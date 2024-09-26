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Сегодня, 13:00

ЦСКА удивил приглашением Пьянича. Такого дорогого футболиста в РПЛ еще не было

Пьянич близок к переходу в ЦСКА
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Миралем Пьянич.
Фото Global Look Press
Константин Алексеев — о переходе звездного боснийца.

Приглашением Миралема Пьянича ЦСКА уже после закрытия летнего регистрационного периода взорвал трансферную бомбу. Нет, БОМБУ! Достаточно привести один факт: в Россию еще никогда не приезжал футболист, которого сайт transfermarkt.de ранее оценивал бы в 70 миллионов евро. Даже Роберто Карлос (30 миллионов евро на пике) и Самюэль Это'О (42) не дотянули. Есть, правда, Хвича Кварацхелия (85) — но это стоимость уже после отъезда из РПЛ.

Нет, мы понимаем, что бразилец и камерунец круче. Роберто Карлосу, например, в момент открытия transfermarkt в 2004 году был уже 31 год. А Это'О c его статусом в наши времена оценивался бы гораздо дороже, чем 15 лет назад. Но все равно статистика удивительная. У Виллиана пик — 50 миллионов евро, у Халка — 48, у Малкома — 45, у Тиагу Силвы, Витселя и Паредеса — по 40, у Видича — 37, у Жоау Мариу — 35, у Маркизио — 31, у Шюррле и Крыховяка — по 30, у Думбия и Азмуна — по 25, у Ивановича, Диарра и Промеса — по 24. У многих из перечисленных эти показатели — после переходов из клубов нашей премьер-лиги.

Максимальная стоимость футболистов, которые играли в чемпионате России

И никогда еще в РПЛ не появлялся футболист, которого до этого покупали бы за 60 миллионов евро — именно столько выложила «Барса» за будущего армейца в 2020 году. Здесь рекорд принадлежал Малкому, которого тот же каталонский гранд брал у «Бордо» летом 2018-го за 41 миллион. Статистически Пьянич — из другой лиги. А если учесть, что переход происходит в условиях санкций, то эффект только усиливается. Давно ничего такого громкого у нас не случалось.

Миралем Пьянич. Пьянич — образцовый диспетчер с уникальными штрафными. Находка для ЦСКА, вопрос только в форме и мотивации

Понятно, что сказанное выше — это статус и уровень четырехлетней давности, что босниец уже явно не тот. По имени — бомба, по уровню игры — не факт. Но что теряет ЦСКА, пойдя на этот риск? 800 тысяч евро годовой зарплаты? Так у нас полно легионеров, которые обходятся гораздо дороже (трансфер+оклад), а на выходе оказываются не сильнее имеющихся молодых россиян. При этом армейцы постарались максимально мотивировать Миралема, чтобы он стал новым Фарфаном, принесшим много пользы, а не провалившимися Шюррле или Маркизио. У футболиста прописаны хорошие бонусы и за количество проведенного на поле времени, и за результат.

34 года — еще не приговор. Дзюба и в 36 зажигает в «Акроне». И Нобоа, не самый подвижный игрок, в 37 наводил шороха в РПЛ. Пьянич на классе вполне может делать разницу в ЦСКА. И стать ярким лицом лиги. Сумеет — отлично. Нет — красно-синие, повторю, не сильно потеряют.

Я бы изначально не завышал ожиданий, несмотря на громкое имя. Но и сразу списывать боснийца со счетов не стоит. По крайней мере, судя по фото и видео, Пьянич приехал не в запущенном состоянии, как спартаковец Виллиан Жозе.

Фото Global Look Press

Есть, правда, еще моральный аспект. Все помнят, что два года назад босниец выступил против матча со сборной России, поддавшись общей западной истерии. Одобрить такое мы никак не можем. Но понять и простить со всем нашим российским милосердием — вполне. Где футболист и где политика, что с него взять? Тем более, с тех пор Пьянич успокоился, переосмыслил и готов загладить вину тем, что сделает рекламу РПЛ. Не так много людей знают, в какой форме Миралем, а вот что он поехал в Россию — знак того, что в нашей стране вполне гостеприимно, а расстояние от отрицания до принятия может быть коротким.

В любом случае, Пьянич привлечет к российскому футболу дополнительный интерес. Разве плохо?

Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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