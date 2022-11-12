«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
«Отстранение» Чистякова
«Правда и честь — это Дима», — баннер с такими словами весь матч провисел на секторе болельщиков «Зенита» в «Лужниках». О ком речь, понятно каждому. Всю неделю перед игрой в прессе муссировалась тема ошибки и ранней замены Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом», а также его «вывода из основного состава команды».
Последнее вызвало особо бурную реакцию у болельщиков — гендиректору «Зенита» Александру Медведеву даже пришлось уточнять свои же слова. Оказалось, что Чистяков ни от каких тренировок отстранен не был, а готовился с командой к встрече с «Торпедо» и даже сходил с ней в баню.
Алип в основе, Клаудиньо в запасе
В стартовый состав Чистяков действительно не попал, хотя это решал не гендиректор, а главный тренер. Вряд ли слова Медведева повлияли на Семака — скорее всего, Чистяков оказался вне основы из-за плохо проведенного прошлого матча и манеры игры «Торпедо» при Андрее Талалаеве. Черно-белые стали высоко прессинговать в последних матчах, а Чистякова в игре с «Ахматом» сгубила как раз игра под давлением.
Удивило другое — в пару к Ловрену Семак поставил Алипа, к которому по сезону претензий не меньше. Родригао не до конца выздоровел, поэтому вариантов у «Зенита» было немного, но смещение Дугласа Сантоса с выходом Кругового на левый фланг выглядело рабочим вариантом. Однако Семак решил, что в паре центральных защитников Дуглас не так эффективен, как в тройке.
Другой сюрприз — Клаудиньо в запасе. Мостовой после гола в ворота «Ахмата» вернулся в стартовый состав и был заметен в этой игре.
Качественный тайм «Торпедо»
Талалаев тоже многое поменял. По сравнению с предыдущей игрой против «Крыльев» он сделал сразу пять перестановок в основе, в том числе отправил в ворота воспитанника «Зенита» Егора Бабурина. А другой бывший футболист сине-бело-голубых Игорь Смольников радикально сменил позицию: в первые 45 минут он действовал в атаке, причем при прессинге часто уходил на непривычный левый фланг. И был очень полезен в этой роли.
«Торпедо» вообще в первом тайме действовало максимально дисциплинированно. В первом круге черно-белые запарковали в Санкт-Петербурге полноценный «автобус» и подчеркнуто играли низко, а тут чередовали высокий прессинг со средним блоком. Ударов, правда, торпедовцы не наносили, но защищались чуть лучше, чем в августе. «Зенит» бил часто, но из неудобных позиций — и в этом заслуга хозяйской обороны. Показательно, что единственный голевой момент в первом тайме лидер РПЛ создал в результате контратаки — Сергеев с Венделом убежали, но Бабурин отразил мяч после удара Ивана.
Результативный выход Клаудиньо
В перерыве Талалаев выпустил сразу трех свежих форвардов, но существенных изменений в атаке не произошло — до 68-й минуты у хозяев все еще сохранялся ноль в графе «Удары по воротам». А у «Зенита», напротив, в начале второй половины стало больше получаться впереди, однако ключевую роль сыграл выход Клаудиньо.
Малком целый час где-то прятал свою магию, но появление на поле его друга все изменило — на 70-й минуте Клаудиньо с Малкомом разыграли шикарную двухходовку, и счет был открыт.
После этого игра раскрылась: после одной из острейших контратак «Зенита» Енин вынес мяч едва ли не из пустых ворот, а затем впервые в матче в игру вступил Кержаков — отбил тяжелый удар Нетфуллина. Это был самый опасный эпизод у ворот «Зенита».
У «Торпедо» наблюдались проблемы — к примеру, на 73-й минуте Талалаев сделал обратную замену Султонова, хотя тот внешне был здоров. Очень рано черно-белые израсходовали все пять перестановок, и никто из свежих футболистов «Торпедо» игру не усилил. А Семак в замены попал: вторую голевую атаку раскрутил Кассьерра, Мантуан сделал голевую передачу, а Клаудиньо поставил точку в игре.
У гостей будто бы не было плана на финиш, поэтому и острой концовки не получилось. «Зенит» спокойно довел встречу до логичной победы и подчеркнул, что результат встречи с «Ахматом» был обычным недоразумением.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2