровень премьер-лиги. Мне нужно ему помочь.

— Что скажете о Лончаре? Удивляет результативность черногорского опорника (2+3 по системе «гол плюс пас»)?

— Достаточно квалифицированный футболист с опытом игр за свою сборную. Его отличает хорошая функциональная готовность. Физически он здорово развит. Думаю, после зимней паузы еще прибавит. Лончар становится ведущим игроком команды. Лидер РПЛ по пробегу за матч. Довольно много пользы приносит «Акрону».

— Волков — символ «Акрона». Насколько тяжело было решиться поменять его в последних турах на Васютина?

— Всегда непросто менять футболиста, который долгое время выходил в стартовом составе. Но что поделать... Это часть нашей профессии. Конкуренция. Но никто даже не думает, что Сергей в одночасье стал вратарем номером два. У нас сегодня два прекрасных голкипера. Мы и на Волкова, и на Васютина рассчитываем. Просто были матчи, где мы пропустили многовато, какие-то помарки. Ничего страшного. В карьере вратарей такие моменты происходят. Волков хорошо работает на тренировках, ему обязательно воздастся. Все идет от Господа, просто всем надо трудиться.

Артем Дзюба. Фото ФК «Акрон»

Дзюба часто говорит об отце, верующий человек. Достояние нашего футбола

— Конечно, нельзя обойти стороной тему Дзюбы. Когда он только перешел в «Акрон», вы заявили: «Когда мне сказали о возможности подписать Артема, то я сразу дал согласие. Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего». Если не секрет, в чем вы с Дзюбой похожи в человеческом плане?

— Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын. Человек привнес много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Можно вспомнить, как он пожелал Грибову, который заменил его в кубковой встрече с «Факелом», забить гол, и это случилось! Артем все делает от чистого сердца.

— Чем еще он вас зацепил?

— Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасет вера. Здорово, что им движут добрые помыслы.

— В какой физической форме вы его нашли?

— У Артема был достаточно хороший уровень спортивной формы, несмотря на то что он пропустил начало сезона.

— Он ведь и предсезонку не проходил. Это не насторожило?

— Настораживало, но я в то же время понимал, что Артем не тот футболист, который играет на спринтах. Он чаще действует за счет грамотного выбора позиции, очень умело ведет себя в створе ворот. Ему важно быть физически в порядке, чтобы успешно вести единоборства. Вот здесь я не увидел никаких особых проблем. Находясь без команды, Артем работал с тренером по физподготовке. Видно, что сделано все было достаточно профессионально. Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет никакой необходимости как-то дозировать ему нагрузку. Артем работает наравне со всеми. А самое главное — занимается с настроением. Я ему сразу сказал: «Ты нам важен во всех аспектах. И как личность, и как человек-звезда». Дзюба был лучшим и остается одним из лучших нападающих в России последних лет. И ему нужно это подтверждать. А в паспорт я никогда не заглядываю. И 17-летний мальчишка может оказаться в основе, и 36-летний мастер. Главное, чтобы они соответствовали требованиям. Артем старается и полезен не только в атаке.

— Вот как?

— Да, даже в матче с «Краснодаром», несмотря на не очень хороший счет, Дзюба во многих эпизодах очень грамотно перекрывал передачи соперника вперед на опорных полузащитников. «Быкам» приходилось делать поперечные пасы — в итоге мяч все время был перед нами. То есть Артем не гнушается черновой работы. Думаю, он еще будет прибавлять. Самое главное, чтобы его физическое и эмоциональное состояние соответствовало его возможностям. Поэтому мы с ним и договорились о том, что он все время должен быть в нормальной спортивной форме.

Артем Дзюба. Фото ФК «Акрон»

— Леонид Слуцкий не так давно в интервью «СЭ» подчеркнул: «Уверен на 100 процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, сорвет джекпот. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте».

— Леонид Викторович — человек опытный, который хорошо знает Дзюбу. Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артеме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.

— Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы...

— Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.

— Можете привести какую-то одну его шутку, фразу, которая уже стала хитом «Акрона»?

— Артем — человек очень веселый. Хорошо шутить могут только остроумные люди. Дзюба поддерживает высокий эмоциональный уровень в раздевалке и в личном общении. Мне это очень нравится. Но что-то конкретное я вам сейчас не приведу. Есть вещи, которые и в прессе-то не скажешь. (Улыбается.) Самое главное, что все его шутки — с добрым посылом. Он точно никого не обижает, а только поднимает всем настроение.