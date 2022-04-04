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«Спартак» играл лучше «Локомотива», но красно-белых подвела реализация. Худяков и Изидор — лучшие у железнодорожников

«Спартак» играл лучше «Локомотива», но красно-белых подвела реализация
Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 1:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
1/15
Тактический разбор дерби.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

«Локомотив» победил «Спартак» в дерби — 1:0. Матч поделился четко на две части — до перерыва (когда все поле было засыпано снегом) и после него (когда газон был уже очищен). Это сделало игру еще более увлекательной и интересной для разбора.

1. Две главные потери в составе «Спартака» — Айртон и Селихов. Вместо уехавшего бразильца на левом фланге появился Мозес — был вариант с Классеном, но, видимо, Ваноли посчитал его слишком неопытным для такой игры. А в воротах вместо травмированного Селихова действовал Максименко.

У «Локомотива» же в заявку не попали Баринов (травма) и Жемалетдинов (дисквалификация). Формально место в опорной зоне занял Бека-Бека, на деле расположившись чуть выше, а Бабкин, спустившись ниже, стал находиться под французом. На позиции «десятки» вышел Марадишвили, взявший на себя функции разыгрывающего.

Алексис Бека Бека и&nbsp;Максим Петров поздравляют Вильсона Изидора с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»

2. Погода внесла в матч свои коррективы. В первые 45 минут, когда мяч увязал в снегу и медленно перемещался по полю, лучше был «Спартак». Красно-белые отдали владение сопернику и при первой же возможности выбивали его на чужую половину поля, однако все равно смогли нанести четыре удара по воротам (три — в створ).

После перерыва инициативу перехватил «Локо». Используя контратаки, он постепенно находил подходы к воротам противника, в итоге нанеся пять ударов по воротам, но лишь раз попав в створ.

3. Команда Паоло Ваноли вышла со стандартной для себя схемой 3-4-3. Связка Зобнин —Перейра в центре поля отвечала за прессинг. Мартинс чаще вступал в отбор, а Зобнин выманивал игроков на себя и передавал партнеру. Иногда ниже опускался Николсон — поддавливал противника со спины и вынуждал отходить вглубь.

На скриншотах ниже видно, как Шамар сзади встречает Бабкина, тот отдает Марадишвили, а Константин, проиграв борьбу Мартинсу, «дарит» мяч Бакаеву.

Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Так прессинговать у москвичей получалось около 60 минут. После этого «Спартак» почти перестал оголять зоны у себя за спиной и сбавил темп.

«Локомотив» же (вышел с расстановкой 4-2-3-1) как раз во второй половине игры включил свое фирменное давление. Об этом свидетельствует сниженное количество оборонительных действий у красно-белых после перерыва: по сравнению с первым таймом число отборов уменьшилось в 3,4 раза, а перехватов — больше чем в 1,5 раза. Железнодорожники не позволяли сопернику часто выбрасываться на мяч, регулярно загоняя его во фланг и создавая там напряжение.

Главная фигура в прессинге «Локомотива» — Бека-Бека. Хавбек активно действовал в давлении в левом полуфланге, часто создавая с Изидором плотность на бровке. Плюс блокировал короткие и средние передачи через центр.

4. Выход из обороны — главное, чем Паоло Ваноли может похвастаться за время своей работы в «Спартаке».

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Первый вариант розыгрыша — длинный пас на Николсона и поиск подбора в радиусе трех-пяти метров возле него. В матче с «Локо» Шамар выиграл четыре из шести верховых единоборства, что весьма неплохо для него (в среднем этот показатель у ямайца в 2,5 раза ниже). В основном скидки форварда принимали Хлусевич и Мозес. Чтобы получить мяч, инсайды входили в штрафную через центр, после чего двигались по диагонали и раскачивали центрбэков на противоходе.

Второй вариант — через широкое расположение средней линии во второй трети. В таком случае к четверке хавбеков по краям добавлялись Бакаев и Промес, где особенно выделялся голландец: Квинси отходил с фланга в центр и взвинчивал темп. Очень популярна в этой встрече была комбинация в виде треугольника перед штрафной, при которой быстрее обычного ходил мяч, что заставляло взаимодействовать друг с другом всю группу атаки.

Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

А вот у команды Марвина Комппера с выходом со своей половины поля были серьезные проблемы. Изредка работала связка Живоглядов — Керк на правом краю, но в основном «Локо» полагался на реактивность Кухты и Изидора, иногда — с подключениями латералей.

В большинстве своем передачи на фланги шли от Едвая и Мампасси, пасы из глубины которых помогали красно-зеленым распрямляться.

В недавнем интервью клубной пресс-службе Комппер сказал: «При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол», — отметил коуч. На данный момент стоит зафиксировать: желание тренера еще очень далеко до исполнения — слишком уж разрозненно железнодорожники действуют в позиционной игре.

5. У «Спартака» неплохо проявил себя Хлусевич. Даниил был хорош в созидании — лучший в команде по xA (ожидаемые голевые передачи) — 0,70, но одновременно качественно отработал и в обороне — 3 отбора/перехвата (единственная помарка вышла при пропущенном голе, но там оказался виноват не только он).

Выделялся у красно-белых и вышедший со скамейки за 25 минут до конца игры Соболев. За это время Александр успел стать лидером «Спартака» по набранным xG — 0,70, а также создать (вместе, кстати, с Хлусевичем) один из самых опасных моментов москвичей в этой игре.

Получив вертикальный пас от Промеса, Хлусевич прострелил на Соболева, который пяткой в касание попытался переправить мяч в ворота.

Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».
Эпизод матча 23-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Эпизод матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Главная звезда «Локо» в атаке — это, конечно же, Изидор, который забивает за железнодорожников уже четвертую встречу подряд. Его победный мяч — показатель высокого класса: система ожидаемых голов оценила момент француза всего в 0,03 xG. То есть Изидор забил из очень неочевидной позиции.

Получив мяч в левом полуфланге, Вильсон продвинулся вперед, проник в штрафную, на замахе убрал соперника и резко пробил с места.

Скриншоты № 12-14

Еще один герой «Локомотива» — Худяков. Голкипер потащил и удар Бакаева головой, и выручил команду после ошибки Мампасси и Тикнизяна, а также в одной из атак не позволил Мозесу пройти вглубь штрафной, остановив защитника у самого ее угла. В сумме 18-летний вратарь сделал четыре сейва, а также три раза успешно сыграл на выходе.

На протяжении всей игры «Спартак» по всем основным параметрам был лучше «Локомотива». Команда Паоло Ваноли в целом контролировала ход матча, но, потеряв концентрацию в самой концовке, лишила себя шансов даже на ничью.

А красно-зеленые, наоборот, всю игру действовали вторым номером, ожидая своего шанса, и в конце концов забили с первого же удара в створ, в очередной раз проявив характер.

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