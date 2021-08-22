«Зачем «Локомотив» берет Бека-Бека? Своих молодых нет?! Вот Кордоба — хороший трансфер!» Резкое мнение экс-президента клуба
Где у «Локомотива» скамейка? Кем усиливать игру?
— Первый тайм «Локомотив» провел образцово, — считает Наумов. — Просто великолепная игра! Шесть эффективных контратак, две из которых завершились голами. Николич показал, что он тщательно изучил соперника. Каждый у него знал свой маневр. В принципе могли и больше забить. Но...
— Что же случилось во втором тайме?
— Такая тактика «Локо» предполагает очень хорошую функциональную готовность. Трудно все время работать в отборе. И знаете, что меня тревожит?
— Что же?
— Вот вышли на поле 11 человек, а особой замены им нет. Где скамейка? Кем усилить, освежить игру? Нет почти никого.
— А Миранчук?
— Мне непонятно, что с ним происходит. Не знаю, почему Николич его не ставит. А что будет, когда «Локо» начнет выступать еще и в Лиге Европы? Нужно усиливаться.
Трансфер Бека-Бека вредит российскому футболу!
— Так ведь в ближайшее время «Локо», похоже, подпишет 20-летнего французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.
— А я не понимаю этого трансфера. Категорически против таких приобретений.
— Почему?
— Это наносит вред российскому футболу. У «Локомотива» здорово работает академия. Растим своих ребят и зачем-то покупаем молодого француза. Для чего? Где логика? Они думают, что он вырастет и его можно будет перепродать? Но пока этот Бека-Бека ничего собой вообще не представляет! Кот в мешке, как говорится. Почему тогда не сделать ставку на своих? Я считаю, что если приглашать легионера, то это должен быть уже зрелый мастер, который может чему-то научить наших футболистов.
— Значит, покупка «Краснодаром» 28-летнего колумбийца Кордоба вам более понятна?
— Конечно. Вы посмотрите, как он корпусом работает. Приехал и уже четыре мяча забил! Мы же тратим деньги. Значит, надо привозить готового мастера, который сыграет хорошо именно сейчас. Да и другие рядом с ним обязательно прибавят. Южноамериканец так укрывает мяч, что никого к себе вообще не подпускает. Сильное впечатление производит. Как только у него появляется шанс — сразу бьет. Я двумя руками именно за такие трансферы.
— Но он немолод. Если верить СМИ, «быки» заплатили за него 10-12 миллионов евро. Такие деньги, похоже, не отбить.
— Так этот трансфер и не предполагает перепродажу. Когда ты берешь такого легионера, то должен понимать, что он принесет тебе результат здесь и сейчас. А вот приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес. Это не идет на пользу «Локомотиву» и всему российскому футболу. Наши академии выпускают способных парней. Давайте им дорогу, а не ищите французов на стороне.
Смолов — лидер сборной? А кто, если не он?
— Можно ли эту игру назвать матчем имени Федора Смолова?
— Не только его. Мне очень понравилась связка Жемалетдинов — Смолов. Это настоящая находка для сборной России. Рифат сейчас выглядит здорово. Убегает, обводит, отдает.
— Способен ли Смолов стать лидером сборной в отсутствие Дзюбы?
— Ну а кто, если не он? Других потенциальных лидеров в этом составе я что-то не вижу. Судя по тому, как сейчас выглядит Федя, он вполне может выйти на первые роли в национальной команде. У вас разве есть еще претенденты на роль лидера?
— Джикия?
— Ну, он все-таки защитник. Причем я не назвал бы его очень сильным. Просто в условиях дефицита игроков этого амплуа в России он выделяется. Добротный, уверенный в себе футболист, но не более того. Смолов, конечно, в целом помастеровитее. Считаю, именно он и будет играть первую скрипку в атаке.
— Есть еще и Тюкавин.
— Способный парень. Но молодости свойственна нестабильность. Давайте подождем.
Мне не нравится работа Гончаренко. Что он выиграл?
— Как вам игра Крыховяка против «Локомотива»?
— Мне показалось, что поляку помешало избыточное желание показать себя против бывшей команды. Пока он еще не вписался в игру «быков». Пытается связать линии, а ничего что-то не связывается. Признаюсь: мне не очень нравится работа Гончаренко.
— Почему?
— Он в ЦСКА проработал почти пять лет, а что выиграл? При нем молодые ребята остановились в росте, потухли. Помню, видел, как Ахметов проявлял себя на тренировках и в играх «Рубина». Молодой Федор Черенков! А при Гончаренко начал пропадать. И сегодня «Краснодар» в первом тайме напоминал мне тот ЦСКА плохого образца.
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