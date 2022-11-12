Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

12 ноября, 18:45

«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вильмар Барриос в матче «Торпедо» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сине-бело-голубые быстро оправились от поражения в матче с «Ахматом».
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:2
Зенит

«Отстранение» Чистякова

«Правда и честь — это Дима», — баннер с такими словами весь матч провисел на секторе болельщиков «Зенита» в «Лужниках». О ком речь, понятно каждому. Всю неделю перед игрой в прессе муссировалась тема ошибки и ранней замены Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом», а также его «вывода из основного состава команды».

Последнее вызвало особо бурную реакцию у болельщиков — гендиректору «Зенита» Александру Медведеву даже пришлось уточнять свои же слова. Оказалось, что Чистяков ни от каких тренировок отстранен не был, а готовился с командой к встрече с «Торпедо» и даже сходил с ней в баню.

Алип в основе, Клаудиньо в запасе

В стартовый состав Чистяков действительно не попал, хотя это решал не гендиректор, а главный тренер. Вряд ли слова Медведева повлияли на Семака — скорее всего, Чистяков оказался вне основы из-за плохо проведенного прошлого матча и манеры игры «Торпедо» при Андрее Талалаеве. Черно-белые стали высоко прессинговать в последних матчах, а Чистякова в игре с «Ахматом» сгубила как раз игра под давлением.

Удивило другое — в пару к Ловрену Семак поставил Алипа, к которому по сезону претензий не меньше. Родригао не до конца выздоровел, поэтому вариантов у «Зенита» было немного, но смещение Дугласа Сантоса с выходом Кругового на левый фланг выглядело рабочим вариантом. Однако Семак решил, что в паре центральных защитников Дуглас не так эффективен, как в тройке.

Другой сюрприз — Клаудиньо в запасе. Мостовой после гола в ворота «Ахмата» вернулся в стартовый состав и был заметен в этой игре.

Качественный тайм «Торпедо»

Талалаев тоже многое поменял. По сравнению с предыдущей игрой против «Крыльев» он сделал сразу пять перестановок в основе, в том числе отправил в ворота воспитанника «Зенита» Егора Бабурина. А другой бывший футболист сине-бело-голубых Игорь Смольников радикально сменил позицию: в первые 45 минут он действовал в атаке, причем при прессинге часто уходил на непривычный левый фланг. И был очень полезен в этой роли.

«Торпедо» вообще в первом тайме действовало максимально дисциплинированно. В первом круге черно-белые запарковали в Санкт-Петербурге полноценный «автобус» и подчеркнуто играли низко, а тут чередовали высокий прессинг со средним блоком. Ударов, правда, торпедовцы не наносили, но защищались чуть лучше, чем в августе. «Зенит» бил часто, но из неудобных позиций — и в этом заслуга хозяйской обороны. Показательно, что единственный голевой момент в первом тайме лидер РПЛ создал в результате контратаки — Сергеев с Венделом убежали, но Бабурин отразил мяч после удара Ивана.

Результативный выход Клаудиньо

В перерыве Талалаев выпустил сразу трех свежих форвардов, но существенных изменений в атаке не произошло — до 68-й минуты у хозяев все еще сохранялся ноль в графе «Удары по воротам». А у «Зенита», напротив, в начале второй половины стало больше получаться впереди, однако ключевую роль сыграл выход Клаудиньо.

Малком целый час где-то прятал свою магию, но появление на поле его друга все изменило — на 70-й минуте Клаудиньо с Малкомом разыграли шикарную двухходовку, и счет был открыт.

После этого игра раскрылась: после одной из острейших контратак «Зенита» Енин вынес мяч едва ли не из пустых ворот, а затем впервые в матче в игру вступил Кержаков — отбил тяжелый удар Нетфуллина. Это был самый опасный эпизод у ворот «Зенита».

У «Торпедо» наблюдались проблемы — к примеру, на 73-й минуте Талалаев сделал обратную замену Султонова, хотя тот внешне был здоров. Очень рано черно-белые израсходовали все пять перестановок, и никто из свежих футболистов «Торпедо» игру не усилил. А Семак в замены попал: вторую голевую атаку раскрутил Кассьерра, Мантуан сделал голевую передачу, а Клаудиньо поставил точку в игре.

У гостей будто бы не было плана на финиш, поэтому и острой концовки не получилось. «Зенит» спокойно довел встречу до логичной победы и подчеркнул, что результат встречи с «Ахматом» был обычным недоразумением.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
19
79
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бразилия — главный фаворит, последний шанс Месси, Португалия всех удивит? Расклады ЧМ-2022
Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Экс-арбитр ФИФА и телеэксперт ввел болельщиков в заблуждение. Он неверно оценил протокол ВАР
«Хотел бы работать в «Спартаке» бесконечно. Но не больше, чем заслуживаю». Абаскаль — о победе над «Локо»
Тикнизян — о конфликте с болельщиком: «Это обычная реакция настоящего мужчины»
Арбитр ФИФА не назначил два пенальти на Промесе. Что он делал бы без ВАР?
«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ
Тренер «Локомотива»: «Первый тайм начали скромно. Дерби так не играются»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин заслуженно вызвал Пиняева в сборную, но Комличенко был круче! «Ростов» встретит зиму в топ-3

При одинаковой стоимости составов «Спартак» и «Локомотив» на разных полюсах таблицы. В дерби стало понятно почему
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости