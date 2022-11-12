«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»

Сине-бело-голубые быстро оправились от поражения в матче с «Ахматом».

«Отстранение» Чистякова

«Правда и честь — это Дима», — баннер с такими словами весь матч провисел на секторе болельщиков «Зенита» в «Лужниках». О ком речь, понятно каждому. Всю неделю перед игрой в прессе муссировалась тема ошибки и ранней замены Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом», а также его «вывода из основного состава команды».

Последнее вызвало особо бурную реакцию у болельщиков — гендиректору «Зенита» Александру Медведеву даже пришлось уточнять свои же слова. Оказалось, что Чистяков ни от каких тренировок отстранен не был, а готовился с командой к встрече с «Торпедо» и даже сходил с ней в баню.

Алип в основе, Клаудиньо в запасе

В стартовый состав Чистяков действительно не попал, хотя это решал не гендиректор, а главный тренер. Вряд ли слова Медведева повлияли на Семака — скорее всего, Чистяков оказался вне основы из-за плохо проведенного прошлого матча и манеры игры «Торпедо» при Андрее Талалаеве. Черно-белые стали высоко прессинговать в последних матчах, а Чистякова в игре с «Ахматом» сгубила как раз игра под давлением.

Удивило другое — в пару к Ловрену Семак поставил Алипа, к которому по сезону претензий не меньше. Родригао не до конца выздоровел, поэтому вариантов у «Зенита» было немного, но смещение Дугласа Сантоса с выходом Кругового на левый фланг выглядело рабочим вариантом. Однако Семак решил, что в паре центральных защитников Дуглас не так эффективен, как в тройке.

Другой сюрприз — Клаудиньо в запасе. Мостовой после гола в ворота «Ахмата» вернулся в стартовый состав и был заметен в этой игре.

Качественный тайм «Торпедо»

Талалаев тоже многое поменял. По сравнению с предыдущей игрой против «Крыльев» он сделал сразу пять перестановок в основе, в том числе отправил в ворота воспитанника «Зенита» Егора Бабурина. А другой бывший футболист сине-бело-голубых Игорь Смольников радикально сменил позицию: в первые 45 минут он действовал в атаке, причем при прессинге часто уходил на непривычный левый фланг. И был очень полезен в этой роли.

«Торпедо» вообще в первом тайме действовало максимально дисциплинированно. В первом круге черно-белые запарковали в Санкт-Петербурге полноценный «автобус» и подчеркнуто играли низко, а тут чередовали высокий прессинг со средним блоком. Ударов, правда, торпедовцы не наносили, но защищались чуть лучше, чем в августе. «Зенит» бил часто, но из неудобных позиций — и в этом заслуга хозяйской обороны. Показательно, что единственный голевой момент в первом тайме лидер РПЛ создал в результате контратаки — Сергеев с Венделом убежали, но Бабурин отразил мяч после удара Ивана.

Результативный выход Клаудиньо

В перерыве Талалаев выпустил сразу трех свежих форвардов, но существенных изменений в атаке не произошло — до 68-й минуты у хозяев все еще сохранялся ноль в графе «Удары по воротам». А у «Зенита», напротив, в начале второй половины стало больше получаться впереди, однако ключевую роль сыграл выход Клаудиньо.

Малком целый час где-то прятал свою магию, но появление на поле его друга все изменило — на 70-й минуте Клаудиньо с Малкомом разыграли шикарную двухходовку, и счет был открыт.

После этого игра раскрылась: после одной из острейших контратак «Зенита» Енин вынес мяч едва ли не из пустых ворот, а затем впервые в матче в игру вступил Кержаков — отбил тяжелый удар Нетфуллина. Это был самый опасный эпизод у ворот «Зенита».

У «Торпедо» наблюдались проблемы — к примеру, на 73-й минуте Талалаев сделал обратную замену Султонова, хотя тот внешне был здоров. Очень рано черно-белые израсходовали все пять перестановок, и никто из свежих футболистов «Торпедо» игру не усилил. А Семак в замены попал: вторую голевую атаку раскрутил Кассьерра, Мантуан сделал голевую передачу, а Клаудиньо поставил точку в игре.

У гостей будто бы не было плана на финиш, поэтому и острой концовки не получилось. «Зенит» спокойно довел встречу до логичной победы и подчеркнул, что результат встречи с «Ахматом» был обычным недоразумением.