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Смолов снова разрывает РПЛ. Дубль форварда принес «Локо» победу над «Краснодаром»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 18:20
22 августа. Москва. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:1. Федор Смолов оформил дубль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 августа. Москва. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:1. Федор Смолов оформил дубль. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Нападающий красно-зеленых единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 2:1 (2:0)
Голы: Смолов, 7 (1:0). Смолов, 33 (2:0). Кордоба, 71 (2:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано (Пабло, 88), Лисакович (Сильянов, 56).
«Краснодар»: Сафонов, С.Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов (Кайо, 45), Газинский, Крыховяк, Кабелла (Ильин, 84), Классон, Черников (Сперцян, 67), Кордоба.
Предупреждения: Лисакович, 14. Жемалетдинов, 39. Черников, 61. Баринов, 76. Кабелла, 78. Куликов, 90. Газинский, 90.
Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).
22 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Возвращение Крыховяка

Гжегож Крыховяк перешел в «Краснодар» в начале августа. Поляк даже успел сыграть за «Локомотив» в Суперкубке и едва ли планировал отъезд. Однако внезапный трансфер нарушил покой. Крыховяк даже не смог нормально попрощаться с болельщиками, разве что написал в Instagram теплый пост со словами: «Решение о трансфере было принято за моей спиной».

Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

Так бывает в футболе: месяц назад ты системообразующий игрок одной команды, а сейчас — капитан ее конкурента. «Краснодару» и в прошлом сезоне явно не хватало лидера на поле, и Виктор Гончаренко с радостью дал поляку повязку. После матча с «Арсеналом» главный тренер «быков» назвал Крыховяка прирожденным капитаном.

В Черкизове он вновь вывел команду на поле, хотя видеть такую картину было непривычно. Хотя болельщики встретили Крыховяка тепло — во время объявления состава соперника они сдержанно похлопали фамилии поляка. А вот футболисты «Локомотива» не собирались с ним церемониться и уже за первый тайм насобирали на нем пачку фолов, в том числе две желтые карточки — Виталий Лисакович и Рифат Жемалетдинов получили по предупреждению за нарушения на экс-одноклубнике.

Смолов — лучший бомбардир

Но не только Крыховяк в воскресенье встречался с бывшими. Федор Смолов раньше немало забивал за «Краснодар», в том числе «Локомотиву», а теперь переживает вторую молодость в Черкизове. В последние три года Смолов постоянно сталкивался с неудачами — было много травм, невнятная аренда в «Сельту», его не вызвали на Евро-2020. Но этот год форвард пока проводит прекрасно. Весной он забил восемь мячей в матчах РПЛ и Кубка России, а в нынешнем чемпионате отличился уже пять раз. Дважды — в игре с «Краснодаром».

Марко Николич выбрал идеальный план на игру. Если в матче с «Зенитом» «Локо» пытался конструировать атаки позиционно, то сейчас сознательно отдал «Краснодару» мяч. Вероятно, и Гончаренко намеревался играть от себя, а Николич этого и хотел. «Локо» весь первый тайм разрывал гостей контратаками, две из которых завершились голами. В обоих случаях сработала связка сборников — Жемалетдинов отдал две результативные передачи, а Смолов замыкал их.

Дубль позволил Федору выйти на чистое первое место в снайперской гонке чемпионата. Теперь у него пять мячей.

Очередной гол Кордобы

Любопытно, что Смолов за игру нанес ровно два удара, хотя моментов у красно-зеленых хватало. Тот же форвард несколько раз отдавал передачи партнерам под удар, в одном из моментов пожадничал Лисакович и не сделал пас на свободного Смолова.

А вот у «Краснодара» строить игру через позиционное нападение не выходило совсем. Гончаренко вернул в основу Матвея Сафонова, который не попал в список Валерия Карпина на сентябрьский сбор, а также вернулся в строй Сергей Петров. Но нападение осталось прежним, и остроты у ворот Гильерме не хватало. А контратаки «Краснодар» не ловил — отсюда и 2:0 к перерыву.

В начале второго тайма Гончаренко сделал неочевидную перестановку — Алексея Ионова заменил Кайо, а схема «Краснодара» трансформировалась в 4-3-3. Частично это помогло: у гостей стал лучше держаться мяч в середине поля, а к 71-й минуте отставание в счете удалось сократить. Снова отличился Кордоба — колумбиец, как и Смолов, пока не забивал лишь в одном матче чемпионата.

В целом второй тайм «Краснодар» провел лучше. Но Николич делал своевременные и правильные замены, которые помогли «Локо» сохранить победу. К тому же ближе к концу встречи красно-зеленые стали искусственно снижать темп игры, из-за чего «Краснодар» так и не смог создать ничего внятного. Хотя на последних минутах Виктор Классон мог вырвать ничью, но свой момент не реализовал. 2:1 — «Локомотив» догоняет «Зенит», а у «Краснодара» уже три поражения в пяти стартовых турах.

22&nbsp;августа. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1.
Локомотив — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 0
Челси 1
1-й тайм

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 1
Матч завершен

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр