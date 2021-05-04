Игорь Рабинер — о самой « калорийной » личности нашего футбола.

«Я окончил институт, поступил в аспирантуру, думал заниматься научной деятельностью. Начал работать преподавателем на кафедре футбола. Свободного времени при этом было достаточно много — и в 1992 году параллельно стал работать детским тренером в обычной волгоградской спортшколе, в которой сам когда-то занимался. Она называлась ДЮСШ-11. Там был разрушенный стадион, раздевалок просто не было. Я набирал детей, от руки писал объявления, давал их маме, а она ходила и расклеивала их по району».

Так начинал еще совсем не в профессиональном футболе никому тогда не известный 22-летний Леонид Слуцкий.

Человек, который из обычного волгоградского детского тренера (ну, с красным дипломом), писавшего от руки объявления о наборе и дававшего их маме для расклейки по району, превратился в трехкратного чемпиона России и четвертьфиналиста ЛЧ.

Человек, который переломил типичное российское восприятие футбольного тренера и пути для представителя этой профессии. Он доказал то, что давно уже поняли за границей: совершенно необязательно играть на профессиональном уровне, чтобы стать отличным тренером; это две абсолютно разные профессии.

Человек, который в 34 года, выиграв в предыдущем сезоне с пацанами из «Москвы» чемпионат России среди дублеров, летом 2005-го был внезапно назначен главным тренером первой команды вместо типичного для России специалиста Валерия Петракова. Тот шел в серединке, никуда не проваливался, и генменеджера «Москвы» Юрия Белоуса, исполнившего этот фортель, все называли сумасшедшим.

А тот много лет спустя сочно сформулировал: «Всегда хочется отыскать нового художника, полотна которого через 10-20 лет станут в тысячи раз дороже».

И ведь отыскал! Слуцкий вообще не спал два дня перед первой игрой во главе «Москвы» — со «Спартаком». Считал, что не имеет права на сон и должен тратить драгоценное время на подготовку. И выиграл — 3:1.

Его враждебно встретили в этой узкой и с трудом впускающей чужаков среде. Но своей коммуникабельностью он со временем обезоружил коллег так же, как сразу делает это с игроками. Только с судьями у него что-то не складывается.

Слуцкий не стал рабом денег и остался настолько свободным, чтобы самому уйти с миллионного контракта в ЦСКА, когда работа перестала приносить ему удовольствие. Никто его оттуда не увольнял. Но захотелось другого - и он выучил английский, поработал в Англии и Голландии, в клубах, с которыми невозможно было что-то выиграть. За куда меньшие деньги.

Но ведь не вся жизнь - про победы, результаты и деньги. Она - и про впечатления, и про уникальный опыт. Про истории, которые остаются с тобой навсегда. Леонид Викторович, как человек развитой и любознательный, понимает это лучше любого из футбольной тусовки.

И придает этой тусовке живое человеческое лицо. Поет, танцует, веселится. Живет! И пахать при этом продолжает - иначе не поднял бы «Рубин» туда, где он сейчас есть. И не обыграл бы по два раза в этом сезоне «Зенит» и своих бывших - ЦСКА.

Немногие тренеры думают о том, чтобы развивать молодых игроков, а он считает это одной из своих главных задач. Последний сезон в ЦСКА он работал для того, чтобы выпустить в большую футбольную жизнь Головина. Ему страшно благодарен за время в «Витессе» Эдегор - своими ушами от норвежца слышал. Сейчас в Казани он запускает в футбольный космос Хвичу.

У него не самая футбольная внешность. Когда я в процессе работы над биографией Слуцкого нашел его президента в «Олимпии» Николая Чувальского (что ЛВС, помню, изумило) и мы начали с этим своеобразным человеком разговор, не самый великий оратор Чувальский сформулировал так: «Леонид Викторович - личность, конечно, калорийная». Имел в виду он несколько другое, но ведь и в этом был прав!

Сегодня «калорийной» личности, которая за последние полтора десятка лет заняла какое-то очень свое, непохожее ни на чье другое место в нашем футболе, — 50 лет.

С юбилеем, Леонид Викторович! Новых Вам побед - и впечатлений, и удовольствия от того, что делаете. Потому что это, знаю, для вас не менее важно. И правильно, потому что жизнь - это больше, чем мяч!