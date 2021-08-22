Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о победе над «Краснодаром» (2:1).

Где у «Локомотива» скамейка? Кем усиливать игру?

— Первый тайм «Локомотив» провел образцово, — считает Наумов. — Просто великолепная игра! Шесть эффективных контратак, две из которых завершились голами. Николич показал, что он тщательно изучил соперника. Каждый у него знал свой маневр. В принципе могли и больше забить. Но...

— Что же случилось во втором тайме?

— Такая тактика «Локо» предполагает очень хорошую функциональную готовность. Трудно все время работать в отборе. И знаете, что меня тревожит?

— Что же?

— Вот вышли на поле 11 человек, а особой замены им нет. Где скамейка? Кем усилить, освежить игру? Нет почти никого.

— А Миранчук?

— Мне непонятно, что с ним происходит. Не знаю, почему Николич его не ставит. А что будет, когда «Локо» начнет выступать еще и в Лиге Европы? Нужно усиливаться.

Трансфер Бека-Бека вредит российскому футболу!

— Так ведь в ближайшее время «Локо», похоже, подпишет 20-летнего французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.

— А я не понимаю этого трансфера. Категорически против таких приобретений.

— Почему?

— Это наносит вред российскому футболу. У «Локомотива» здорово работает академия. Растим своих ребят и зачем-то покупаем молодого француза. Для чего? Где логика? Они думают, что он вырастет и его можно будет перепродать? Но пока этот Бека-Бека ничего собой вообще не представляет! Кот в мешке, как говорится. Почему тогда не сделать ставку на своих? Я считаю, что если приглашать легионера, то это должен быть уже зрелый мастер, который может чему-то научить наших футболистов.

— Значит, покупка «Краснодаром» 28-летнего колумбийца Кордоба вам более понятна?

— Конечно. Вы посмотрите, как он корпусом работает. Приехал и уже четыре мяча забил! Мы же тратим деньги. Значит, надо привозить готового мастера, который сыграет хорошо именно сейчас. Да и другие рядом с ним обязательно прибавят. Южноамериканец так укрывает мяч, что никого к себе вообще не подпускает. Сильное впечатление производит. Как только у него появляется шанс — сразу бьет. Я двумя руками именно за такие трансферы.

— Но он немолод. Если верить СМИ, «быки» заплатили за него 10-12 миллионов евро. Такие деньги, похоже, не отбить.

— Так этот трансфер и не предполагает перепродажу. Когда ты берешь такого легионера, то должен понимать, что он принесет тебе результат здесь и сейчас. А вот приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес. Это не идет на пользу «Локомотиву» и всему российскому футболу. Наши академии выпускают способных парней. Давайте им дорогу, а не ищите французов на стороне.

Смолов — лидер сборной? А кто, если не он?

— Можно ли эту игру назвать матчем имени Федора Смолова?

— Не только его. Мне очень понравилась связка Жемалетдинов — Смолов. Это настоящая находка для сборной России. Рифат сейчас выглядит здорово. Убегает, обводит, отдает.

— Способен ли Смолов стать лидером сборной в отсутствие Дзюбы?

— Ну а кто, если не он? Других потенциальных лидеров в этом составе я что-то не вижу. Судя по тому, как сейчас выглядит Федя, он вполне может выйти на первые роли в национальной команде. У вас разве есть еще претенденты на роль лидера?

— Джикия?

— Ну, он все-таки защитник. Причем я не назвал бы его очень сильным. Просто в условиях дефицита игроков этого амплуа в России он выделяется. Добротный, уверенный в себе футболист, но не более того. Смолов, конечно, в целом помастеровитее. Считаю, именно он и будет играть первую скрипку в атаке.

— Есть еще и Тюкавин.

— Способный парень. Но молодости свойственна нестабильность. Давайте подождем.

Мне не нравится работа Гончаренко. Что он выиграл?

— Как вам игра Крыховяка против «Локомотива»?

— Мне показалось, что поляку помешало избыточное желание показать себя против бывшей команды. Пока он еще не вписался в игру «быков». Пытается связать линии, а ничего что-то не связывается. Признаюсь: мне не очень нравится работа Гончаренко.

— Почему?

— Он в ЦСКА проработал почти пять лет, а что выиграл? При нем молодые ребята остановились в росте, потухли. Помню, видел, как Ахметов проявлял себя на тренировках и в играх «Рубина». Молодой Федор Черенков! А при Гончаренко начал пропадать. И сегодня «Краснодар» в первом тайме напоминал мне тот ЦСКА плохого образца.